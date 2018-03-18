Bülent Erandaç
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Devlet-millet yolunda Erdoğan ve Bahçeli
MHP bugün (Pazar) ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olan kurultayını yapıyor. MHP'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu kritik konularda belirleyici rol üstlenerek ve nihayetinde kökleri tarihin derinliğinden beslenen, dalları istikbale uzanan kutlu yürüyüşünün temsilcisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la, Cumhur İttifakı'nda yer alması üzerinde dikkatle durmalıyız.
Devlet Bahçeli'nin bundan sonraki en güçlü döneminde Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yanında 'Beka sorunun çözümü için milli duruşa' katılması, geleceğimiz için büyük fırsatları içinde barındırmaktadır.
'Cumhur İttifakı', ülkemizde istikrara, huzura zarar verilmesine asla izin vermemek için Aziz Milletin geleceğinin teminat hattının inşa edilmesidir. Devletin bekası, milletin refahı ve vatanın huzuru için tarihi yoldur. Demokratik süreçler içinde ülke yönetiminin herhangi bir zaafa uğramaması, ekonominin, istikrarın bozulmaması ve kardeşliğin herhangi bir sekteye uğramaması için beraber oluştur.
Türkiye'de istikrar ve huzur için yeni bir iklim yaratmaktır. Türkiye'yi geleceğe hazırlamaktır.
Çatışmacı bir anlayış yerine geleceğe yönelik düşünülen formülleri masaya koymaktır. Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Afrika"ya beraberce bakmaktır.
Mazlumlara ortaklaşa sahip çıkmaktır. Hak davasının, adalet davasının bayrağını yüceltmektir.
PKK'nın sözcüsü, siyasi uzantısı, terör sevdalısı HDP için Diyarbakır hep merkez olarak gösterildi. Ancak terörün temizlemesi ve PKK'nın namlularının halkın üzerinden alınmasıyla beraber gerçek ortaya çıktı. Derin Amerika- Avrupa'nın oyunu üzere "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganı ile sahaya sürülen Selahattin Demirtaş'ın HDP'sine en güzel yanıt dün Diyarbakırlılar tarafından verildi. İl Kongresi için şehre gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Seni başkan yaptıracağız" pankartlarıyla karşılandı.
MERKEL'İN YENİ PLANI: ORTADOĞU-DOĞU AKDENİZ
Almanya'da Merkel dördüncü kez Başbakanlığa başladı. Yeni derin planının ALMANYANIN ORTADOĞU KILCALLLARINA GİRME TAKTİKLERİ olacağı söyleniyor.
Ne yapacak?
İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Irak, Ürdün üzerinden (petroldeniz ulaşımı) kılcallara yüklenecekmiş. Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye- Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmadan Akdeniz ve Ortadoğu'da dans edemeyeceğini yakında görecektir.
Türkiye ticaret savaşlarının neresinde?
Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi hızlı bir şekilde Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor. 2050 yılına gelindiğinde küresel ekonomik ağırlık merkezi Çin -Hindistan hattında olacak.
Türkiyemiz, yeni ticaret kervanlarının sıklet merkezi konumunda.
Kıbrıs-Akdeniz, Üçüncü Havalimanı, Havaray ve Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve petrol boru hatlarının vanasını elinde tutmasıyla Türkiye, enerji lojistiğinde en önemli ülkedir. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı bu lojistiklerin en belirleyicisi konumunda yer almaya soyunmuştur.
DERİN SÖZ
Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik.
Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur. Biz inancımız gereği kimsenin doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan da Diyarbakırlı Mehmet Hasan da Allah'ın bir kuludur. Üstünlük sebebi arayacaksak sadece takvaya bakmalıyız.
Ülkemizde sadece Kürt olduğu için haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak yanında yer alır onunla birlikte mücadele ederim.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
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