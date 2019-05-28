BÜLENT ERANDAÇ
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği iftar yemeğinde kendisine yöneltilen sorulara verdiği bazı cevaplar, İngiliz BBC, Amerika'nın Sesi, Euronews ve Rus Sputnik Haber Ajansı'nca, özellikle İncirlik ve Kürecik konusunu öne çıkarmaları dikkatleri çekti. Hulusi Akar'a, ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye'nin nasıl bir karşılık verebileceği, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gibi bir seçeneğin gündemde olup olmadığı soruldu.
Akar: 'Bazı şeyleri şimdiden konuşunca sihri bozuluyor. Sonuçlar ortaya çıktıkça kendi tedbirlerimizi alacağız' demekle yetindi. Türkiye'nin S-400/F-35 konularında A-B-C Planı var. Hulusi Akar'ın öne çıkarılan mesajlarına bakalım.
---S.400 bağlamında: "Devamlı siz yapacaksınız, biz alacağız. Siz üretici, biz Pazar. Olmaz. Türkiye artık pazar değil.
Ortaklık yapacağız Konuyu teenni ile itina ile götürüyoruz. Yoksa çok sıkıntılı....
----BİZ 'DONE DEAL' DİYORUZ,
ONLARSA... 'F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı? Ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen tek ülke Türkiye... 'Biz diyoruz ki, 'S-400 done deal (Bu yapılmış, bitmiş bir anlaşma)', onlar ise 'No deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir)' diyorlar.'
S-400'ler taarruz amacıyla değil, adı üstünde savunma amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Türkiye'de bu sistemi kendi hava sahasını, topraklarını, şehirlerini, füzelere ve fiili taarruzlara karşı koruma niyetiyle alıyor.
Taarruz değil de savunma sistemi niteliğinde olduğu için, herhangi bir uluslararası müeyyidesi de bulunmuyor.
NATO sistemi için de bu kural geçerli. Bir NATO üyesinin ittifak dışında başka bir ülkeye ait sisteme yönelmesini istemiyorlar.
---Rusya ile takvime bağlı yürüyen S-400 süreci de işlemeye devam ediyor.
Rusya'ya eğitim için personel gönderdik...
Bu süreçlerin sonunda Türkiye S-400'lerin teknolojisine hakim hale gelecek...
İncirlik'i geçici süre kapatma söz konusu olabilir mi? Zaten bu senaryo üzerinde bir süreden beri küresel dans yapılıyor. Nitekim ABD'nin İncirlik'in yerine Kuzey Irak Kürt bölgesinde çok büyük bir havalimanı-üs kurduğu biliniyor. Ayrıca, Ürdün'de halen Alman savaş uçaklarının da bulunduğu üs var. Kıbrıs'taki ağratur İngiliz üslerini ABD kullanablir, bunun yanında Kıbrıs Rumları ABD'ye ayrıca ÜS KURMAK ÜZERE yer tahsis etme heyecanı içindeler.
Kürecik konusu çok daha zor.
NATO'nun dinleme kalbi. Türkiye-ABD ilişkileri ötesinde Türkiye-NATO ilişkileri açısından zor denklem...
Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmaya göre, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Haziran ayından itibaren Türkiye'ye taşınmaya başlayacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de iki hafta arayla yaptığı Washington ve Ankara temaslarında henüz denklem de ara formül bulunamadı.
Türkiye'nin kurulacak ortak komitenin NATO şemsiyesi altında çalışması çağrısına, ABD'nin olumsuz tavrı sürüyor.
ABD,2020 yılına kadar erteleme istiyor.
Belli ki, erteleme sonrası, TÜRKİYE'nin S-400'leri kullanmama baskısının etkili olacağını düşünüyorlar.
ABD,S-400 savunma sisteminin Türk topraklarına geldiği andan itibaren, CAATSA tehdidini sürdürüyor.
İki liderin 28-29 Haziran günlerinde Japonya'nın Osaka'da G-20 Zirvesi kapsamında bir araya gelmeleri büyük bir olasılık olarak görülüyor. KRİTİK KAVŞAK OSAKA'DA...
SONUÇ
ABD yaptırımları başlarsa, İncirlik ve Kürecik üzerinde TÜRKİYE KARARI NE OLACAK? Akar'ın: Sonuçlar ortaya çıktıkça kendi tedbirlerimizi alacağız' sözleri hayati mesaj.
CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, YENİ DÜNYA KURULUŞUNDA AKTİF ROLDE,TÜRKİYE ORADA YERİNİ ALIYOR. ANLAŞILDI MI?
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