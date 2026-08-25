Ekrem Kızıltaş

Hırslarına kapılıp, kapasitelerinin çok çok üzerindeki makamlara ulaşabilme hayali kuran kifayetsiz muhterislerin gelecek hesaplarında sınır olmaması, normal. Bu kişileri izleyenlerin başta aldansalar bile zamanla akıllarını başlarına toplamaları, hep ümit edilir ama nadiren yaşanır.

Yaşadıklarımız, gözlerinin önünde yaşanan melanetlere rağmen, insanımızın 'anlama kartlaşması' ile malul olan önemli bir kesiminin aklını başına devşirmekte ciddi sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

'Her şeyin daha iyi olacağı' vaadi başta, çeşitli algılarla 16 milyonluk İstanbul'a başkan seçilen ancak yıllarca dişe dokunur tek bir hizmet bile yapmadığı gibi rüşvet, irtikap ve benzeri devasa yolsuzluklara bulaştığı artık kesinleşen birine hâlâ ümit bağlayabilenler, bu halin örneklerinden.

Fonladığı medya organları görmezden gelse de, tutuklu İBB eski başkanının vaktiyle haraca bağladıklarının Silivri'deki duruşmalarda söylediklerine gıkını bile çıkaramadığını bilmeyen herhalde yoktur.

Şimdilik proje ve iskan ruhsatı vermekte kasıtlı olarak çıkarılan zorluklar yanında verilen hizmetler karşılığı vaktinde tahsil edilemeyen alacaklarla bağlantılı konular gündemde. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işler üzerinden dönen dolaplar, daha sonraki duruşmaların konusu.

Kendilerinden milyonlarca para, daireler ve iş yerleri talep edilip, çeşitli sebeplerle bunları vermeye mecbur kalanların delilli ve ispatlı ifadeleri sebebiyle sıkıntılı günler geçirenİBB eski başkanını çok daha zor günler bekliyor belli ki.

Kendileri de sanık olanların etkin pişmanlık kapsamında dile getirdiklerinin buzdağının görünen kısmı olduğunu bilmek, önemli. Netice olarak kendileri de ceza alacakları için ilgili kişilerin yaşadıklarının tümünü aktarmadıklarını, dolayısıyla işlenen melanetlerin aslında çok daha fazla olduğunu söylemek, gereksiz.

Başta Antalya ve Uşak olmak üzere duruşmaları başlayan veya yakında başlayacak diğer belediyelerle ilgili rüşvet, irtikap ve yolsuzluk dosyalarının çoğunun İBB eski başkanı ile irtibatı, önemli.

Rüşvet, irtikap ve benzeri yolsuzluklarla hortumlanan paralarla Türkiye'nin ana muhalefet partisini ele geçirme hamleleri mahkeme tarafından boşa çıkarılınca yeni bir parti kurmaya mecbur kalanların durumu da oldukça karışık.

CHP programının özetlenmiş hali dışında söyleyebilecek şeyleri olmayanların kurdukları Yeni Parti'nin yönetici listesine bakınca, dertlerinin dokunulmazlık zırhını korumak ve tekrar kavuşabilmek olduğunu anlamak mümkün.

'İstanbul nimet' sloganı ile yola çıkıp, hortumladıkları paralarla önce CHP'yi satın alıp, sonrasında kazanılma ihtimali yüksek belediye başkanlıklarını adeta açık artırmayla satışa çıkaranların, olup bitenleri anlamaya yanaşmayan siyasi şizofrenlerden memnuniyetleri, çok açık...

Bize düşen ise Cenab-ı Hak akıl fikir versin demek…