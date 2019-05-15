BÜLENT ERANDAÇ
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Karanlık odalar
AMERİKA, AVRUPA'DAN TÜRKİYE İÇ SİYASETİNE KADAR GİZLİ GÖRÜŞMELERİ ÇOK SEVİYOR.
Kılıçdaroğlu'nun gizli buluşmalar ajandasına bakınca, net olarak söyleyebiliriz: KARANLIK ODALAR TRAFİĞİNİ İYİ YÜRÜTÜYOR.
Son olarak, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün ortaya çıkardığı Kılıçdaroğlu'nun manidar Kalamış gizli buluşması dahil, parelelinde yakın tarihe baktığımız anda, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kaset operasyonu ile genel başkanlığa getirilmesinden başlayarak, birçok KARANLIK ODALAR TRAFİĞİNİ
YÜRÜTTÜĞÜNÜ görmekteyiz.
1) 2010: ABD-FETÖ MEKANİĞİYLE GENEL BAŞKAN OLDU. Kılıçdaroğlu, CIA ajanı Fetullah operasyonuyla Deniz Baykal devrilip, genel başkanlığa oturtuldu. İstanbul'da kayboldu, BEYKOZ KONAKLARI'NDA BOĞAZİÇİ BARONLARIYLA konuştu, aday oldu.
2) GEZİ ÖNCESİ AVRUPA'DA Gezi Parkı eylemlerinin hemen öncesinde, Avrupa'da, Almanya'da ziyaretlerde bulundu. Dönünce, 15 Haziran 2013 Cumartesi günü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya, yerli gazetecileri almadı, görüntü alınmasına da izin vermedi.
3) 17-25 ARALIK 2013 FETÖ DARBE ÖNCESİ AMERİKA'DA. Amerikan Büyükelçisi Ricciardone Aralık 2013'te ABD'ye götürdü. Kılıçdaroğlu İngiltere Büyükelçisi Peter John Westmacott'la konuştu. Kemal Derviş'in başkan yardımcısı olduğu Brookings Enstitüsü'nde konuştu. Tanınmış Neo-Con ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abramowitz, Eric Edelman, Gülen hareketinin perde gerisindeki beyinleri, CIA'nın meşhur Graham Fuller'le ve Henri Barkey'le baş başa görüştü.
4) 2016: YENİKAPI RUHU'NA İHANET ETTİ
Amerikan Büyükelçisi John Bass aniden CHP'yi ziyaret etti. Ve bir gün sonra da Kılıçdaroğlu, birlik-beraberlik tablosuna mayın döşeyen bir hamle yaptı. 30 Ağustos Cuma: Anıtkabir'deki resmi Zafer Bayramı törenine katılmadı.
5) 7 ARALIK 2017: LONDRA'DA SKANDAL GÖRÜŞME
Kılıçdaroğlu, PKK'lı terörist Kerim Yıldız'ın başkanı olduğu PKK'nın sözde İngiltere Temsilciliği olarak bilinen Democratic Progressive Institute (DPI) toplantısına katıldı.
6) 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ABDULLAH GÜL'LE İSTANBUL'DA GİZLİ BULUŞMA.
Gül'le gizlice buluştu. ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI HUSUSUNDA anlaştılar. Umduğu gelişmeler olmayınca Gül vazgeçti.
7) 31 MART YEREL SEÇİM NETWORK'U 1 ARALIK 2018: Kılıçdaroğlu, Gezi kalkışmasının finansörleri arasında yer alan SOROS tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı'nın Almanya uzantısı "Friedrich Ebert Vakfı"nın davetlisi olarak Almanya'ya gitti. Burada Türkiye karşıtı ve terör örgütü PKK/YPG destekçisi Milletvekili Sevim Dağdelen, Cansel Kızıltepe, PKK/HDP sempatizanı SPD Dış İlişkileri Sorumlusu Konstantin Woinoffile ve SPD Genel Saymanı Dietmar Nietan'la görüştü.
31 MART ÖNCESİ KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA PKK'LILAR İLE YAPTIĞI BU GÖRÜŞMELER, CHP-HDP ORTAKLIĞINI SAĞLADI MI?
Nitekim, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, PKK'lılar ile görüşmeleri üzerine Kılıçdaroğlu'nun neden her seçim öncesinde Almanya'ya gittiğinisordu.
8) 2 MAYIS 2019: İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLEME KARARI ÖNCESİ KILIÇDAROĞLU'NUN KALAMIŞ TRAFİĞİ.
Abdullah Tivnikli 6 Kasım 2018'de vefat etti, 6 ay sonra Kılıçdaroğlu'nun gizemli Taziye için en uygun yer Tivnikli'nin lüks yatı mı?
9) ABDULLAH GÜL'ÜN YSK KARARINA GÖSTERDİĞİ TEPKİNİN ARKA PLANINDA NE VAR? Gül'ün yeni parti hazırlıklarına parelel Gül'ün YSK kararına çok sert karşı çıkışı dikkatlerden kaçmıyor.
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