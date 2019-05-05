BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye-İran
Kafalarında yüzyılın projesi diye bir şey var. Bu Ortadoğu'yu parçalama projesidir." sözlerini tekrar tekrar okumakta büyük yarar var. Erdoğan altın sözlerini sürdürdü:
Biz kaybeden olmayacağız, yine kazanan olacağız. Bu bölgenin kazananı da yine biz olacağız. Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor. Daha çok yanacaksınız.
Suriye'yi önce bataklık hale getirip sonra bundan şikâyet edenler şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyorlar. Şimdi 100 yılın projesi diye bir şey çıkardılar. Bu proje tamamen Ortadoğu'yu karıştırma projesidir. Böl, parçala, yut mantığının yeni bir jargonla uygulamasıdır. Türkiye olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.
Münbiç ve Fırat'ın doğusu dair tüm Suriye topraklarını buraların gerçek sahiplerine teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Türkiye ne Ortadoğu'dur ne Balkanlar'dır ne de Güney Amerika'dır. Türkiye coğrafyasındaki bin yıllık hâkimiyeti ve birikimiyle kimsenin yutamayacağı büyük bir lokmadır. Bunu böyle biliniz NOKTA.
CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'ın, Yeni Dünya düzeni kurulurken yaptığı vurgulamalar, Türkiyeİran- Rusya-Çin arasında gelişen özgül ağırlığı olan EKSENİ de tahkim ediyor.
Çok tecrübeli İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, Suriye liderliği ile görüştükten hemen sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sunduğu SURİYE DOSYASI, özellikle Derin ABDAvrupa'nın moralini bozdu.
Zarif'in yardımcısı Abbas Arakçi de, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde, 'İran, Bölge ve Uluslararası Gelişmeler' Konferansı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Abbas Arakçi ile TAKVİM okurları için, Batı'nın moralini bozan gelişmeleri konuştum. Müslüman ülkeler tarafından heyecanla takip edilen TÜRKİYE-İRAN KALKANI'nın ne anlama geldiğini, Abbas Arakçi çok güzel yorumladı:
Türkiye ile ortak çıkarlara sahibiz. İran ve Türkiye bölgenin en önemli iki aktörüdür.
Türkiye ve İran ilişkileri hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı.
Biz bölgede iki büyük oyuncuyuz.
Birlikte asırlardır yaşıyoruz. Bakış açılarımız aynı ve ortak çıkarlara sahibiz.
Bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na minnettarız." Türkiye dostu Iran Dışişleri 1'inci Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ABD Basra Körfezi'nde karşı karşıya gelebilir" diyerek tarihi uyarıyı Ankara'dan yaptı...
Arakçi, İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları sonucunda ülkedeki güvenlik sorununun iyileştirildiğini vurguladı.
İran ABD yaptırımları etkisizleştirecek...
İran, ABD'nin yaptırımlarını etkisizleştirmek için komşu ve dost ülkelerle mali mekanizmaları geliştirmeyi öngören altı maddelik plan hazırladı.
İran planıyla petrol dışı ihracatın artırılacak, Komşu ve dost ülkelerle özel mali mekanizmalar kurulacak, ithalat takas sistemiyle gerçekleştirilecek.
SONUÇ: Evet. Cumhurbaşkanımız TAYYİP ERDOĞAN- Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin stratejik beraberliği, Haçlı-Siyonistlerin moralini çok bozuyor.
EVET. Müslüman ülkeler tarafından heyecanla takip edilen TÜRKİYE-İRAN KALKANI, TARİHİN GELECEK SAYFALARINA İTTİHADİ İSLAM
YOLUNDA ALTIN HARFLERLE YAZILIYOR.
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