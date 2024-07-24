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Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş Akıllı ol Miço!..
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 24 Temmuz 2024

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Akıllı ol Miço!..

Yüzölçümü olarak fena sayılmasa da (131.957 km²), hepi topu İstanbul'un neredeyse yarısı kadar nüfusa (10,43 milyon) sahip olan ve baklava, yoğurt, dolma ve benzeri birçok ürünümüze sahip çıkmasıyla bilinen Yunanistan, şimdi de 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüze göz dikmiş… Türkiye'nin havacılıkta neredeyse sıfır olduğunu iddia eden Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, 'F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz' deyivermiş. Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu iddia edebilecek kadar densizleşen Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ve sonrasında sahne alan sağlık bakanının sözleri, Yunanistan'ı yönetenlerin gerçeklikten koptuklarını gösteriyor.
'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözüne uygun olarak gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Güney Kıbrıs'taki "Barış Harekatı'nı kınama" törenine katılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözleri de aynı.
Harekat'ın 50. yıl dönümü törenlerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve muhalefet liderleri de katıldı. Kıbrıslı Rumların 'kınama' etkinliğine katılan ilk başbakan olan Miçotakis, 'Kıbrıs'ta Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istediklerini' söylemiş.
'Yunan Albaylar Cuntası'nın, 50 yıl önce Kıbrıs'taki trajedinin kapısını açtığını' ve 'istila ve işgalin 50 yıldır devam ettiğini' iddia eden Miçotakis, 'iki bölgeli, iki toplumlu, işgal ordularının (yani Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (yani Türkiye'nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs' istiyormuş… Hayalperest Miçotakis'in, Albaylar Cuntası'nı hatırlaması iyi. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde yaşananları hatırlamak istemiyor belli ki.
Adayı Yunanistan'a bağlama (Enosis) sevdasındaki Rumların, Kıbrıs'taki kardeşlerimize yönelik katliamlarını ve ülkemizin müdahale girişimlerinin Batılılarca tehditle durdurulmasını, Yunanlılar unutmuş olabilir. Ama biz unutmadık, unutmayacağız da… Çeşitli sıkıntılı süreçlerden sonra nihayet 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Harekat, Kıbrıs meselesinde bundan sonra olabilecekler konusunda da ciddi uyarılar ihtiva etmekte. İçeriden durduracak kimseler olmadığı için bu defasında 74'te olduğu gibi bir bölümünü almakla yetinmeyebiliriz de… Yunanistan'ı yönetenlerin geçmişte yaşananları ve özellikle de 'Türkiye'ye karşı yanınızdayız' dedikleri halde sonrasında ortalıktan toz olanları unutmamaları da, önemli. Bugün kendilerine yürü aslanım diyenler de aynı çevreler çünkü… Başbakan Miçotakis, savunma bakanı Dendias ve 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüze göz koyan Sağlık Bakanı Georgiadis ve diğer Yunanlı yöneticiler, umarız akıllı olurlar. Aksi takdirde Kıbrıs'ta 1974'te yaşananların tekrarı, hatta daha gelişmişi ile karşılaşabilirler çünkü…
Akıllı olmak, iyidir!..

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