Büyük Türkiye için AK Parti

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi gençleştirme hareketini aylardır sürdürüyor.
Partisinin performansını arttırıyor. Parti içinde ve parti ile halk arasındaki ilişkilerde tevazunun, kardeşliğin, çalışkanlığı öne çıkararak, yer yer meydana gelmiş kibri, kırgınlıkları hızla ortadan kaldırıyor. "Kendi çıkarlarını ülkenin, partinin çıkarını önüne koyanlarla birlikte yürünmeyeceğini" ilan ederek, emin adımlarla yürüyor. Bir gerçek ortada. Türkiye'nin kaderi, AK Parti'nin kaderiyle birleşti.
AK Parti'nin başarısızlığı, Büyük Türkiye yürüyüşünün durmasına yol açacaktır.
Etrafımıza dikkatle bakalım.
Dünya ve bölgesel coğrafyadaki çetin meselelerle, Kemal Kılıçdaroğlu başedebilir mi? Şu anda dünyanın en tecrübeli lideri Tayyip Erdoğan'ın bir 10 yıl daha görevde kalması, Türkiye'nin çok çetin mâniaları aşması için elzemdir. 2019 seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması, Türkiye'nin kazanması olacaktır.
HÜRRİYET'İN ÇEVRE MERKEZLİ OPERASYONLARI
Doğan Medya'nın gazetesi Hürriyet'i bu aralar bir çevre aşkı sardı ki sormayın.
Son günlerdeki manşetleri tarihten, çevreden geçilmiyor.
Hürriyet gazetesi müzmin muhalefetini bu aralar, arka bahçeden yapıyor.
Topkapı'dan girip Kuleli'den çıkıyor.. Hürriyet gazetesi çevre duyarlılığını planlı bir şekilde gıdıklıyor. Çevre manşetleriyle adeta psikolojik harekat yapıyor. Alın size son 3 örnek: "Adaların idam fermanı, Kuleli Askeri Lisesi arazisi paylaşılamıyor ve HASBAHÇE". Bunlar, "çevre duyarlılığı" için yapılmış hareketler değil. Bunlar tamamen Taksim-Gezi'yi canlandırma operasyonudur.
Türkiye hem içeride hem dışarıda şer lobisiyle mücadele ediyor... Mehmetçik, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde görevini sürdürüyor... Ellerine Türk bayraklarını alan bölge halkı ise Türkiye'ye olan sevgilerini gösteriyor.
ASKER MİLLETİZ
Türkler 'in en önemli vasfı, ASKER MİLLET olmaktır. "Her Türk asker doğar" sözü de asker millet olduğumuzun en önemli kanıtıdır.
Yaşadığımız bu sıcak günlerde yakın coğrafyamıza dikkatle bakınız. Yeni yüzyıl haritaları çizilirken, Müslüman devletler bir bir parçalanırken, Türkiye'nin kendini koruması, hain kuşatmaları kırmasında güçlü orduya sahip oluşu yatmaktadır. Asker-milletin lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakın coğrafyamıza yan bakanlara anlayacakları dilden mesajlar verirken, milli lider Devlet Bahçeli de önemli açıklamalar yapıyor.
Bahçeli, "Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir.
Bu mücadelede devletin de hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz" diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber BÜYÜK BİRLİK resmi veriyor.
FIKRAYAT
Süleyman Demirel Başbakan. Yunanistan'la aramız gergin. Hora isimli sismik araştırma gemisi hazırlanıyor. Yunan hükümeti, "Hora, Ege'ye çıkıp araştırma yaparsa, batırırız" diye haberler yapıyor. Demirel basın toplantısı düzenliyor.
Bunu fırsat bilen bir gazeteci "HORA göreve çıktı mı?" diye soruyor. Demirel'den cevap: "Hora göreve ya çıkmıştır, ya çıkmamıştır.
Çıktıysa görevini yapmıştır." Gazeteciler birbirine bakıyor.
Aradan bir gazeteci, "Sayın Başbakan. Hora uluslararası sulara çıktı mı? Sismik araştırma yapıyor mu?" diye soruyor. Başbakan Demirel, "O odur, bu budur, bu da budur. Hadi bakalım.
Anlaşıldı mı?" diye karşılık veriyor...
DERİN SÖZ
İsmet Paşa'nın hastalığının adı iktidar olamama hastalığıdır. Allah düşmanımı bile böyle bir muhalefetle karşılaştırmasın. (Demokrasi şehidi Başbakan Adnan Menderes)
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Büyük Türkiye için AK Parti
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi gençleştirme hareketini aylardır sürdürüyor.
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