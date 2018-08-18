Bülent Erandaç
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Ya eski Türkiye olsaydı!
24 Haziran'daki millet zaferine şükredelim.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam zamanında uygulamaya girmesini sağlayan Başkan Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uzak görüşlülüğü sayesinde işgali durdurduk. Güçlü yönetim ve lider sayesinde Haçlı-Siyonist saldırıları püskürttük. Erdoğan- Bahçeli beraberliğiyle, öyle bir zamanda öyle büyük bir tehlikeyi göğüslüyoruz ki, Türkiyemiz'i Allah korudu. Eğer, 24 Haziran'da Aziz Millet farklı oy kullansaydı, CHP-İP-HDP-SP koalisyon yönetimi olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce- Meral Akşener-HDP-SP'liler bırakın krizle uğraşmayı, birbirini yerlerdi. DOLAR SALDIRISI bizi daha çok sarsardı. Yoksa yıkılacak koalisyonlar, seçimler, kaosla uğraşacaktık.
1994 VE 2001 KRİZLERİNDE ACİZLİK: Aziz milletimizin bir ferdi gazeteci olarak ülkemizin yaşadığı 1994 ve 2001 büyük krizlerinin ızdıraplarını yakından kahrolarak gördüm.
2 büyük krizde de Eski Türkiye sistemi, koalisyon hükümetleri vardı. Maalesef ipleri elde tutmamışlar, kriz derinleşmişti. 1994 krizinde başbakan Tansu Çiller, özelleşmeleri engelleyen CHP zihniyetli SHP'li Mümtaz Soysal'ı aşamamış, hükümet yıkılmıştı. Siyasi kaos ve 28 Şubat Post darbesi ile sivil -asker oligarkların elinde kalmıştık.
2001'de DSP-ANAP-MHP Koalisyonu krizin altında ezilmişti. IMF valisi Kemal Derviş'e mahkum edilmiştik.
ANTALYA'NIN Manavgat İlçesi'nde bir esnaf, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dolar bozdurana mutfak robotu, ütü ve elektrikli süpürge hediye ediyor.
Dünyanın belası F'ler
NE çekiyorsak F'lerden çekiyoruz. Öne çıkanları, CIA gladyosu Fetullah, FED, (Amerikan Merkez Bankası- Federal Rezerv sistemi) ve Fdd "Foundation for Defense of Democracies" (FDD)..
FED (ABD MERKEZ BANKASI): Başta ROTHSCİLD VE ROKCKFELLER aileri olmak üzere 12 AİLE hakim. Büyük hisseler, ROTHSCİLD Bank of London, ROTHSCİLD Bank of Berlin, ROCKFELLER Chase Manhattan Bank of New York, Goldman Sachs of New York (Son dolar saldırılarını yapan Türkiye düşmanı şeytanlar)... Dolar basan FED'in ardındaki güç ILLLİMUNATİ -CFR-BİLDERBERG dünyanın kanını içiyor.
Jeopolitik etkileme gücüne sahipler. Ekonomi, siyaset manevralarıyla, büyük medya -Hollywood fimleriyle dünya sistemi kurdular. ABD Baronları, kendi iradesiyle siyasi iktidarlar oluşturuyor.
Ve yok ediyor.
FDD (EVANJELİKNEO/CON VAKIF): Washington'da iç ve dış siyasi kararların önemli bölümü, Evanjelik ve Neo-Con vakıf tarafından alınıyor. Bu güruhun kaos planlarına set çeken Başkan Tayyip Erdoğan hedeflerinde.
Esas amaçları İsrail'in çıkarlarını savunmak olan Neo-Con'cuların kurduğu "Foundation for Defense of Democracies" (FDD) vakfı, tabandan aldığı güç ve içinde bulunan güçlü insanlarıyla Washington'u ele geçirmiş durumda. Bu mahfilin bazı DERİN ADAMLARI'NA bakınca, neyin ne olduğunu iyi anlarız:
"Eski başstratejist Steve Bannon, Türkiye'ye karşı politikaları destekleyen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ,Türkiye düşmanı eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, Abramowitz, Perle, Rubin, Türkiye'ye karşı sert politikalar isteyen Frank Gaffney ve Netanyahu'nun arkadaşı milyarder Sheldon Adelson. (Kudus'ün başkent olmasını sağlayan adam) "
F'ETULLAH (CIA GLADYOSU): Pentagon- CIA kuklası Fetullah, son olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile Türkiyemiz'in NATO işgaline yol açacak hainlikleri, kumpasları kurdu.
En tehlikeli F'lerin başında geliyor.
DEĞİŞİM VE EVRİMİN BAYRAĞI AK PARTİ
AK PARTİ 17 YAŞINDA. Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde gençleşiyor, güçlü kadınlarımızın eliyle büyüyor.
Nice on yıllarda Türkiye'nin omurgası olma heyecanı yaşıyor.
DERİN SÖZ
"AK Parti, siyaseti radikalleştiren 'siyasi cemaat' anlayışına da, siyaseti fikirsizleştiren 'siyasi şirket' anlayışına da kesinlikle karşıdır. AK Parti, muhafazakarlık temelinde bir kitle partisidir. Siyasetin fikir ekseninde yapılmasını temel almakta, buradan kalkarak kitlelere dönük merkez siyaseti üretmektedir." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Ya eski Türkiye olsaydı!
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