Bülent Erandaç
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Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Aynen öyle oluyor. Amerika/ Rusya birbirini yiyor. Bu savaşların dinle, imanla, milletle, ırkla ilgisi yok. Mesele Suriye, Irak değil. Garip, küçük bu ülkeler üzerinden çeşitli bahaneler üretilerek, ABD ve ona yazılanlar (İngiltere- Fransa) ile Rusya ve Çin, enerji kaynakları üzerinde ve deniz ulaşım hatlarında kontrolü elde tutmak, maden sahalarını birbirine kaptırmamak için DERİN PROJELERLE sahnedeler. Yeni dünya düzeninin yeniden kurgulandığı çok kritik ve hassas günlerde, Allah'a şükür, Türkiyemiz'in başında bir 'siyasi satranç ustası' Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan var. Büyük liderlere mahsus önsezileriyle ve yeniden doğan Türk istihbarat mekanizmasının etkin çalışmasıyla, küresel güçlerin oyun planını çok iyi okuyor. Zamanında ve yerinde jeopolitik hamlelerle, BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİNİ, azgın dalgalardan kurtarıyor, hedeflerimize salimen yürümemizi gerçekleştiriyor.
Trump/Putin birbirlerine sert mesajlar gönderirken, savaş makinaları çalıştırırken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başkentray açılışında öyle akıllı, öyle stratejik bir konuşma yaptı ki, aziz Türk milletinin karatılmak istenen ruhiyatını canlandırdı: "Biz artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerdeki maskelerin indirilmesini, herkesin gerçek niyeti ve çehresiyle sahada kendisini göstermesini istiyoruz.
Bizim Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle kurduğumuz ilişkiler, Batı ile olan ilişkilerimizin alternatifi değil tam tersine tamamlayıcısıdır. Ama bu durum her iki tarafın da başka alanlardaki yanlışlarını ifade etmemize engel değildir: "İşte büyük liderlik bu. Küresel güçler ne yapıyor biliyoruz, "Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya takılmayız" diyor. Bağımsız Türkiye gemisinin kaptan köşkünde oturan liderimizle, doğru yoldayız. Çok akıllı gidiyoruz.
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında oluşturduğu kliniklerle halka sağlık hizmeti veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sağlık Bakanlığı desteğiyle açılan sağlık merkezlerinden biri olan Cinderes kırsalındaki sağlık merkezi, günde yaklaşık 60-70 hastaya hizmet sunuyor.
TRUMAN UÇAK GEMİSİYLE NE MESAJI VERİYORLAR?
Üç gündür gazeteler televizyonlar, "ABD Truman uçak gemisi Norfolk'tan çıktı, Akdeniz'e geliyor, yanında 7 füze gemisi var" diye ortalığı inletiyor.
Peki, ABD'nin elinde 11 uçak gemisi var da neden Truman gönderildi acaba?
ABD Başkanı Truman, vicdanı sızlamadan, insanlığı gaslederek, Japonya'ya o rezil, kalleş ATOM BOMBALARINI ATTIRMIŞTI. Truman uçak gemisiyle Putin'e subliminal mesaj veriyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NUN KAOS HAREKATI
Kemal Bey! Bir taraftan, ruh sağlığı bozulmuşçasına her geçen gün daha da hırçınlaşıyor. Diğer taraftan, SOKAKLARDA KAOS YARATMA sevdasına düştü. CHP Genel Başkanı olarak, Afrin zaferi için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la beraber bölgeye giderek Mehmetçikler'i ziyaret edip moral veren sanatçılara yönelik sarf ettiği hakaretvari sözler çok ama çok çirkindi.
Şimdi de, SOKAKLARDA KAOS YARATMA hazırlığındalar. OHAL'i telin etmek bahanesiyle de 81 ilde oturma eylemleriyle sokakları ayaklandırma tezgahındalar.
CHP'de YOLDAŞLAR kazandı.
Sokakları hedefleyen Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul'a il başkanı olmasını sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne PKK-HDP'den, ne de Fetullah'ın rezilliklerinden bahsetmemişti. Nitekim ulusalcı Öztürk Yılmaz'ı tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a "Benden selam söyle" diyerek gönderdi. Ulusalcı Dursun Çiçek'le, "HDP-PKK'ya işbirliği" mesajı yolladı. "HDP'nin, CHP'den aday listelerinde işbirliğine olumlu yaklaşacağız" dedirterek Selahattin üzerinden HDP-PKK'ya kol uzattı. BELLİ OLDU Kİ; CHP'DE YENİ DÖNEM, PKK-HDP ÂŞIKLARININ, SOKAKLARDAN KAOS ÜRETECEK ABD SEVİCİLERİNİN...
ÖNEMLİ NOT: Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı neden ziyaret edemiyor! Çok detay var. Bir sonraki yazıda...
DERİN SÖZ
Türkiye'yi nasıl vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, nasıl darbecilerin, cuntacıların sesini soluğunu kestiysek, nasıl uluslararası alanda sözü dinlenen bir ülke haline getirdiysek, ekonomide ve yatırımlarda da çok önemli başarılara imza attık. Yenilerine de atacağız. (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan)
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- BÜLENT ERANDAÇ
- Allah’a şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan var
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