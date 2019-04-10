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  • 10 Nisan 2019, Çarşamba

Parlayan yıldız

AZİZ milletimiz, 31 Mart'ta, Cumhur İttifakı'na yüzde 52 destek vererek, Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e yürümesini bir kez daha onayladı. Böylece muhtemel bir sistem tartışmasının önünü kesti. "İntikam" duygularıyla eski Türkiye'ye geri dönüş hayali kuran iç ve dış odakları-mahfilleribeyin merkezlerinin hevesini kursağında bıraktı. Yüzde 52 oy oranı Cumhur İttifakı açısından büyük bir başarıdır. Bu başarının oluşmasında Başkan Tayyip Erdoğan'ın, halkımızın gönlündeki yerinin sağlamlığı görülürken, sadece Türkiye için değil, mahsun İslam dünyası için hayatını ortaya koymasının büyük rolü var. 31 Mart'ın Türkiye'nin geleceği için çok çok önemli bir sonucu da, GÜNEYDOĞU'nun HDP (PKK) BASKISINDAN KURTULMASIDIR.
Kürt vatandaşlarımız özgürce karar vererek, Türkiye'ye sahip çıkmışlardır.
Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi, Kürt vatandaşlarımıza özellikle teşekkür etmesi, Türkiye'nin birlik içinde ayağa kalkışının müjdesi olmuştur.
HDP'nin kıskacından kurtulmakta olan Kürt vatandaşlarımız, yatırıma ne kadar susadıklarını da açıkça gösterebilmişlerdir. Ağrı, Şırnak, Muş, Bitlis, Bingöl ayağa kalkmak için hazır olduklarını ilan etmişlerdir. Bunun bir devrim olduğu ve Kürtlerle AK Parti arasındaki bağın kuvvetlenerek devam ettiği çok açıktır. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, seçimlerde Ağrılılar'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasıl sahip çıktıklarını ve makus talihlerini değiştirmeye karar verişinin arka planını anlattı:



Herkese "Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasına sahip çıkın, çünkü ümmet bizden bunu bekliyor" dedik. Ve Ağrılı kardeşlerimiz bize inandı. Savcı Sayan'ı seçti. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve ben de, "Ağrı donanımlı bir adaya emanet" sözleri ile Savcı Sayan'ı takdim ettik. Savcı Sayan ismi, ülkemizde bilinen bir isimdi. Ağrılı'nın sevdiği insandı. Seçim kampanyamızı en çok kolaylaştıran nokta bu oldu.
Seçim sonunda kazanan Ağrı oldu.
SAVCI SAYAN 115 BİN AĞRILI'NIN BAŞKANI OLACAK."
Ağrı Milletvekili Çelebi, "Şimdi önümüze hedefler koyduk. Ağrı Doğu'nun Parlayan Yıldızı Olacak" dedi, planlarını anlattı: "Önümüzdeki süreçte Ağrı'nın eksikliklerine göre ivedi alanlar başta olmak üzere yatırımlar hedefliyoruz. Ağrılı kardeşlerimin gönlü rahat olsun. Çünkü biz hizmet siyaseti ile büyümüş bir partiyiz." Çelebi, açıklamalarını heyecanla sürdürüyor: "Valimiz sağolsun Ağrı'yı iyi analiz etmiş, eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlemiş bir program dahilinde çalışmıştı. Ben ve teşkilat her kapıda seçimle gelecek Savcı Sayan'la beraber hizmetlerinin devam etmesi için kazanması gerektiğini konuştuk.
Seçim çalışmalarında biz bu işi iyi anlattık. Ağrılılar hizmete oy verdi.
Özellikle kayyum sürecinde Ağrı çok önemli hizmetler gördü. Ağrılı hemşehrilerimiz hizmetin devamı için, istikrar için AK Parti diyerek gönül siyasetini tercih etti. Halkın kayyum memnuniyetini sandıkta hissettik."

İSTİHDAM VE SAĞLIK
Milletvekili Çelebi, "Terör sorununun Ağrı'da önemli ölçüde çözüldüğüne işaret etti ve ekledi: "Ağrı'da vatandaşa sorarsanız "Ağrı'nın çözülmesi gereken üç sorunu; terör, istihdam ve sağlıktı.
İstihdam konusunda Ağrı Valiliğimizin 'Tekstil Kent' isimli projesi büyük bir eksikliği giderdi. İki yıl içerisinde 10 bine yakın kişi istihdam edilecek. Önemli bir sorun da sağlıktı. Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun, çözdük. Yoğun bakım ünitelerini, ambulansları artırdık. Yanık ünitesi, kemoterapi, obezite gibi bir çok yeni alanlar açtık. Doktor sayısındaki eksiklikler tamamlandı."
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