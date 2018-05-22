Bülent Erandaç
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi biçti
Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.
Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce ve ekibi komaya girdi.
Peki, Kemal Bey'in fendi karşısında Muharrem Bey ne yaptı? Pazar gecesi çılgına döndü.Acil olarak Ankara'ya geldi.Pazartesi günü yağacağı Zonduldak- Bartın mitinglerini iptal ettiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek adamlarının listeye konmaması halinde Cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarında, BAĞIMSIZ şekilde davranacağını ıhsas etti. Yani bir bakıma, "Artık seni dinlemeyeceğim" havasını hissettirdi. Bu gelişmeden sonra U dönüşü yapılarak, iptal edildiği belirtilen Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapmak zorunda kalan İnce, sesiyle, havasıyla çöktü. İsteksiz, moralsiz konuşmasıyla, boynu bükük haliyle, meydana gelenlerin acıma hislerine muhatap oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi sınır tanımıyor. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Bosna'da sevgi seliyle karşılaştı.
KADINLARA TIRPAN
CHP listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer taktikleri de manidar: IMFDünya Bankası'nın önemli adamı Kemal Derviş'in hatırı için Selin Sayek Böke'yi İzmir listesine tekrar koydu.
Ancak Selin Hanım'ın kader arkadaşı İlhan Cihaner vb gibi isimleri tırpanladı.
Kadın milletvekilleri tırpanlandı.
Tıp doktoru Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı silindi. Tower'lar kraliçesi Gamze İlgezdi ikinci sırada öne konuldu. Karşısına Genel Başkan adayı olarak çıkan Fikri Sağlar'ı gazeteci Mustafa Balbay'ı listeye koymadı.
Ankara'da kendisine kök söktüren Milletvekili Necati Yılmaz'ı yedi.
Boğaziçi baronlarının çok önemli adamı Erdoğan Toprak'ı liste başına koydu.
İstanbul belediye başkanı olmak için çabalayan Engin Altay ve Akif Hamza Çebi'yi, İstanbul liste başlarına yerleştirerek, "Sizi Belediye Başkanı adayı yapmayacağım" dedi.
Liste dışı kalmışlardı, FETÖ sevicisi olarak tanınan Eren Erdem ve Gürsel Tekin'in baskısıyla Barış Yarkadaş son anda listeye sokuldu.
CHP DEPREMİ
Liste dışında kalan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda;
Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan tüm isimlerin tasfiye edildiğini söyledi. Yurt dışına kaçarken havaalanında durdurulan, liste dışında kalan Eren Erdem ise Bülent Tezcan'ı suçladı. "Bülent Tezcan uygun görmediği için milletvekili adayı olamadım" dedi.
AK PARTİ ŞAHLANDI
Siyasette son durum. CHP çöktü. AK Parti şahlandı. İLK TURDA TAYYİP ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİ MİLLETİMİZ NEZDİNDE GENEL KABUL HALİNE DÖNDÜ. Türkiye'nin 2023-2053 hedeflerini yüklenecek yeni AK Parti treni yola çıktı.... Vatanımızın istikbalini emanet edeceğimiz, geleceğe umutla bakan, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimiz gençlerimiz ve kadınlarımızın etkili biçimde yer aldığı milletvekili listesi açıklandı. AK PARTİ genç vizyonlu bu listeyle Türkiye'yi şaha kaldırır.
DERİN SÖZ
Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık. Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, Zalimler için yaşasın cehennem. (Cumhurbaşkanı Erdoğan)
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi biçti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kudüs Çanakkale’dir 20 Mayıs 2018, Pazar İstanbul Yenikapı'da suskun Müslümanların hür sesi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan mesajlarla dolu konuşmasıyla...
- Çanakkale-İstiklal-Yenikapı ruhu 19 Mayıs 2018, Cumartesi İşte Büyük Türk Milleti. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? "Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın. Cumhuriyet...
- Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez 17 Mayıs 2018, Perşembe Cumhur İttifakı güçlü bir siyasi iddiayla ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi TECRÜBELİ VE DÜNYANIN GİDİŞİNİ ÇOK...
- Kudüs ağlıyor 15 Mayıs 2018, Salı EVANJELİST İSTİLA SÜRÜYOR. Hazreti Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükseldiği yerlere, adım adım giriliyor. Kur'ân'ın...
- Erdoğan’ın rakipleri geleceği okuyamıyor 13 Mayıs 2018, Pazar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiyemiz, 16 yılda o kadar kritik ve hassas baskılardan, kumpaslardan...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri
- Kudüs Çanakkale’dir
- Çanakkale-İstiklal-Yenikapı ruhu
- Türk milleti ‘proje liderleri’ sevmez
- Kudüs ağlıyor
- Erdoğan’ın rakipleri geleceği okuyamıyor
- Büyük Türkiye, DEVAM
- Dünyanın gidişini Erdoğan çok iyi okuyor
- Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan köprüsü
- “Gel buraya Muharrem” hitabı Türkiye’ye saygısızlıktır
- Manevralar ittifakı