BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın reformlar dönemi başlıyor
Özellikle, iki mesaj var ki, gelecek günlerin Erdoğan ajandasının başlıklarının başında yer alacaktır.
1) Erdoğan, Türkiye'yi 2023 yılına salimen götür. Büyük Türkiye hedeflerini gerçekleştirecek her adımını destekliyoruz.
2)Seçimsiz 4,5 yıllık bir dönemde, ekonomik ve siyasi reformları yapmanı bekliyoruz.
Milletin verdiği mesajlara bakınca, milletin feraseti (anlayış, seziş, sezgi) net biçimde görülmektedir. Milletin feraseti, geçmiş yıllarda o kadar çok önemli gelişmelere yol açmıştır ki, 31 Mart'ta sergilenen feraseti milletle yola çıkmış, millet için hayatını ortaya koymuş Başkan Erdoğan tarafından net biçimde değerlendirilecektir. Çünkü Vatandaşlarımızın bir olayı her açıdan, öncesiyle sonrasıyla algılama, hem geçmişi hem geleceği görüp olaylar hakkında değerlendirmeye varma yeteneğini Başkanımız Erdoğan çok iyi bilmektedir. 31 Mart seçimlerinde tecelli eden milletin ferasetinin yepyeni aşamalara doğru yürünmesinin istendiğini Başkan Erdoğan, muhakkak yerine getirecektir.
Erdoğan beraberce nefes aldığı Aziz Milletin, öngörülen bütün sınırları aştığının farkındadır. Erdoğan, 2002 yılında göreve geldiğinden bu yana, darbeleri yenmesinde, ekonomik darbe girişimlerini savuşturmasında, kördüğümleri çözmesinde, Anadolu topraklarında oynanmak istenen oyunları bozmasında, hep yol gösterici olmuştur.
Bundan sonra da, Başkan Erdoğan verilen mesajları balkon konuşmasında çok güzel ortaya koymuştur: "Arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz."
Evet. Erdoğan'ın siyasi hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde, Türkiye tamamen reform gündemine girecek.
Büyük projelerle, büyük yatırımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsat.
SONUÇ: Yeni Ekonomik Paketler, para ve bütçe politikalarının ekonomik güven ortamı için öncelik alacak. Eşzamanlı olarak yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesi söz konusu olacak. Hedef, ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirilmesi.
İşsizliğe çareler, akıllı yatırımlarla, güven verici ortamla, Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesidir.
SEÇİMSİZ GEÇECEK 4.5 YIL KALICI REFORMLAR DÖNEMİ OLACAK.
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