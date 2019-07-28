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CHP ve İyi Parti’de derin kriz dumanları
CHP'de, ulusalcı ve Kemalist kanatların esamisi okunmazken, Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği Marksist-Sosyalıstler'in hâkimiyetini giderek arttırması, şimdilik derinden ama Eylül'den sonra su yüzüne çıkacak krizleri işaretliyor. 10 Aralıkçılar olarak bilinen Marksistler'in, manifestosu dikkatlerden hiç kaçmıyor. Salıcı ve Kaftancıoğlu, Marksist kanadın antrenörlüğünü DERİN CHP'nin adamı CHP istanbul Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak yürütüyor. Salıcı-Kaftancıoğlu ve yoldaşları, "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" derlerken, bugün CHP'nin iplerini ele geçirdiler. Kaftancıoğlu'nun Halk TV'de açıkça PKK'lı kadınları savunması, Marksist söylemleri hem CHP içinde hem de İyi Parti'de büyük rahatsızlık yarattı.
Kaftancıoğlu'nun konuşması, daha önce de Türkiye Komünist Partisi'nin "Yeni bir sol atılım için hep birlikte" toplantısında orakçekiçli kürsüden de solun yenilenmesi mesajını vermesi, CHP içinde köşeye sindirilmiş Ulusalcı-Kemalistler'i çok rahatsız etmiş durumda. Muharrem İnce'nin başına çektiği ulusalcıların bir atayış içinde oldukları gözleniyor.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun geçmişte Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilen PKK terör örgütü mensupları için taziye mesajı yayınladığını dile getirdi, "Kaftancıoğlu, Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli. Terörü terörize etmeliyiz" dedi.
İyi Parti'de derin kriz
Cumhurbaşkanımız TAYYİP ERDOĞAN'ın, TÜRKİYE İTTİFAKI ÇAĞRISINA destek veren İyi Parti Grup Başkan vekilini haşat ettiler. Destek verince çıldırdılar... İyi Parti Grup Başkanvekili YAVUZ AĞIRALİOĞLU, devletin güvenliği ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesine yönelik sözleri parti içinde krize neden oldu. 'Yenikapı Ruhu kısa sürdü. Hükûmetin, zaafı olanlar, hasımlığı olanlar, çekememezliği olanlar olabilir. Bunlara rağmen memleketi bir ve beraber tutup, tek yumruk gibi göstermek önemlidir. Şimdi ben yine benzer bir ahengin tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölge bize bunu mecbur kılıyor" diyen İyi Parti Grup Başkan Vekili Ağıralioğlu'na, İP'in CHP kanadı saldırdı.
Ağıralioğlu'nu eleştiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, parti içinde birçok kişiyi rahatsız etti.
Yılmaz, "İlan ediyorum, aldatmacaya inananlar hiçbir kimseyle ortak paydam yoktur" dedi. İyi Parti kurucusu Onur Aydın, "Ağıralioğlu'nun açıklamaları son derece şahsidir. Meral Akşener, kurucular, üyeler, Yenikapı Ruhu'na sadakat besleyecek olsalardı, ait oldukları, gönül bağı taşıdıkları yuvalarından içleri acıyarak ayrılmak zorunda kalmazlardı. Yavuz Ağıralioğlu'nun iradesi İyi Parti'nin iradesi değildir" diye tepki gösterdi.
SONUÇ: CHP ile İyi Parti arasına PKK'nın siyasi kanadı HDP KARAKEDİ olarak girdi. FAY HATLARINI ÇATLATMAYA DOĞRU GELİŞMELER OLUYOR VE OLACAKTIR. İyi Parti'de CHP'li kanatla MİLLİYETÇİ kanat bölünme yolunda ilerlemektedir.
Kılıçdaroğlu'nun GÖLGESİNDEKİ Salıcı-Kaftancıoğlu'nun HDP aşkı da daha ileri seviyeye (CHP-HDP EVLİLİĞİ) gitmektedir.
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