BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Parlayan yıldız
Kürt vatandaşlarımız özgürce karar vererek, Türkiye'ye sahip çıkmışlardır.
Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi, Kürt vatandaşlarımıza özellikle teşekkür etmesi, Türkiye'nin birlik içinde ayağa kalkışının müjdesi olmuştur.
HDP'nin kıskacından kurtulmakta olan Kürt vatandaşlarımız, yatırıma ne kadar susadıklarını da açıkça gösterebilmişlerdir. Ağrı, Şırnak, Muş, Bitlis, Bingöl ayağa kalkmak için hazır olduklarını ilan etmişlerdir. Bunun bir devrim olduğu ve Kürtlerle AK Parti arasındaki bağın kuvvetlenerek devam ettiği çok açıktır. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, seçimlerde Ağrılılar'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasıl sahip çıktıklarını ve makus talihlerini değiştirmeye karar verişinin arka planını anlattı:
Herkese "Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasına sahip çıkın, çünkü ümmet bizden bunu bekliyor" dedik. Ve Ağrılı kardeşlerimiz bize inandı. Savcı Sayan'ı seçti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve ben de, "Ağrı donanımlı bir adaya emanet" sözleri ile Savcı Sayan'ı takdim ettik. Savcı Sayan ismi, ülkemizde bilinen bir isimdi. Ağrılı'nın sevdiği insandı. Seçim kampanyamızı en çok kolaylaştıran nokta bu oldu.
Seçim sonunda kazanan Ağrı oldu.
SAVCI SAYAN 115 BİN AĞRILI'NIN BAŞKANI OLACAK."
Ağrı Milletvekili Çelebi, "Şimdi önümüze hedefler koyduk. Ağrı Doğu'nun Parlayan Yıldızı Olacak" dedi, planlarını anlattı: "Önümüzdeki süreçte Ağrı'nın eksikliklerine göre ivedi alanlar başta olmak üzere yatırımlar hedefliyoruz. Ağrılı kardeşlerimin gönlü rahat olsun. Çünkü biz hizmet siyaseti ile büyümüş bir partiyiz." Çelebi, açıklamalarını heyecanla sürdürüyor: "Valimiz sağolsun Ağrı'yı iyi analiz etmiş, eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlemiş bir program dahilinde çalışmıştı. Ben ve teşkilat her kapıda seçimle gelecek Savcı Sayan'la beraber hizmetlerinin devam etmesi için kazanması gerektiğini konuştuk.
Seçim çalışmalarında biz bu işi iyi anlattık. Ağrılılar hizmete oy verdi.
Özellikle kayyum sürecinde Ağrı çok önemli hizmetler gördü. Ağrılı hemşehrilerimiz hizmetin devamı için, istikrar için AK Parti diyerek gönül siyasetini tercih etti. Halkın kayyum memnuniyetini sandıkta hissettik."
İSTİHDAM VE SAĞLIK
Milletvekili Çelebi, "Terör sorununun Ağrı'da önemli ölçüde çözüldüğüne işaret etti ve ekledi: "Ağrı'da vatandaşa sorarsanız "Ağrı'nın çözülmesi gereken üç sorunu; terör, istihdam ve sağlıktı.
İstihdam konusunda Ağrı Valiliğimizin 'Tekstil Kent' isimli projesi büyük bir eksikliği giderdi. İki yıl içerisinde 10 bine yakın kişi istihdam edilecek. Önemli bir sorun da sağlıktı. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun, çözdük. Yoğun bakım ünitelerini, ambulansları artırdık. Yanık ünitesi, kemoterapi, obezite gibi bir çok yeni alanlar açtık. Doktor sayısındaki eksiklikler tamamlandı."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Mursi’yi deviren darbenin ardından İsrail çıktı 09 Nisan 2019, Salı DÜNYADA hiçbir şey tesadüfen olmaz. Ve hiçbir şey gizli kalmaz. Birbirinden farklı gibi görünen aslında birbiriyle...
- Başkan Erdoğan, dünyaya 360 derece bakıyor 08 Nisan 2019, Pazartesi PARİS Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Akademisi'nde Çok Kutuplu Dünyaya Geçişte...
- Ağrı’daki zafer 07 Nisan 2019, Pazar AK Parti'nin çalışkan ve deneyimli milletvekillerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvendiği isimlerden biri olan...
- Konuş Pervin Buldan hanım konuş 03 Nisan 2019, Çarşamba İSTANBUL ve Ankara'da Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan, "Türkiye genelinde...
- Erdoğan’ın reformlar dönemi başlıyor 02 Nisan 2019, Salı 31 MART seçimleri, Büyük Lider Tayyip Erdoğan'ın siyaset hayatında, yepyeni bir dönemi başlatacak özellikler içeriyor....