Kızılcahamam (2023) şifreleri

CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan, Yeni Türkiye Gemisi'nin kaptanı. Büyük lider, geleceğe bakar.

Büyük lider dünlerden ders alarak, yeni hedeflere yönelir. 31 Mart seçimlerinden sonra aziz Türk Milleti'nin verdiği mesajları alan Büyük Lider Erdoğan, Kızılcahamam'da Büyük Türkiye Gemisi'nin yol haritasını çizdi. Türkiye'nin 2023'e kilitlendiğini açıkladı.

Büyük Türkiye gemisinin adeta NUHUN GEMİSİ gibi içinde 82 milyonla beraber nasıl hedefe kilitleneceğinin şifrelerini verdi. Kızılcahamam 2023 yol haritasının her kavşağı, 82 Milyonun birliği, ıslahatçı hamleler ve daha çok demokrasi, daha çok özgürlük içeriyor.

Şimdi Kızılcahamam şifrelerinin içeriğindeki mesajlara göz gezdirelim.

1) DEĞİŞİM SÜRECEK: Her alanda ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olarak 4 yılı aşkın, belediyeler olarak 5 yıllık bir zaman bulunuyor. Önümüzdeki bu uzun dönemi tamamen icraata odaklanmış olarak değerlendirmek zorundayız. Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, askerlikten tarıma kadar her alanda gerçekleştirilecek reformları titizlikle sürdüreceğiz.

2) BÜYÜK TÜRKİYE İTTİFAKI: Türkiye İttifakı"nı tarif etti. Seçim dönemleri ile icraat dönemlerinin dinamiklerinin farklı olduğunu, ülkenin milli meselelerinde bir ittifakın gerekli olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı bu işin merkezinde yer alacak. Biz hep birlikte belirlenmiş hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür. Geçmişte bunu başardık, yine başarırız. Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya o kadar çabuk ulaşırız.

3) CHP YÖNETİMİ BAŞKA, CHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMIZ BAŞKADIR: Diğer partilere, diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarla ilgili asla bir kırgınlık ve kızgınlığın söz konusu değildir. Biz bu vatandaşlarımıza ne için ulaşamadığımızın ne için kendimizi anlatamadığımızın, ne için gönüllerine giremediğimizin, ne için desteklerini alamadığımızın muhasebesini yapmakla mükellefiz. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

4) NİFAK TOHUMLARI EEKENLER: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın isim vermeden ÇOK DİKKATİ ÇEKEN VURGULAMALARI VAR. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik verdiği mesajda, "Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecince neredeydiler" diye sordu. Fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz. Çok fazla vakit de kaybetmeye zamanımız yok ve onlarla kaybedilecek vakit haramdır.

Kimin ne yaptığına, bize hangi tuzakları kurduğuna değil kendimizin ne yaptığına, neyi başardığına bakarak yürüyeceğiz

5) 31 MART MESAJLARI DOĞRULTUSUNDA UYARILAR. HİÇ KİMSENİN ŞAHSİ AJANDASI TÜRKİYE'NİN VE AK PARTİ'NİN MİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇEMEZ: Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez.

Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki her fert gibi kendi çevremizdeki insanların da iş yapma, kazanma hakkı olduğunu bileceğiz ama kesinlikle bu ilişkilerin, kayırmacılığın, haksız kazancın vesilesi haline gelmesine rıza göstermeyeceğiz...

İşte Cumhurbaşkanımız bu kadar net konuştu...



SONUÇ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'YA OLACAĞIZ. YA ÖLECEĞİZ' mottosuyla "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız" vurgulaması eşliğinde, BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİ'NİN MENZİLİNİ ÇİZMİŞTİR.

DERİN ABD-AVRUPA-HAÇLILAR.

DALGALAR,FIRTINALAR TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ.

ANLAŞILDI MI!