BÜLENT ERANDAÇ
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Samsun ruhu
"Kurtuluş Savaşımız'ın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü, bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ile kutlayacağız. Gazi, İstiklâl Harbimiz'in meşalesini burada yakmıştır. 19 Mayıs'tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakârlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz.
Samsun'da atılan ilk adım da Ankara'da faaliyete geçen Meclis de slogandan ibaret değildir. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programı ile kutlanacaktır."
Atatürk'ün Samsun Ruhu'nu Başkan Erdoğan, aynı heyecanla sürdürüyor.
Gerçekleri görelim. AK Parti, Atatürk'ün başlattığı milli mücadele ruhunun temsilcisidir.CHP'nin tel tel döküldüğü günümüzde, Erdoğan'ın sürdürdüğü Milli Mücadele ruhu aynen yaşıyor.
Başkan Erdoğan diyor ki: "AK Parti İstiklal Harbimiz'dir, Cumhuriyetimiz'dir. 'Artık yıkıldı, yok oldu' denilen milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. AK Parti hicrettir.
Osmanlı'dır, fetihtir, Çanakkale'dir, oyunları bozan, zincirleri kıran ecdadın torunlarıdır. AK Parti, Atatürk'ün başlattığı milli mücadele ruhunun temsilcisidir... Anlaşıldı mı,Kemal Kılıçdaroğlu?"
SONUÇ: 19 Mayıs 2019 Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Milli Mücalede'nin 100'üncü yılı. Milli mücadele kanlarımızı hızlandıran Cumhurbaşkanımız'ın bu yıl başlatacağı anmalar, 2023'e kadar devam edecek.
Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve aziz millet, bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı 2023'lere kadar sürecek sürekli anma törenleriyle verecektir.
CHP'nin röntgen filminden ameliyat çıktı
Aziz Millet'in gönül hastanelerinde, CHP'nin röntgen filmleri çekiliyor.
Kılıçdaroğlu hasta. Filmler AMELİYAT gösteriyor. 24 Haziran seçimlerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener nakavt olmuşlardı.
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yıkmak için harekete geçmiş, Meral hanım ortalıktan kaybolmuş, genel başkanlığı bırakma kararı vermişti.
İşte o günlerde, Boğaziçi'nde oturan, ABD ve Avrupa ile eklemlenmiş ilişkiler içinde olan GİZLİ KONSEY, Kemal bey ve Meral hanıma, "Yok öyle, bize sormadan bir yere gidemezsiniz. 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı düşürecek, eski Türkiye sistemine dönüşü sağlayacaksınız" talimatını verdi.
Kemal bey ve Meral hanım, döndüler.
İngiltere'ye, Almanya'ya gidildi. Sufleler alındı. Sonra, CHP ile İP açıktan, CHP ile HDP perde arkasında el sıkıştılar.
Seçime gidilirken, CHP'nin röntgen filmleri çekiliyor.
Sevgili vatandaşlarımız perde önünde, CHP ile İP arasındaki pazarlıkları görüyor. Fakat perde gerisinde, 31 Mart'tan daha çok, 1 NİSAN SENARYOLARI konuşuluyor.
Kemal Beyin, 31 Mart seçimlerinde, 10'DA 10 kaybedeceğinden kimsenin kuşkusu yok. Cuntalar, genel başkanlık sevdasında.
Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı- Canan Kaftancıoğlu, Muharrem İnce,- Gürsel Tekin, Selin Sayek Böke, Tuncay Özkan ve Özgür Özel cuntaları, 1 Nisan sabahına göre, liçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri pazarlığını yapıyorlar.
SONUÇ: CHP'nin GİZLİ KONSEYİ, 31 Mart'ta umduklarını yine bulamayacak. İstanbul ve Ankara düşmeyecek. 1 Nisan'da CHP ameliyat masasına yatacak. Millet doktorları diyor ki, CHP masadan zor kalkar.
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