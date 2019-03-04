CHP’de Bizans oyunları

BİZANS oyunu, halkımızın zihninde "Entrikalar" olarak yer etmiştir. Halk arasında Bizans oyunları, "Çok zekice tezgâhlanmış dümenler" olarak gösterilir. Resmi sözlükte, daha kibar biçimde "Bir şeyi ele geçirmek için yapılan kurgulamaları, bir şeyin elden ele geçmesi, bir şeyi elden ele vererek aktarma ve kargaşalık" olarak değerlendirilir. Bilindiği gibi CHP, olağanüstü kurultaylarıyla marka olmuştu. 31 Mart seçimlerine giderken parti içinde birbirini yiyen yöneticiler yüzünden meydana gelen olaylar, BİZANS OYUNLARI SAHNESİ olarak gündeme oturmuş bulunuyor. Kendi adamlarını belediye başkan ve belediye meclis üyeliklerine yerleştirme konusunda gösterilen kurgulanmış oyunlar da ayyuka çıkmış durumda. 2 olaya konu olan yöneticiler, Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan. 1) Derin CHP Konseyi'nin önde gelen ismi Erdoğan Toprak'ın, Beşiktaş'a muhasebecisini belediye başkan adayı yaptırması, sert tartışmalara konu oluyor.

CHP içindeki Beşiktaş oyunlarını tam yazmak üzereyken, Sabah gazetemizin duayen yazarı Hıncal Uluç ağabey, CHP'nin Beşiktaş bombasını patlattı.

Yakın bir arkadaşından gelen notu paylaşarak, "Doğma büyüme Ulus/ Beşiktaşlı bir kardeşiniz olarak küçük bir bilgi paylaşayım. Beşiktaş CHP adayı, Erdoğan Toprak'ın muhasebecisidir, oradan ilerleyince bulmaca çözülür." "Beşiktaş Belediye Başkan Adayı nasıl olmalıdır" diye durmadan yazıyorum, 40 yıllık Beşiktaşlı olarak ve soruyorum ya "CHP adını bu ilçede kimsenin bilmediği adayı nereden buldu" diye. Beşiktaş, CHP'nin "Ceketimi assam kazanırım" dediği ilçelerden biri. Mustafa Sarıgül'ün baş düşmanı Erdoğan Toprak sazı almış eline demek' diye yazdı. CHP kodamanlarının oyunları altında ezilen Beşiktaş Belediye Başkanı Haznedar, daha fazla dayanamadı, CHP'den istifa ederken, kurşun gibi sözlerle CHP yönetimini bombaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) ve Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkan Vekili tüm vicdani ve insani duygularını yitirmiştir.

Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak veremediğiniz cevaplar ile kararan ve yarın bir gün susturamayacağınız vicdanınıza karşı kalkamayacağınız hesaplarınızla ve dahi milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri başbaşa bırakıyorum."



CHP'DE İSTANBUL DİZAYN EKİBİ

CHP'de, Erdoğan Toprak-Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu'na, İSTANBUL DİZAYN EKİBİ deniyor.

İstanbul ilçe belediye başkan ve belediye meclis üyeliklerini dizayn etmeleri bardağı taşırmış durumda. Derin CHP Konseyi'nin önde gelen ismi Erdoğan Toprak İPLERİ ELİNE ALDI. 2 NUMARALI KOLTUKTA OTURAN SALICI ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan Toprak'ın taktikleriyle, 31 Mart seçimlerine giderken İstanbul'un rantı yüksek belediye başkanlıklarına adamlarını getirdiler. Salıcı'ya eski DSP'li bakanlardan, derin CHP Konseyi'nin lokomotif ismi Hüsamettin Özkan'a destek veriyor. Hüsamettin Özkan ve Erdoğan Toprak, Türk siyasetinde Beykoz Konakları Ekibi olarak bilinen yapılanmanın da önde gelen isimleri...

Son bilgi: CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın, 31 Mart sonrası Canan Kaftancıoğlu'nun ipini çekmek üzere harekete geçeceği belirtiliyor.

İZMİR-BUCA KRİZİ HAD SAFHADA. CHP'de ayyuka çıkan ikinci olay, İzmir Buca'da yaşanıyor.

Suat Nezir'i devre dışı bırakılarak, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi depremi sürüyor. Nezir'e, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın operasyon yaptığı, Erhan Kılıç'ın, Tuncay Özkan'ın avukatı olduğundan listeye isminin yazıldığı belirtiliyor.



SONUÇ: İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Kariyer hırsı ve bir daha seçilme garantisi yüzünden birileri kibriti çaktı. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz?" diyerek, Tuncay Özkan'ı hedefe koydu.

CHP'DE KAVGA BÜYÜK. RANTI YÜKSEK YERLERE GÖZ DİKENLERİN PAYLAŞMA KAVGASI BÜYÜK.