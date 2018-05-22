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  • 22 Mayıs 2018, Salı

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi biçti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fendi, Muharrem İnce'yi yendi. Muharrem İnce'yi komaya soktu. CHP'de "Entrika bitmez" deniyordu doğru çıktı. "Hizipçilik, arka kapı vuruşlarında CHP'nin yanına kimse yaklaşamaz" deniyordu doğru çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hizipçiliği öğrendiğini, parti içi oyunlarda pratiğini bayağı iyi geliştirdiğini gösterdi. Kendine göre zamanlama yaparak, milletvekilleri listesi hazırlama sürecinde, Muharrem İnce'yi biçti. İnce'nin adamlarını listeye koymayarak en büyük rakibinin tabanını havaya uçurdu. Bir süreden beri "Kemal Bey en büyük rakibi Muharrem İnce'yi partinin Cumhurbaşkanı adayı neden yapmış olabilir?" diye merak ediliyordu. Ağırlık kazanan görüş, "Cumhurbaşkanlığını kazanacağını düşünseydi, kendisi aday olurdu. CHP'li birisinin böyle bir şansı olmayacağını görerek, Muharrem İnce'yi harcayarak seçim sonrası karşısına tekrar aday olamaması için taktik atama yaptı" olmuştu. Nitekim, Muharrem İnce'yi yollarda TEK BAŞINA bırakarak başarı yüzdesini aşağı çekme çabaları dikkatlerken kaçmamıştı. Bu yetmezmiş gibi, Muharrem Bey'in arkasında dimdik duran yaklaşık 20 milletvekilini listeye koymadı! Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı.
Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.
Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce ve ekibi komaya girdi.
Peki, Kemal Bey'in fendi karşısında Muharrem Bey ne yaptı? Pazar gecesi çılgına döndü.Acil olarak Ankara'ya geldi.Pazartesi günü yağacağı Zonduldak- Bartın mitinglerini iptal ettiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek adamlarının listeye konmaması halinde Cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarında, BAĞIMSIZ şekilde davranacağını ıhsas etti. Yani bir bakıma, "Artık seni dinlemeyeceğim" havasını hissettirdi. Bu gelişmeden sonra U dönüşü yapılarak, iptal edildiği belirtilen Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapmak zorunda kalan İnce, sesiyle, havasıyla çöktü. İsteksiz, moralsiz konuşmasıyla, boynu bükük haliyle, meydana gelenlerin acıma hislerine muhatap oldu!


Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi sınır tanımıyor. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Bosna'da sevgi seliyle karşılaştı.

KADINLARA TIRPAN
CHP listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer taktikleri de manidar: IMFDünya Bankası'nın önemli adamı Kemal Derviş'in hatırı için Selin Sayek Böke'yi İzmir listesine tekrar koydu.
Ancak Selin Hanım'ın kader arkadaşı İlhan Cihaner vb gibi isimleri tırpanladı.
Kadın milletvekilleri tırpanlandı.
Tıp doktoru Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı silindi. Tower'lar kraliçesi Gamze İlgezdi ikinci sırada öne konuldu. Karşısına Genel Başkan adayı olarak çıkan Fikri Sağlar'ı gazeteci Mustafa Balbay'ı listeye koymadı.
Ankara'da kendisine kök söktüren Milletvekili Necati Yılmaz'ı yedi.
Boğaziçi baronlarının çok önemli adamı Erdoğan Toprak'ı liste başına koydu.
İstanbul belediye başkanı olmak için çabalayan Engin Altay ve Akif Hamza Çebi'yi, İstanbul liste başlarına yerleştirerek, "Sizi Belediye Başkanı adayı yapmayacağım" dedi.
Liste dışı kalmışlardı, FETÖ sevicisi olarak tanınan Eren Erdem ve Gürsel Tekin'in baskısıyla Barış Yarkadaş son anda listeye sokuldu.

CHP DEPREMİ
Liste dışında kalan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda;
Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan tüm isimlerin tasfiye edildiğini söyledi. Yurt dışına kaçarken havaalanında durdurulan, liste dışında kalan Eren Erdem ise Bülent Tezcan'ı suçladı. "Bülent Tezcan uygun görmediği için milletvekili adayı olamadım" dedi.

AK PARTİ ŞAHLANDI
Siyasette son durum. CHP çöktü. AK Parti şahlandı. İLK TURDA TAYYİP ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİ MİLLETİMİZ NEZDİNDE GENEL KABUL HALİNE DÖNDÜ. Türkiye'nin 2023-2053 hedeflerini yüklenecek yeni AK Parti treni yola çıktı.... Vatanımızın istikbalini emanet edeceğimiz, geleceğe umutla bakan, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle "Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimiz gençlerimiz ve kadınlarımızın etkili biçimde yer aldığı milletvekili listesi açıklandı. AK PARTİ genç vizyonlu bu listeyle Türkiye'yi şaha kaldırır.

DERİN SÖZ
Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık. Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, Zalimler için yaşasın cehennem. (Cumhurbaşkanı Erdoğan)
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