BÜLENT ERANDAÇ
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15 Temmuz ruhu yeniden canlandı
Büyük Türkiye olmaya kararlı, siyasi ve ekonomik istikrar için, demokrasi için, tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla her kökenden, her meşrepten insanıyla Aziz Ankara, hipodrom meydanındaydı.
Cumartesi Ankara ayağa kalktı.
ERDOĞAN-BAHÇELİ'Yİ KUCAKLADI.
Ankara halkı, sadece bir miting için toplanmamıştı hipodroma. Ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermek için de oradaydı.
Evet. Büyük Türkiye için ayağa kalkan Aziz Millet yine büyüklüğünü gösterdi. Bağımsız Türkiye bayrağını omuzlarında taşıyan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan -Devlet Bahçeli, öyle bir miting yaptılar ki, Aziz millet tarafından kucaklanarak, Ankara ismini Demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdılar.
Büyük Türk milleti başka bir millet, Türkiye'ye karşı amansız bir düşmanlık içinde olan haçlı-Siyonistlerin hedefinde olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan- Devlet Bahçeli'nin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ankara,.
Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzerini, Demokrasi için, Türkiye'yi Büyük yapmak için uğraşan, 15 Temmuz karamanlarının ön saflarında yürüyen Erdoğan-Bahçeli'ye sahip çıkmıştır.
Ankara mitinginden verilen mesaj, Türkiye'nin zayıflatılması yolunda elini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımıza da atılan bir tokattı. Bölücü PKK'ya, CIA kuklası FETÖ'ye sırtını dayayanlara da atılan bir tokattı. 15 Temmuz gecesi adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonların omurgası yüz binler, ülkemize göz diken iç ve dış mahfillere en anlamlı tokatlardan birini daha Ankara mitinginde atışıydı.
Evet. Ankara manzarası, Türkiye'nin bağımsızlığına ve geleceğine yönelik atılan adımlara sahip çıkmanın ilanı ve ispatıdır.
Bu manzara Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşacağının ilanı ve ispatıdır.
MANSUR'UN DÖKÜLEN CİLASI
Kamuoyu araştırmalarını açıklamak yasaklar içine girdi. Ancak, günlük anketleri kamuoyu araştırma şirketleri sürdürüyor. Abonelerine servise devam ediyorlar. Güvenilir kamuoyu şirketlerinin bazılarının gizli tutulan anketlerine bakınca, bir gerçek gözleniyor. Son günlerde yapılan Ankara anketler de, CHP-HDP-İP-SP adayı Mansur Yavaş'ın cilasının döküldüğü ,gizli kalmış alengirli işlerinin ortaya çıkmasıyla, eğrisi aşağı dönmüş durumda.
Bir hafta önceye kadar Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin, bir hafta sonra, 'Bu kadar kirli dosya olduğunu bilmiyorduk. Öğrendikçe İlgimi kaybettim' diyenlerin sayısında inanılmaz artışlar gözleniyor.
Mansur Yavaş, 'alengirli işleriyle Ankara'ya yakışmaz' diyerek, desteğini çekenlerin, bir bölümü kararsıza, bir bölümü Mehmet Haseki'ye döndüğünü açıkça vurguluyorlar. CHP ile İYİ Parti'nin sahneye koyduğu Maskeli Baloyu, HDP-PKK'nın "Eş Genel Başkanı" Sezai Temelli'nin şu sözleri açık etti:
"Mansur Yavaş da bilecek ki; seçilmişse, HDP oylarıyla seçilmiştir. Ankara'daki Kürtleri yok sayarak siyaset yapamaz." Bu açıklamaya kadar, HDP-PKK'ya karşı tek laf dahi etmeyen Mansur Yavaş, "HDP'liler, rehabilite edilmelidir" deme ihtiyacı duydu. Bir baktık, Mansur Bey "Dilim sürçmüş olabilir" diyerek, anında kıvırdı. Konuş HDP (PKK) eşbaşkanı Sezai Temelli, konuş...
SONUÇ:
Ankara'da görünen son tablo şu:
Mansur Yavaş'ın mağdurluk pozisyonunda ilk günlerde yükselen trendi, giderek siliniyor, yerini, 'gizli kalmış geçmişin' sıkıntılarına yerini bırakıyor. Artı -eksi 2,5'luk anket düzlemi içinde, Mehmet Haseki'nin trendindeki olumlu gelişme, CHP-HDP-İP-SP-Marksist lobileri algı operatörlerinin yarattığı iklimin kırıldığına işaret ediyor.
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