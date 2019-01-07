BÜLENT ERANDAÇ
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Kemal ile Meral’in derin planları!
İşçileri sokaklara davet etti, ardından sarı yeleklilere aşkını ilan etti. Sonra çıktı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı haksız, yersiz, tutarsız sözlerle eleştirdi.
Yeniden Gezi kalkışması hayali neden görüyor? Kılıçdaroğlu, meşruiyeti halkın verip, halkın aldığını bilmesine rağmen bilerek isteyerek DERİN BİR PLANI uygulamanın peşinde de ondan...
Seçim sonrası için psikolojik yığınak stratejisi uyguluyor. 16 Nisan'da halka yenildi, 24 Haziran'da yenildi. 31 Mart'ta da yenilecek. Sokakları kaşıyor, ordu içindeki kripto kanatları kaşıyor.
Sandıklardan alamadığını, sokaklardan alalacağını sanıyor. Yığınağı millete yapacağına, milletin aklı ve vicdanına sığınacağına, bilerek ve isteyerek sokağa oynuyor. Siyasetin sisli bulvarlarından, dar koridorlarından gelen son bir bilgi var. ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE MANİDAR. Kemal ve Meral, Ankara ve Samsun merkezli olarak yeni düşünceler içindeymişler. Eğer Ankara'yı CHP (İyi Parti), Samsun'u İyi Parti (CHP) kazanırsa 2019 yılının 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarında sokakları gıdıklama düşüncesi etrafında think-tank yapıyorlarmış. İyi Parti (CHP) eğer Samsun'u alırlarsa, o gün Kemalist hareketin tırmandırılması, ardından, sokakları kaşıma, darbeci zihniyetlerin fay hatlarını harekete geçirme, tehlikesi var.
KEMAL VE MERAL'İN, ANKARA VE SAMSUN PLANLARI MANİDAR. TEHLİKELİ SULARA AÇILMA SEVDASINDA OLANLARA, AZİZ MİLLET 31 MART'TA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR.
CIA-ABD istihbarat teşkilatının bazı holdinglere yaptırdığı gizlilik dereceli kamuflajlı anketleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtaramıyor. Önceki gün Antalya ve Mersin'den gelen ilk anketlerin Kılıçdaroğlu'nu şoke ettiği söyleniyor.
Kamuflajlı CIA anketlerinde, Antalya'da AK Parti'li Belediye Başkanı Menderes Türel'in ve Mersin'de AK Parti'nin desteklediği MHP'li aday Hamit Tuna'nın önde çıkışı, Kemal Bey'in moralini bozmuş. Antalya ve Mersin gizlilik dereceli, ilk anketlerinde dikkati çekici notlar var.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisini Antalya'da derledi, toparladı. Bir teorisyen olarak, İyi parti'yi eritiyor.
İP'in Antalya'da aldığı oy 24 Haziran'da yüzde 17 olmuştu... İP'in oyunun yüzde 7'lere düştüğü görülüyor. Bu gelişme de Menderes Türel'in Muhittin Böcek'e fark atmasına yol açıyor.
CHP'li eski belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın'ın başarısız yönetimi, yaşattığı travmalar etkisini sürdürüyor.
CHP'li Başkan gerçekten bir dönemde gözden düşmüş, Menderes Türel'i kurtarıcı olarak Antalyalılar tekrar göreve getirmişti.
CHP'li seçmenlerin de Menderes'i taktir ettikleri anketlerde gözüküyor.
MHP'nin arkasında olduğu ve farklı toplumsal kesimlere dokunabilen Menderes Türel gerçeği oylara yansıyor.
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