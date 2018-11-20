BÜLENT ERANDAÇ
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Türkiye enerji boru hatlarıyla donatılıyor
Doğalgaz alımı açısından Türkiyemiz ikinci sıraya yükselerek, 50 milyar metreküpün üzerinde Rus doğalgazını transit geçirecek.
Bu da kuşkusuz Türkiye'nin bölgede jeopolitik statüsünün gücünü artıracak.
TANAP (Türkmenistan-Azerbaycan- Türkiye), Mavi Akım (Türkiye-Rusya)- BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN, Irak-Ceyhan ve Doğu Akdeniz'de Türk sondaj gemilerinin bulacağı yeni doğalgaz rezervleriyle Türkiye, 21'inci yüzyıla damga vuracak.
Enerjisi olmayan Avrupa, Türkiye'nin vanalarından artık gözünü ayıramayacak.
BARBAROS'TAN ERDOĞAN'A DENİZCİLİĞİMİZ
Akdeniz'i bir Türk gölüne çeviren, Karadeniz'i Osmanlı'nın kapalı denizine dönüştüren Osmanlı denizcilerinin reisi kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa "Akdeniz'e hâkim olan Cihana hâkim olur" derken o dönemin Asya ve Avrupa'dan oluşan iki kıtalı dünyasında Küresel Deniz Stratejisini deklere etmişti. Gereğini Türk-Osmanlı imparatorluğu yaptı. Amiral Alfred MAHAN (1841- 1914) dünyadaki mücadelenin genellikle denizlerin kontrolü için yapıldığını vurgulayarak, bunun sonucu olarak:
"Dünya egemenliğinin anahtarı, deniz yollarının kontrolündedir" teorisini ortaya attı. ABD açık deniz donanması oluşturarak, özellikle 2'inci dünya savaşından sonra İngilizlerin hâkimiyetini kendisine çevirmişti.
Bugün, denizlerde jeopolitik devrimler oluyor. Yeni İpekyolu'nu Projesi'nde DENİZYOLLARININ ÜLKELERİN
KADERİNİ değiştireceğini çok iyi okuyan Erdoğan, 14 Mayıs 2017 günü, Pekin'de düzenlenen, "Kuşak ve Yol Forumu"nda yaptığı konuşmasında, "Yeni İpek Yolu' olarak da adlandırılan bu girişimi Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Güney Amerika'yı birbirine bağlama hedefiyle geleceğe damga vuracağına inanıyorum" demişti. Yeni İpekyolu Projesi'nin merkez ülkelerinden birisi TÜRKİYE'DİR.
ERDOĞAN'IN YENİ İPEK
DENİZ STRATEJİSİ. 21'inci yüzyılın dev Projesi'nin olası gelişmelerini çok iyi okuyan Erdoğan, Türkiye'nin dev yatırımlarını Yeni İpek yol projesine entegre olarak devreye sokulmasını sağladı. Türkiye'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü- Tiflis-Kars ve Edirne- Kars demiryolu projeleri, modern İpekyolu'nun orta koridorunu oluşturuyor. Türkiye bu projeyi çok iyi değerlendirmeye kararlı. Türkiye, batı ve doğusunda, başka bir deyişle Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da bir 'köprü' haline gelecektir. Bu haritada, Türkiye'nin Katar'da, Cibuti'de ve Sudan'da kurduğu ÜS'LER, hem Türkiye'nin denizlerdeki ETKİ GÜCÜNÜ hem de bu etki gücünün yarınlarda YENİ İPEKYOL PROJESİ'NDEKİ konumunu göstermektedir. Türkiye'nin bölgedeki oyunculara askeri potansiyelini kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Bir taraftan donanma güçlendiriliyor, diğer taraftan Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgesi (200 deniz mili) sondaj çalışmaları başlatılmış bulunuyor.
Elbette, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlama girişimleri Yunanistan, AB ve ABD'nin kulağına su kaçırıyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de, hem Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de BAYRAK GÖSTERİYOR, hem de Rusya ile gaz sahası oluşturma konusunda nefes kesici anlaşmalara öncülük ediyor.
Suriye'de üslerini tahkim eden Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri Karadeniz'den başlayarak Akdeniz'e kadar akıllı şekilde sürdürülüyor. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KİMSE
DURDURAMAZ. HEDEF: 2023,
HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE...
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