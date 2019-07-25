BÜLENT ERANDAÇ
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İncirlik ve Kürecik!
"ABD hasmane tutum sergilerse karşı adımlar atarız. Yaptırım olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz gizlimiz yok, karşı adımlar atarız. İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz.
Biz bunu uygulamak istemeyiz.
Fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.
Bu tehdit de değil blöf de değil" dedi. Bağımsız Türkiye işte budur.
Nato-Batı zincirlerini kıran Türkiye budur. IMF kementleri parçalamamız budur. Atlantikçilere anladığı dilden konuşmak budur.
Bize, "CAATSA" yaptırımları uygulayacaklarmış. Bu ABD'NİN HASIMLARINA KARŞI KOYAN YASA İMİŞ. TÜRKİYE'YE HASIM (DÜŞMAN) DİYENLERİN ELLERİNİ KIRMAYAN BİR TÜRK MİLLETİ DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ? ABD, Caatsa uygularsa, İncirlik kapatılır.
Topraklarımızdaki İncirlik ABD üssü, Çekiç Güç'ten, 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye aleyhindeki faaliyetleriyle hep bizi içeriden vuran bir melanet üssüdür. ABD'ye NATO görevleri için verilmiş bir üstür. Yalta konferansında, (11 Şubat 1945 Ukrayna Yalta), ABD Başkanı Roosevelt, Sovyet lider Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, gizlice buluşarak coğrafyaları paylaşmışlardı.
Churchill, Roosevelt ve Stalin
2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurgulanan dünya düzeninde, ABD (Atlantik) ve SSCB (Komunist) İKİ KUTUP ARASINDA kafalarına göre idare ederek, soğuk savaş sürecini başlatmışlardı.
İNCİRLİK, 1951'DE KURULDU. Bu üs, ABD ile SSCB arasındaki satranç tahtasında önemli roller oynamıştır. 1958'de Suriye'deki Amerikancı darbe girişiminde kullanıldı. Esas görevi İSRAİL'İ KORUMASIDIR. Irak'a ve Afganistan'a çöken Haçlı askerlerinin koruma üssüdür. 1960'taki, U2 casus uçak krizinde Amerikan casus uçağı İncirlik'ten havalanmış ve Sovyet hava sahası içinde düşürülmüştü. 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren, 11 Aralık 1980'de ABD'ye SEİA ile İncirlik'i, yenileme ve kapasitesini arttırma izni verdi.
İncirlik ve darbe ilişkisi, en çok da 15 Temmuz FETÖ/NATO darbe girişiminde ortaya çıktı. Ankaraİstanbul'u bombalayan hainlerin kullandığı F-16'lara havadan akaryakıt veren uçaklar, bu üs'ten kalkmıştı. İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Ercan Van, FETÖ hainidir.
ABD'ye kaçarken yakalanmıştır.
Ankara'ya giden darbeci pilotlar buradaki 143. NATO görev filosuydu.
Bir iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe gecesi alacak ekip aslında İncirlik Üssü'nden Marmaris'e gidecekti. Fakat üssün darbe karşıtı vatansever askerlerimiz tarafından kullanım dışı bırakılması, buna engel olmuştu. FETÖ'cü darbeciler de Erdoğan'ı ele geçirmek üzere Çiğli'den havalanmıştı.
ABD-Avrupa, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'Nİ, yolundan dönmeyen Başkan Erdoğan'ı hala tanımamışsa yapacağımız stratejik hamlelerle çok iyi tanıtmasını biliriz.
SONUÇ: Amerika, Türkiye'mizi HASIM GÖRECEK, biz de onlara MÜTTEFİK diye bakacağız.
Hadi oradan. CAATSA'YA karşı İncirlik-Kürecik kartlarımız nefes kesici olacaktır. Başkan Erdoğan'ın her tülü baskıya, hile ve entrikaya rağmen, S-400 alması, Kuzey Suriye ABD-İsrail koridorunu parçalaması, Doğu Akdeniz'i delen Fatih hamleleri çok iyi okunmalıdır.
Bugün, EKSEN DEĞİŞTİREN DEĞİL, EKSEN KOYAN ÜLKE konumundayız. ATLANTİKÇİLERE DUYURULUR.
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