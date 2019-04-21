SEÇİM sonrası Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, tarihi değerlendirmeler yaptı. 'Seçim döneminde yaşananlar artık bitmiştir... Siyaset, milletin önemli işlerini kendi menfaatinin önüne koymayı gerektirir... Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmalıyız...
82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz' derken, altına herkesin imzasını atacağı ifadelerde bulundu. CHP'nin ise maskesi düşüyor, dilleri çözülüyor. Seçimler öncesi, çakma 'iyilik maskesi' takan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve adayları yüksek sesle konuşma cesareti buldular.
Kılıçdaroğlu ağzındaki baklayı çıkardı, erken bir seçimden bahsetmeye başlarken, ABD, İngiliz basını da, attığı başlıklarla Türkiye ekonomisini kötü göstermek için çırpınıyor.
2013 Gezi Kalkışmasıyla umduklarını bulamamaktan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Canan Kaftancıoğlu, yeniden canlanıyor, "Gezi Parkı'na da bahar gelmeye başlamış. Gezi'nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun" diyerek, bir yerlere mesaj veriyor.
FETÖ'nün, 15 Temmuz'da aziz vatanımızın 251 kahraman evladını hunharca katlederken, bu vahşete gözlerini fal taşı gibi kapatanlar sütrenin arkasından birer birer çıkıyor. Seçimler sırasında, Emperyalist Batı'nın kuklası, emiriyle uykuya yatırılmış PKK-PYD hayaleti canlandırılıyor, Irak sınırında aziz evlatlarımız Mehmetçikleri şehit ediyor.
EVRAKLARA ÇÖKMEK İSTEDİ
Şaibeler ortaya dökülmüş, demokrasimiz ve seçim sistemi darbe almış, henüz kesin olmasa da Ekrem İmamoğlu, evraklara çökme girişiminde bulunuyor. Ağırlıklı görüşe göre, YSK'nın aldığı, 'yenilenmesine karar verilen yerlerde verilen mazbata geri alınır' kararının, İstanbul'a yönelikte uygulanma telaşı. Seçim tekrarlanması gündeme gelirse CHP ne yapacak? Derin CHP'de "olasılıklar" konuşuluyor. 'İmamoğlu yeni seçimi kaybederse, bir sonraki aşamada TBMM'deki CHP grubu da tümden istifa ederek çekilsin ve ülkedeki antidemokratik ortamı protesto edelim.
Bu durumun, ekonomik sıkıntıları tetiklemesi olasılığı var,' Ne demişti Kılıçdaroğlu: 'Eğer ekonomik kriz derinleşirse erken seçim gündeme gelebilir.
SONUÇ: Muhtemel, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik, ABD-İngiliz Basını, şimdiden operasyonlara başladı. Financial Times gazetesi'nin küstah yayınlarına karşı, Başkan Erdoğan, 'Türkiye ayaktadır, güçlenerek yoluna devam edecektir." diyerek, Aziz Milletin duygularına tercüman oluyor. ERKEN ÖTEN HOROZUN BAŞINI HEMEN KESERLER...
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CHP’nin maskesi düşüyor
SEÇİM sonrası Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, tarihi değerlendirmeler yaptı. 'Seçim döneminde yaşananlar artık bitmiştir... Siyaset, milletin önemli işlerini kendi menfaatinin önüne koymayı gerektirir... Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmalıyız...
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