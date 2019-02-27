BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’deki 10 Aralıkçılar’ın yeni planları!
CHP'nin dümeninde bulunan SOSYALİST 10 Aralıkçılar, MARKSİST-LENİNİST HDP ile KANKA olmuşlardır. BU TARİHE DİKKAT: 10 KASIM
2018. Bu tarihte açıklanan CHP'nin yeni MYK herkesi şaşırttı. Sosyalist 10 Aralıkçılar'ın yıldızı Oğuz Kaan Salıcı CHP'nin TEŞKİLAT BAŞKANI oldu. Dümene oturtuldu. Ne tesadüf, bu atama sonucu CHP-HDP (PKK) arasında 31 Mart ittifakının sağlanışında, Sosyalist 10 Aralık Hareketi'nin rolü çok büyüktür. 10 ARALIKÇILAR, "CHP KAPATILMALI" DİYORDU. Sosyalist düşünceli, sol dalgaların yansıması olarak Türkiye'de siyasal kadronun yenilenmesi iddiasıyla ortaya çıkan 10 Aralıkçılar, Mart 2005'te, bir bildirge yayınladılar. "CHP SOSYAL DEMOKRAT DEĞİLDİR. SOSYAL DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE CHP EN BÜYÜK ENGELDİR. CHP BİR PARTİ DEĞİL KAPATILMALI, VAKIF OLARAK HAYATINA DEVAM ETMELİDİR" söylemleriyle manidar bir oluşumu gündeme soktular. Aradan günler geçti, bir baktık 10 Aralıkçılar 'Yeni partiden' vazgeçtiler, CHP'nin dümenindeler. DERİN CHP'nin önde gelen ismi Erdoğan Toprak'ın desteklediği Oğuz Kaan Salıcı, milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu, Parti Meclisi Üyesi Prof. Burhan Şenatalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocalığını yapıyor.
SOSYALİST 10 ARALIKÇILARIN YILDIZI OĞUZ KAAN SALICI CHP'YE GÖNDERİLİYOR.
10 Aralık Hareketinden "yükselen genç bir yıldız" olan Oğuz Kaan Salıcı...
Hareketten ağabeyi DISK eski Başkanı Süleyman Çelebi'nin CHP'ye katılması ile birlikte onun da siyasi ikbali değişiyor.
Süleyman Çelebi ilgiyle, CHP'nin eski İstanbul il başkanı Nebil İlseven'in listesinden Oğuz Kaan Salıcı, il yöneticisi oluyor. O günlerde CHP'nin güçlü adamı-ikinci başkan olan Gürsel Tekin bu durumdan hoşnut olmuyor. Nebil İlseven'in istifasını sağlayacak ayak oyunları başlatılıyor. İlseven istifa ediyor. Derin CHP Konseyi'nin adamı Erdoğan Toprak ile Gürsel Tekin'in araları bir hayli bozuk...
Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin'i örgütlerin başından "gönderdikten" hemen sonra da Oğuz Kaan Salıcı'yı CHP İstanbul İl Başkanı yaptırıyor. Gürsel Tekin'in istifa ederken Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta, "CHP Genel merkezinde bir çete var ve lütfen bu çeteyi dağıtın. Bu partiyi eğer Erdoğan Toprak'la yönetecekseniz, beni arada maydanoz yapmayın" dediği duyuldu. Gürsel Tekin 2 yıldır İstanbul sokaklarında geziyordu. İstanbul belediye başkan adayı olmak için gece gündüz çalışıyordu. Ne oldu? 10 Aralıkçılar, Gürsel Tekin'i bir kez daha yediler.
Büyükşehir'i bıraktık, Kadıköy adayı bile yaptırmadılar. Kadıköy adayı olarak kimi çıkardılar? Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun adamı Şerdil Dara Odabaşı.
Şerdil beyin Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı da ortaya çıktı. Ne tesadüf.
CHP'nin 10 Aralıkçısı ve PKK eylemlerinin destekçisi... 10 Aralık Hareketi, CHP'ye ilk olarak Oğuz Kaan Salıcı'yı il başkanı yaptırdı.
İstanbul'a da il başkanı olarak Canan Kaftancıoğlu'nu getirdi.
Yakın kadrolarını Belediye Başkan adayı olarak yerleştirdiler. 31 Mart sonrası, bazı il ve ilçe başkanlarını istifalarla kendilerine yakın isimlerden oluşturacaklar. Olası rakipleri, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Engin Altay, Özgür Özel'i yıpratacaklar. Sonra da 'tüzük' adı altında imza toplayarak partiyi kurultaya götürecekler. Kemal Klıçdaroğlu'nun yerine OĞUZ KAAN SALICI'yı getirmeyi planlıyorlar.
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