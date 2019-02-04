BÜLENT ERANDAÇ
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Büyük Türkiye’nin beka hattı
Son hamlelerden birisi var ki, Büyük Türkiye'nin BEKA HATTIMIZIN deniz bölümünde yer alan DOĞU AKDENİZ'DE, Türk Donanması'nın Yunanistan-Rum-Mısır'a anlayacakları dilden mesaj göndermesidir. EVET.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Güney Kıbrıs Rum Baf açıklarında, bayrak gösteriyor.
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Rum'un tek taraflı "MEB"inin 4 ve 5 numaralı parsellerinin içinde dolaşıyor.
Yunanistan-Rum-Mısır'ın Navtex ilan edilen 44 bin kilometrekarelik bölgesinde sismik araştırmalar yapıyor.
Sırada, Fatih Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz derinliğine girmesi var. Sondaj çalışmasına başlaması an meselesi.
Türkiye'nin Barbaros'u Güney Kıbrıs (Rum) uluslar arası deniz sahasına göndermesinin anlam ve önemi şöyle:
1- Mısır ve Güney Kıbrıs Rum, Yunanistan'ın tek taraflı MEB'ine DUR denildi. Rum Yönetimi'nin tek yanlı ilan ettiği MEB'i tanınmadığını ilan etti.
2- Rum Bakanlar Kurulu'nun, Fransı, İtalyan ve Amerikan EXXONMOBİL şirketlerinin talip olduğu 7 numaralı parseli ruhsatlandırma prosedürünü başlatma kararını işlemez pozisyona soktu.
3-ExxonMobil'in 10 numaralı parselde peş peşe gerçekleştireceği iki sondajdan ilkinin önümüzdeki haftalarda başlamasına! "ONE MINUTE" çekti. Türk Donanması tek taraflı Navtex ilan ederek bağladığı 44 kilometrekarelik alana sahip deniz bölgesinde, ExxonMobil'in iki sondaj yapacağı alana 100 kilometre mesafede bulunmaktadır. Barbaros, ExxonMobil'in sondaj yapacağı dönemde bölgede varlık gösterecek ve bayrak dalgalandıracaktır.
SONUÇ: Türkiye, Ada'nın petrol ve doğal gaz da dâhil, bütün kaynaklarının kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılmasında kararlıdır.
ABD-Avrupa'nın bölgedeki gerilimi artıracak hiç bir hareketine SESSSİZ KALMAYACAKTIR. İRAN'DAN BAŞLAYAN IRAK VE SURİYE'NİN
KUZEYİNDEN DOĞU AKDENİZ KIBRIS'A KADAR UZANAN BEKA HATTI, NE OLURSA OLSUN SAVUNULACAKTIR.
Kemal Bey topal ördek!
Topal ördek: ABD Başkanının görev süresinin bitiş anlarındaki acizliğini ve kongreden karar çıkaramama durumunu anlatan kavramdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOPAL ÖRDEK pozisyonuna düştü.
Karar almakta zorlanıyor, kıvranıyor, sinirleniyor. Belki, 31 Mart'ta işi bitiyor, 1 Nisan'dan sonra devrilecek. CHP'de belediye başkan adayları kıran kırana seçiliyor. Oylamalarda, 29/30 dengesi çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adayına 30 EVET çıkarken, 29 RET veriliyordu.
Son Parti Meclisi toplantısında, Kemal beyin nefesini kestiler. Gösterdiği adaya karşı çıkanlar yüzünden, çok sinirlendi, kafası attı, kendisine YETKİ VERİLMESİ resti çekti. Oylamada 43 kabul, 14 ret ve 1 çekimser oy kullanıldı. Bunların, Muharremciler ve Mansur Yavaş'a da ret verenler olduğu belirtiliyor. Ankara adayı olarak Mansur Yavaş'ın oylamasında da 12 HAYIR OYU ÇIKMIŞTI. İlhan Cihaner, Gökhan Günaydın, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Yaşar Seyman, Hakkı Suha Okay, Mehmet Ali Çelebi, Gaye Usluer, Emre Çam, Ali Öztunç, Haluk Pekşen ve Müslim Sarı'nın RET, retçi Selin Sayek Böke de son saniyede oylamaya katılmamıştı. 1 Nisan'daki Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce, savaşı kızışıyor.
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