Bülent Erandaç
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Yeni Türkiye’yi tecrübeli lider yönetir
Tecrübe, vizyon, küresel liderlik vasfı, aziz milletimizin kafasında öncelik taşıyor.
Çünkü 21'inci Yüzyıl'a damga vuracak büyük Türkiye gemisi okyanuslara açılırken, KÜRESEL LİDERLİK VASFIYLA öne çıkmış Tayyip Erdoğan'ın yönetmesi kadar makul ve mantıklı bir durum söz konusudur. Farklı bir durum, "Macera dolu bir gelecekle karşı karşıya kalabiliriz" sorusunu gündeme taşıyacaktır.
Çünkü yeni dünya düzeni kuruluyor. Haritalar, eksenler değişiyor. Özellikle yakın coğrafyamız üzerinde yeni emperyalist planların devreye sokulduğu bir süreçte, Türkiyemiz'in MACERA DOLU BİR GELECEKLE KARŞILAŞMASI, çok hassas gelişmelere sahne olmamızı beraberinde getirecektir. Büyük Türk milleti MACERAYA, MACERAPEREST KİMLİKLİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA PRİM VERMEZ.
2 VE 3'ÜNCÜ İSRAİL'İ ANCAK ERDOĞAN ENGELLER
SÖZDE Büyük İsrail projesi kapsamında, Irak'ta ve Suriye'de 2 ve 3'üncü İsrail kurulması planları masalarda dolaşıyor. Önümüzdeki 5 yılın en kritik gelişmeleri bu proje üzerinde yürüyecek.
Bu projeyi Amerikancı- Almanyacı Kemal Kılıçdaroğlu- Muharrem İnce değil, ancak ve ancak bağımsızlık mefkureli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye önleyebilir. Bunun için, Afrin- Menbiç'teyiz. Kuzey Irak'ta, Şengal coğrafyasındayız.
CHP, HDP, İP, SP kaos peşinde koşuyor. Yıkım planları yapıyor. Ancak Cumhur İttifak'ı yatırımlara devam ediyor. Bursa'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından emekliler için yapılan konutları gezen hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı.
İNCE'NİN HDP'Lİ (PKK) YARDIMCISI
CHP-İP-SP koalisyonuna HDP (PKK) desteği olmadan Muharrem İnce asla yüzde 50'ye yaklaşamaz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce, 'HDP'den kimi başkan yardımcısı olarak getirebiliriz?' temaslarını perde gerisinde sürdürüyor. Utanmadan Selahattin Demirtaş'a sormuşlar. İP'li, SP'li başkan yardımcısının yanında HDP (PKK)lı yardımcısı. Aziz milletimiz buna izin vermez.
İSMET PAŞA DÖNEMİNDE ÇÖKERTİLEN SİLAH SANAYİMİZ
CHP'DE yöneten değişir ama ruh değişmez, zihniyet değişmez. Türkiye'nin uçak sanayinin yakın yıllara kadar geride kalmasında, maalesef aziz milletimizin yabancı uçaklara muhtaç hale getirilmesinin arka planında İsmet Paşa'nın TEK PARTİ CHP iktidar sürecindeki teslimiyetçilik ruhu yatıyor. Atatürk'ün UZAK GÖRÜŞLÜLÜĞÜYLE kurulan Türk Uçak Sanayi fabrikaları, İsmet Paşa (CHP) iktidarında kapatıldı.
THK Etimesgut Uçak Fabrikası (1940), sonradan traktör imalatına geçirildi. THK Uçak Motoru Fabrikası, adıyla bağdaşmayan pek çok üretimde (musluk, piston, kuyu tulumbası vb.) bulundu. Tekstil Makineleri Fabrikası'na dönüştürüldü.
NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAK FABRİKASINA KİLİT VURDURULDU
SİVASLI merhum işadamı Nuri Demirağ'ın İstanbul-Beşiktaş'ta uçak fabrikasında Türk Hava Kurumu'nun verdiği siparişler üzerine imalat devam ederken uçakların alım sözleşmesi (1939 yılı) feshedildi.
Çünkü, Demirağ parlıyordu. İçte seviliyor, yabancı odakların gözüne batıyordu. İsmet İnönü'ye karşı, Milli Kalkınma Partisi ismiyle ilk muhalefet Partisi'ni kurmuştu. Nuri Demirağ'ın kızı Mefkûre Azak, babasının hep engellendiğini söyleyerek "En büyük engel İsmet İnönü ve çevresiydi. 'Nuri Demirağ parlar da benim yerime geçer' diye endişelenirdi. Bu yüzden tüm işlerine engel olmaya çalıştılar" açıklamasını yaptı.
İsmet Paşa-CHP iktidarı Nuri Demirağ'ın önüne takoz koymasaydı, bugün 'Boeing' ayarında dünya devleri ile boy ölçüşen bir uçak üretim fabrikamız olacaktı.
DERİN SÖZ
"CHP, her seferinde iktidarın yolunu, milletin gönlüne girmekte değil, vesayet odaklarına selam durmakta aradılar. Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Bunlar da kötü huylarından asla vazgeçmiyorlar.
Milletten icazet almak yerine, Pensilvanya'ya göz kırpıyorlar. Milletle yol yürümek yerine, bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık ediyorlar. 15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine, meydanlarda eli kanlı katillere özgürlük vaat ediyorlar." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Yeni Türkiye’yi tecrübeli lider yönetir
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