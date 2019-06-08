BÜLENT ERANDAÇ
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Derin ABD ve Avrupa
Sevgili İstanbullular, muhakkak dikkatinizi çekmiştir. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri çeken bir el var? HDP Eşbaşkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan bir anda ortadan kayboldu? CHP'nin İstanbul seçimlerini kazanması için, geri çekilenlerin arkasında biliniz ki, derin ABD-Avrupa var. Bilderberg'in karanlık toplantısına koşarak giden CHP'liye sufleler verilmiş olmasın?
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gidiyor, İstanbul adayları Karadeniz'e gidiyor.
İmamoğlu tek başına öne çıkarılıyor.
AK Parti'yi bölme fitneleri Derin ABD-Avrupa'nın Türkiye elleri, geri çekilmenin ötesinde bir başka projeye de uygulamaya soktular.
1) Cumhurbaşkanımız Erdoğan- AK Parti ile milli lider Bahçeli-MHP arasına kara kedi olarak girmek, 2) AK Parti'yi içeriden yıkma projesi.
Biliyorlar ki, AK Parti'yi dıştan yıkamazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu yoldan pasifize edemezler.
Evanjelist-siyonist Neo-Con beyinler ve içteki elleri, AK Parti'nin içine fitne sokma peşindeler. Yakın tarihe dikkatle bakarsak, Demokrat Parti- DYP ve Anavatan Partisi'ni içten yıktılar. Bu partileri içten yıktılar.
Böldüler, Türkiye'yi parçalı koalisyonlar hükümetlerine mahkum ettiler.
AK Parti içinden parti çıkarmaya hazırlananları kara gözleri için mi seviyorlar? AK Parti'de gedik açarak Erdoğan'ı zayıflatmayı hayal ediyorlar.
SONUÇ: GÜZEL İSTANBULLUM. Derin ABD-Avrupa- Bilderberg, Tapınak Şövalyeleri, Evanjelist-Siyonistler'in İstanbul'u İmamoğlu'nun idare etmesi umurlarında değil. Onların hesabı, CHP'ye İstanbul'da kazandırarak, Erdoğan'ı can evinden vurmak. 23 HAZİRAN'DA VERECEĞİNİZ OYLAR YA DERİN ABD-AVRUPA PROJELERİNE YARAYACAK YA DA BAĞIMSIZ TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE MAVİ VATANI KORUYAN TÜRKİYE, SEÇİMSİZ 4 YIL İÇİNDE YAPISAL REFORMLARI YAPMA SÜRECİNE CAN SUYU VERECEKTİR. 23 HAZİRAN SADECE BİR İSTANBUL SEÇİMİ DEĞİL... TÜRKİYE'NİN GELECEK SEÇİMİDİR.
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