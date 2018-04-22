Bülent Erandaç
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Kılıçdaroğlu, ABD’den sufle bekliyor
Kılıçdaroğlu'nu sıkıştığı köşeden kurtaracak SUFLE'NİN AMERİKA'dan pazartesi günü geleceği söyleniyor. Yeni sufle için Amerika'da bulunan IMF Valisi Kemal Derviş'i aradığı, oradan isim beklediği öğrenildi. Amerika'dan gelen suflelerle Yeni Türkiye inşasını yıkma teşebbüslerine alışık Kılıçdaroğlu'nun ABD'den gelecek CUMHURBAŞKANI ADAYI SUFLESİNi heyecanla beklediği ifade ediliyor.
FOTOĞRAF ALTI
Mehmetçik terörden kurtulan bölge halkını bu kez de yaşatmak için kolları sıvadı... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi açtı
ERDOĞAN, ASYA'NIN KALP ATIŞLARINI DİNLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping İle son derece önemli bir görüşme yaptı. Seçim heyecanı nedeniyle, bu görüşme medyada fazla yer almadı. Bu görüşmenin şifresi; yenidünya düzeni kurulurken, Erdoğan'ın çok yönlü-çok aktif yeni dış politik hamleler dizisinin sürmesidir.
Çin küresel ekonomide liderliğin eşiğinde...
Ekonomisiyle, askeri gücüyle, diplomatik hamleleriyle her sahada varlığını daha belirgin şekilde hissettiriyor. Çin'in geleceğe damga vuracak büyük projesi "Kuşak Yol Projesi"ni çok dikkatlice takip etmek zorundayız.
Pekin'den Londra'ya uzanan stratejik ekonomik merkez kurma stratejisinin kalbi Türkiye'dir... Bunun gelecek şifrelerini çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, bölgesel güç konumuyla, ekonomisiyle, enerji- ulaşım ağları ile yenidünyaya hazırlamaktadır.
Cumhurbaşkanımız, yeniden doğmakta olan ASYA GÜNEŞİ'ni yakından izlemektedir. Nitekim Erdoğan, Çin lideri Şi ile görüştükten sonra hemen sonra, Özbekistan ve Güney Kore gezisine karar verdi. 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan (Taşkent- Buhara) ve Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretin bir başka önemi, ABD Başkanı Trump'tan önce Asya'nın kalp atışlarını dinlemedir. Türkiye-Özbekistan köprüsünün sağlamlaştırılması, Erdoğan'ın Asya'nın Kalp atışlarını yakından izlemesine imkân verecektir.
BÜYÜK MİLLET+HIZLI DEVLET= 24 HAZİRAN
24 Haziran, Büyük Millet-Hızlı Devlet-Oyun Kuran Türkiye'ye gidişin miladı olacaktır. 24 Haziran mazlum, mağdur fakat vakur ve şerefli milletimizin yeniden tarih yazacağı, 100 yıllık bir perspektife parantez açacağı bir BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜN YOL TAŞLARINI döşeyecektir.
Dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Geleceğin dünyası ve Türkiyesi bambaşka olacak. Bu değişim SİYASETTE, ekonomide, sosyal hayatın her kesiminde, kültürde ve en önemlisi zihinlerde ortaya çıkacak.
24 Haziran'da Aziz Milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyılın yeni Türkiye'si yeniden yapılanacak. Bu noktada en büyük gelişme Türkiye'nin hantal, eskimiş, ayarları bozulmuş DEVLET YAPISI HIZLI DEVLET'E yerini bırakacaktır.
Türk Milleti'nin tarihi, kültür ve medeniyeti yüzyılların tecrübesi ile YENİ TÜRKİYE'NİN HIZLI DEVLET OLMASINA KARAR VERMİŞTİR. Bu değişimin ruhu, Büyük Türk Milletinin demokratik yollardan bizzat kendisinin yapmasıdır.
24 Haziran'da, Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki Yeni Türkiye'nin önünü açmasının bir diğer sonucu, müşterek kimlik, tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet özellikleri ortaya konulmasını sağlayacak, Türk Dünyası'ndaki bağların güçlendirilmesi ve İslam dünyasının ve dünya Türklüğünün Birliği'ne gidişe yol verecektir.
ÖZAL İLE DEMİREL'İN 24 HAZİRAN KAVGASI
24 HAZİRAN 1992: Eski Türkiye'de Cumhurbaşkanı ile Başbakan kavga ediyordu. Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı İstanbul'da yapıldı.
Anlaşmayı Başbakan Süleyman Demirel'in mi; cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mı imzalayacağı sorun yarattı. Demirel'in ayak oyunları nedeniyle Turgut Özal toplantıyı terk etti.
DERİN SÖZ
"Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur." (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Kılıçdaroğlu, ABD’den sufle bekliyor
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