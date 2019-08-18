BÜLENT ERANDAÇ
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Gül ve Kılıçdaroğlu Titanik’te
YAPIYOR. Ne tesadüf, Atlantik Gemisinde, Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener-Selahattin Demirtaş- Temel Karamollaoğlu da seyahat ediyor. Yani aynı GEMİDE BULUŞTURDULAR.
Peki, Atlantik GEMİSİNİ YÖNETEN ABD/İNGİLTERE.
BİZİMKİLER ATLANTİK PROJESİ' ne uygun adımlarda. Bu projeyi biliyorsunuz. Başkan Tayyip Erdoğan'ı kuşatmak, Bağımsız Türkiye'yi durdurmak, Yenidünya düzeninde Türkiye'nin AVRASYA'NIN LİDER ÜLKESİ olmasını engellemek.
Atlantikçiler (ABD-Avrupa) Avrasyaçılara (Türkiye-Rusya-Çin- Hindistan-İran) karşılar, yeniyüzyıl dinamiğinin dünyaya hakim olmasını istemiyorlar. Bu jeopolitik gelişmeleri daha iyi okumak için, küresel Network'u masaya yatıralım.
Atlantik gemisine binen Kılıçdaroğlu-Gül iç siyaseti dalgalandırarak, Avrasya'nın güç olmasına karşılar. Önümüzdeki on yıl (2018- 2028) Türkiye için çok önemli zaman dilimlerinden biri olacaktır.
Bu dönem, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılıyla beraber, yenidünya düzeninin işler hale gelmesi de içermektedir. Bu 10 yıl, Avrupa- Atlantik ve Avrasya jeopolitiğindeki gelişmeler, Büyük Türkiye olmamızın işaretlerini veriyor. Gelişmeleri çok iyi okuyan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bir taraftan Batı, diğer taraftan Rusya ve Çin gerçeğini çok akıllı biçimde jeopolitik hamlelerle değerlendirmektedir.
İşte bu noktada, Başkan Erdoğan'ın ilan ettiği ve içini doldurmakta olduğu uzun vadeli stratejilerle (2023-2053- 2071) ne olacağımız, neler yapmamız işaretlenmektedir.
Birinci-İkinci Dünya savaşlarından sonra Atlantikçilerin hakim olduğu dünya, içinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılın birinci yarısında (2000-2025) yıkılmaktadır. Avrasya gerçeği bir güneş gibi parlamaktadır. Balkanlar'ı, Kuzey ve Güney Kafkasya'yı, Ortadoğu'yu, Afrika'yı içine alan yakın bölgemizde BÖLGESEL AKTÖR oluşumuz, Avrasya gerçeğinde önemli kolonlardan birisini teşki edecektir. 15 Temmuz'da son NATO-CIA kuklası FETÖ darbesinin Aziz Millet tarafından püskürtülmesi ve Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın, Emperyalist Kuşatmayı yarması sonucu, ATLANTİKÇİLER sıkıntılı bir sürece girmiştir. Ülkemiz 15 Temmuz sonrası, Bağımsız Türkiye bayrağını dalgalandırarak, Avrasya gerçeğine perçin atmaktadır. Nitekim S-400 almak sadece bir hava savunma sistemi almak değildir.
Bugün, hem batı, hem doğu Küresel Network'u iyi gören, süper güçler arasındaki bağları çok yakından takip eden Erdoğan'dır.
Son olarak Ankara'da yapılan 11. Büyükelçiler Konferansında Başkan Erdoğan'ın ilan ettirdiği "Yeniden Asya Açılımı" ASYA GERÇEĞİNİ AVRASYA GELİŞMESİNİ işaret etmektedir. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu şunu diyor:
"Memleketimiz, Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan köprü Ülkedir.
Avrupalıyız, aynı zamanda Asyalı ve Afrikalıyız. Tarihten gelen gönül coğrafyamız, Urumçi'den Uyvar'a, Bahçesaray'dan Mekke'ye kadar uzanmaktadır. İnanç coğrafyamız Endonezya ile Fas arasındadır"
SONUÇ: ÜST AKIL büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma, Müslüman dünyanın sesi Erdoğan'ı çelmeleme peşindeler. PROJE GENEL BAŞKANLARI göreve getirdiler, CHP-HDP-İP-SP'yi Atlantikçi projesi olarak kurguladılar.
2023 yılında Tayyip Erdoğan'ın Başkan olmasını engellemek için, projelerini revize ede ede yoldalar.
Atlantik gemisi ile yola çıkanlara, TİTANİK FACİASINI hatırlatırız.
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