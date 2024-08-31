Ekrem Kızıltaş

İletişim geliştikçe 'kazın ayağının perdeli olduğu' bilgisine ulaşabilenlerin sayısı artıyor. Çeşitli konularla ilgili farkındalık arttıkça, ansiklopediler ve ders kitaplarındaki bilgiler, gittikçe daha da anlamsız hale geliyor.

Kitaplar, ansiklopediler ve kendine ait metinlerde yazanlarla neredeyse hiç alakası kalmamış kuruluşların başında Birleşmiş Milletler var. Tanıtımlarında, 'Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt' olduğu belirtilen BM'nin, barışı ve güvenliği koruyamadığı gibi, uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birlikleri sağlayamadığının artık herkes farkında.

Kuruluş tarihi olan 24 Ekim 1945'ten beri kendisinden beklenenleri yerine getirmediği bilinen BM'nin, son dönemlerde artık iyice anlamsızlaştığı, kuruluşuna önayak olan galipler ve özellikle de İsrail söz konusu olduğunda adeta dut yemiş bülbüle döndüğü, çok açık.

Bu durumda ya bu kuruluşun yapısının değişmesi ve mümkün olduğu kadar işe yarar hale getirilmesi ya da mevcut durumu ifade edecek metinler oluşturulması, bir ihtiyaç.

Kuruluşu ve işleyişi ile ilgili başından beri var olan itirazlar iyice ayyuka çıkan BM'nin yeniden dizaynı ve icra organı olarak tanımlanan Güvenlik Konseyi'nin durumunun gözden geçirilmesi gerektiği, GK'nin asil üyeleri olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya dışındaki ülkelerin tamamına yakınının ortak görüşü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganının ciddi bir taraftar topladığı, BM ve Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiği konusunda ülkeler arasında fikir birliği oluştuğu, kesin. Ancak GK'nin asil üyelerinin baskısı altındaki ülkelerin, bırakın harekete geçilebilmeyi, telaffuza bile cesaret edemedikleri, bir vakıa.

BM ve GK mevzuatının kısa ve orta vadede değişiminin mümkün olmadığı, malum. Bu durumda, gerekli değişiklikler yapılana kadar, BM ve Güvenlik Konseyi ile ilgili metinler anlamlı bir hale getirilebilir. Mevcut halinde, insanlar ve özellikle de çocuklar kandırılıyor çünkü.

Kendisine düşenleri yapmaktan aciz BM gerçeğini vurgulamak amacıyla, vaktiyle hangi ihtiyaçtan doğduğu, neleri yapabildiği ve neleri yapamadığını vurgulamak, yeni metnin girişi için ideal. Sonra, bugün yaptıklarına ve asıl olarak yapamadıklarına sıra gelir.

Yeni metinde BM için, 'Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüt' yerine, 'bunları yapamayan ama yapıyor gibi gösterilen bir örgüt' denebilir, mesela.

Ya da GK üyeleri ve özellikle de İsrail'in BM kurallarından istisna oldukları belirtilerek, metin aynı bırakılabilir… Durum bundan ibaret çünkü…

Değişim şart!.. Sadece ne zaman ve nasıl olacağı meçhul…