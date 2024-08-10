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Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 10 Ağustos 2024

HABERİ
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CHP’nin yeni kaleleri!..

Katalog suçlar olarak da adlandırılan çocuk istismarı, cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme ve Atatürk'e hakaret gibi hususlardaki paylaşımları kaldırmayan Instagram'ın kapatılmasına canı sıkılan çok.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, Instagram'a erişim engeli getirmesine en çok bozulanlar, tahmin edilebileceği gibi CHP cenahındakiler. Kapatmanın platformun İsmail Haniye'nin şehadetiyle ilgili paylaşımlara yönelik sansürleri sonrası gerçekleşmesi, bu kesimin özel problemi.

CHP Genel Başkanı, birçok konuda olduğu gibi bütün düğmelere birden basmış. Özel'e göre sansürcü uygulamaları yanlış olan Instagram'a kısıtlama getirmek de yanlış.

Kapatma kararının nerede ilan edildiği, hangi merciiye nasıl itiraz edileceğini sorgulayan CHP Genel Başkanı, kapatmayı çağdışı bulurken, Instagram'ın marifetlerine yönelik bir tanım getirmemiş.

Tüm ülkenin kullandığı bir mecranın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten CHP'li İBB Başkanı da Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini söylemiş.

Konuyla ilgili CHP cenahından gelen açıklamaların temel problemi Instagram'ın sansürcü, çağdışı ve keyfi davranışlarının görmezden gelinmesi. Bunun farkında olmadıkları söylenemeyeceğine göre, CHP'den gelen açıklamaları, Instagram ve benzerlerine kesinlikle dokunulmamalı şeklinde anlamak gerekiyor. Tam teslimiyet yani.

Tam da Instagram ile ilgili gelişmeler yaşanırken, çevrimiçi oyun platformlarından Roblox'a da mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmesi, tartışmayı daha da alevlendirdi. Problemli içerikleri, LGBT telkini ve cinsel istismar riski sebebiyle binlerce ailenin şikayetlerini görmezden gelen CHP Cenahı, Roblox'a da sahip çıkmakta gecikmedi.

Daha çok çocukların ilgi gösterdiği platformun ciddi tehlikeleri ve kapatma kararının sebepleri ile ilgilenmediklerinden, İBB Başkanı'nın 'akıl alır gibi değil' dediği Roblox'u kapatma kararına yönelik ilk adım, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'tan geldi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Konuralp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtığı ve geniş kesimlerden eleştiriler aldığını iddia ettiği Roblox'u kapatma kararının, 'bireylerin yaratıcılık ve inovasyon potansiyellerine darbe vurduğunu' ileri sürmüş. Çocuklara LGBT telkini ve cinsel istismar gibi konulara değinmemiş tabii…

Çocuk istismarı, cinsel suçlar; fuhuşa, kumara, uyuşturucuya özendirme ve Atatürk'e hakaret gibi konulardaki uyarılara ısrarla aldırmayan Instagram ve çocuklara LGBT telkini ve cinsel istismar gibi şikayetlerle öne çıkan Roblox, CHP'nin yeni kalelerinden midir, bilinmez…

Öyle ya da böyle. CHP'liler, tartışmasız savunucusu oldukları bu platformları yönetenlere, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını hatırlatırlarsa, iyi olur…

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