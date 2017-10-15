Bülent Erandaç
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Binali Yıldırım’a binlerce teşekkürler
Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok samimi Başbaşa sohbet ettiler.
Bütün gözlerin ve kameraların kendilerine fokslandığını gören Melih Gökçek'in ağzını eliyle kapayarak yaptığı konuşmaları, Binalı Yıldırım, çok sevecen ve sıcak bakışlarla dinledi. Gazeteciler ve dinleyenler konuşmaları meraklı izlediler. Bir gazeteci 'Melih Gökçek çok akıllı, eliyle ağzına kapatmasa ne manşet çıkarırdık' diyordu.
Başbakanım Binalı Yıldırım'ı, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la beraber BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE başladıkları günden beri tanıyorum. Kalbi temiz, samimiliği, candanlığı, içtenliği bir gram eksilmedi, artarak sürüyor.
Tören konuşmasını "Bugün binlerce yıllık Türk tarihinin son dönemini en iyi temsil eden ve simgeleyen şehirlerden biri Ankara'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Ankara başkenttir ve ebediyen başkent kalacaktır" sözüyle tamamladı.
Sevgili Başbakanım, yüzbinlerce teşekkürler. 'AK Parti, Başkenti İstanbul'a taşıyacak' diye ortalıkta gezen şom ağızlıların enstrümanını ellerinden aldınız. Sözleriniz bazı CHP'lilere kapak olsun.
Melih Gökçek'in Başbakan Binali Yıldırım'la verdiği bu poz için yorumu sizlere bırakıyorum.
EMRE TANER'İN DEĞERLİ EŞİ VEFAT ETTİ
Efsane Milli İstihbarat Teşkilatı E.Müsteşarı Emre Taner'in değerli eşi Yaşa Yonca Taner hakkın rahmetine kavuştu. Mekânı cennet olsun.
Emre Taner'in başı sağ olsun.
Bu vesile ile hatırlatmakta yarar görüyorum. Gazete sütunlarında sayfa sayfa ilan göremedik. MİT'in Hakan Fidan'la devam eden Milli ve Yerli oluşuna büyük hizmetleri dokunan Emre Taner ve tüm sıkıntılara göğüsleyen değerli eşine aziz milletimizin duaları yeter.
SELİN SAYEK BÖKE 160 GÜNDÜR KAYIP
Selin Sayek Böke 160 gündür kayıp.7 Mayıs'ta istifa etti.5 aydır ortalıkta yok. Gelişi muhteşem olmuştu, GİDİŞİ SUSKUN OLDU.
CHP'nin sarışın güzel kadın'ı kampanyalarıyla parlatılıyordu. CHP'yi kurtaracak isim gözüyle bakılıyordu. Bir gün aniden istifa etti.
CHP yönetiminde Selin Sayek Böke'nin PARTİ sözcülüğünden ve genel başkan yardımcılığından istifa etmesinde bir medya grubunun telkinleri olduğu yolunda güçlü fısıltılar kulağımıza gelmişti.
CHP'de, kasetle gönderilen Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nın nasıl nasıl getirildiğini çok iyi bilen DERİN CHP'nin yakın adamları var,onlar Selin Sayek Böke'yi istifa ettirerek, liderliğe yükseltmeyi kurgulayan suflörü herkesten çok iyi biliyorlar.
Selin Hamım giderken,'CHP'yi bırakmıyorum. CHP, laik, demokratik solda bir ses olarak siyasi alternatif olmak zorunda. İstifam kamuoyunda gördüğü destek de bunu gösteriyor.
Sokakta demokratik hakkını kullanmak için, "ben buradayım" diyenlere, yeni siyaset zemini sahiplenmek zorundadır.Parçası olmayı uygun görmedim yönetim anlayışından çekildim.
Siyasi kararla istifa ettim.
Konuşacaksak siyasi itirazımı konuşalım"demişti.
Selin Hanım bıraktık konuşmayı, neredesiniz?
Önce ortaya çıkınız...
FIKRAYAT
Selin Sayek Böke'yi yetiştiren Kemal Derviş de aniden ortadan kaybolurdu.
"ABD'nin Türkiye Valisi" olan Kemal Derviş, kaybolduğunda IMF-Dünya Bankacılarıyla, Türkiye'ye atılacak kıskaçları baş başa konuşmuş. Dönünce, Kara Kutu Hüsamettin Özkanİsmail Cem'in Partisi'ne katılmamış çark ederek CHP'ye katılmıştı.
Merhum Başbakan Bülent Ecevit anlattı: "Hayatımdaki en büyük pişmanlık Kemal Derviş'tir. Tam 12 gün ortadan kayboldu bu Kemal...
Emniyete bildirdik, yine de bulamadılar."
DERİN SÖZ
Yenileceğinden korkan, daima yenilir.
Sultan Yıldırım Bayezid
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Binali Yıldırım’a binlerce teşekkürler
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