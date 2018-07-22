Bülent Erandaç
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Uyanış - diriliş - şahlanış
150 yıllık emperyalizm zincirleri kırılıyor, prangalar parçalanıyor.
İçinde bulunduğumuz sürecin ismi: UYANIŞ, DİRİLİŞ, ŞAHLANIŞTIR.
Yeni Türkiye'nin diriliş kodlarını birer birer izliyoruz. Dış politika, ekonomi ve güvenlik, Türkiyemiz'in öncelikli alanları. Dış politikada Başkan Tayyip Erdoğandevlet aklı, JEOSTRATEJİK DOSYALAR hazırladı. Bu alanda yeni Türkiye, jeopolitik hamlelerinde rota çizilmesini sağlayacak, Helsinki'de gerçekleşen TRUMP-PUTİN görüşmesine çok ayrı bir yer ayırmakta yarar var.
Helsinki ikinci Yalta mı?
"BU gök kubbenin altında hiçbir şey tesadüfen olmaz... Gizli kalmaz." Trump ile Putin, Helsinki'de buluştu. İki lider sadece tercümanlarıyla başbaşa konuştular. Dışişleri Bakanları Pompei ve Lavrov'u yanlarına almadılar. HELSİNKİ, İKİNCİ YALTA MI? Şimdilik tam bilinmiyor.
Ama YALTA'YI HATIRLAYALIM...
İkinci Dünya Savaşı devam ederken, ABD'li-Roosevelt, İngiliz-Churchill ve Rus-Stalin başbaşa konuşmuşlar, dünyayı paylaşmışlardı. Ki o toplantıda Rusya çok istese de Türkiye, ABD-İngiltere kanadında bırakılmıştı. (Ardından NATO kuruldu. İki kutuplu-ABD/ Rusya-dünya kuruldu.)
Peki, HELSİNKİ'DE NE OLDU?
Trump ve Putin'in üzerinde anlaştıkları en belirgin iki konu, İsrail'in güvenliği ve Suriye'nin geleceğinde ABDRusya'nın ortaklaşa hareket etme kararları... İki lider, Güney Suriye-Golan Tepesi öncelikli, İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak şekilde yürütülmesi konusunda anlaşıyorlar, ardından İsrail'in, Yahudi Ulus Devleti kararı çıkıyor. TESADÜF MÜ?
HAYIR. Bu uzlaşmada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hem Trump hem de Putin ile yaptığı ikili görüşmelerin payı bulunuyor.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı dünyanın en iyi akrobasi timlerinden biri olan Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için Girne semalarında gösteri düzenledi. Sadece Rum Kesimi değil tüm Avrupa ağzı açık seyretti.
Filistin'i, Sina Yarımadası'na zorlama
TRUMP-PUTIN, YENİ FİLİSTİN PROJESİ ÜZERİNDE anlaşmış olabilir mi? Hem Trump'ın hem Putin'in kurmayları bir süreden beri, Filistin arka kapı çalışmaları yürütüyor. Fısıltılar var. İsrail Yahudi Ulus Devleti demek, İsrail'de başka ulus, yani Filistin Arap olmayacak demek. Filistin'e başta Trump'ın damadı Kusher olmak üzere derin ABD'liler, FİLİSTİN'E SİNA YARIMADASI'NDA DEVLET KURDURMA PLANI YÜRÜTÜYOR. İsrail, Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan araziden Filistinliler'i çıkartmak ve Yahudi yerleşimlerini birleştirmek istiyor. Filistin'i, Sina'ya sürmek rüyası görüyorlar. İsrail, iki devletli çözümü tümüyle yok edecek adımları atıyor.
Trump ve Putin'in karşısında, en büyük direnme noktası: Başkan Tayyip Erdoğan. Eğer Erdoğan olmasaydı, FİLİSTİN'İ- SURİYE'Yİ BÖLMELERİ
KOLAYLAŞIRDI. ARTIK, TÜRKİYE, FİLİSTİN'DE OLDUĞU KADAR Suriye'de de ana belirleyici aktörlerden birisi.
Allah'a şükür ki, Fırat Kalkanı-Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye yaptı. Eğer yapamasaydık, küresel iki güç (ABD-Rusya) kafalarına göre, Müslüman coğrafyayı rahatça biçimlendirebilirdi.
ABD ve Rusya, Filistin'de ve Suriye'de işbirliğini geliştirecekse, her iki ülke ile konuşan-tartışan Başkan Tayyip Erdoğan-Türkiye'nin devrede olması çok önemli.
Trump-Pompei-Mattis
TRUMP, ABD'ye döner dönmez, Dışişleri Bakanı Pompei ve Savunma Bakanı Mattis'le başbaşa uzun süren görüşme yaptı. Kuzey Suriye- Münbiç-Fırat'ın doğusu yol haritası üzerinde aralarında anlaşmazlık bulunan iki bakanın (PUTİN ORİJİNİN DE) nabzını yokladı. ABD'li Pompeo, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile vardığı Münbiç ve Fırat'ın doğusunda yapılacakları içeren ortak yol haritasının uygulanmasından yana. Fakat Savunma Bakanı Mattis-Pentagon farklı plan içinde. İçinde Türkiye düşmanı ABD'li komutanların bulunduğu Central Command (CENTCOM) kukla PKK-YPG ile aşkının sürdürülmesinden yana. Bölgede Türkiye'nin etkinliğinin güçlenmesini engelleme peşindeler. Pompei ve Mattis'in yapacakları, Kuzey Suriye'nin kaderini belirleyecek.
DERİN SÖZ
"BİN yıl önce Malazgirt'te, Anadolu'ya serptiğimiz tohumlar, Selçuklu Devleti'yle boy vermişti. Osmanlı, 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." (Başkan Tayyip Erdoğan)
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- Uyanış - diriliş - şahlanış
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