BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Mursi’yi deviren darbenin ardından İsrail çıktı
Birbirinden farklı gibi görünen aslında birbiriyle tam örtüşen 3 olay, ABD-İsrail'in Müslüman dünyanın damarlarına nasıl girdiğini çok iyi anlatmaktadır. Aşağıdaki 3 olayı aynı parantez içinde okuyalım.
1) TARİH 14 OCAK 2019
ABD'nin diplomatik olarak desteklediği;
İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi arasında EASTMED doğalgaz boru hattının inşası, İsrail ve Kıbrıs gazının AVRUPA'YA taşınmasında koalisyon anlaşması yapıldı.
2) TARİH 20 MART 2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompei, Güney Kıbrıs, Rum, Yunanistan, İsrail arasında Kudüs'te Doğu Akdeniz gazı stratejisi çizdi.
Mısır lideri Sisi ile de Mısır merkezli taktikler değerlendirildi.
3) 5 NİSAN 2019
Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren darbenin arkasından İsrail (ABD)) çıktı. Yakın zamandaki bu 3 konu birbiri ile üst üste oturan, Doğu Akdeniz'de ABD patronajında yürütülen Mısır darbesi -Gaz ilişkisinin üzerine kurgulanan derin planları deşifre ediyor.
İsrailli General Mısır'ın eski devlet başkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti. İsrail Ordu Komutanlarından Aryeh Eldad, yerel bir gazeteye yazdığı yazıda 2013 yılında Mısır'ın demokratik yollarla seçilerek başa gelen Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirmeye ve ona karşı yapılan darbeyi yönetmeye çalıştığını yazdı. Maariv adlı yayın organı için yazı kaleme alan Eldad, ""OBAMA'YI İKNA ETTİK" Bu aşamada İsrail hızlı davrandı, diplomatik araçları harekete geçirmek, daha da önemlisi Abdel Fattah Al-Sisi'yi iktidara getirmek istedik ve dönemim ABD Başkanı Barack Obama'yı bu eyleme muhalefet etmemeye ikna ettik" diye yazarak perdeyi kaldırdı.
ERDOĞAN-MURSİ HATTINA SABOTAJ
ABD-İsrail, Cumhurbaşkanı Mursi'yi darbeyle devirerek, Türkiye- Mısır hattına mayın döşemişlerdir. Doğu Akdeniz parsalesyonu başlamıştır. Mursi'nin Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Ankara'ya gelmiş, AK Parti kongresinde müthiş güzel bir konuşma yapmıştı: "Bütün dünya şu anda bizim gözümüzün içine bakıyor. Bu toplantıda bir araya gelmemize vesile olan Allah'a hamdolsun. Türkiye ve Mısır halkı arasındaki güzel ilişkilere bütün dünya şahit olmalıdır. Türkiye'nin desteği çok önemli.
Türkiye ve Mısır halklarının arasındaki ilişkiler çok güçlü ve derindir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kardeş ülke Türkiye ile ortak hedeflere ilerlerken, Filistin meselesine destek olacağız" demişti. Erdoğan ve Mursi beraberliğinden, Türkiye-Mısır hattının derinliğinden kimler rahatsız oldu?
Başta ABD, İsrail, İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerikan Neo-Con'ları. Yani haçlı-Siyonistler.
TARİH: TEMMUZ 2013. MISIR VE TÜRKİYE'DE DARBE PLANLARI AYNI SÜREÇTE DEVREYE SOKULDU.
Mısır ve Türkiye'de Mayıs-2013'te darbenin düğmelerine basılmıştır. 4 Temmuz 2013 günü Sisi, Mısır'da Cumhurbaşkanı yapılmış, ancak Türkiye'de büyük lider Tayyip Erdoğan, Taksim-gezi darbe planıyla devrilememiştir. İsrail Ordu Komutanlarından Aryeh Eldad'ın, 2013 yılında Mısır'ın demokratik yollarla seçilerek başa gelen Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirmeye ve ona karşı yapılan darbeyi yönetmeye çalıştığını yazması, Batı'nın maskesinin düşmesidir.
SONUÇ: Denizlerdeki haydutlara günlerini göstereceğiz.
Başkan Tayyip Erdoğan kararlı ve net konuştu: "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.
Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" ANLAŞILDI MI?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başkan Erdoğan, dünyaya 360 derece bakıyor 08 Nisan 2019, Pazartesi PARİS Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Akademisi'nde Çok Kutuplu Dünyaya Geçişte...
- Ağrı’daki zafer 07 Nisan 2019, Pazar AK Parti'nin çalışkan ve deneyimli milletvekillerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvendiği isimlerden biri olan...
- Konuş Pervin Buldan hanım konuş 03 Nisan 2019, Çarşamba İSTANBUL ve Ankara'da Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan, "Türkiye genelinde...
- Erdoğan’ın reformlar dönemi başlıyor 02 Nisan 2019, Salı 31 MART seçimleri, Büyük Lider Tayyip Erdoğan'ın siyaset hayatında, yepyeni bir dönemi başlatacak özellikler içeriyor....
- Dünya lideri 01 Nisan 2019, Pazartesi AZİZ Türk milleti, daha güçlü, daha müreffeh ve daha istikrarlı bir Türkiye için oylarını kullandı. Verdiği kararla,...