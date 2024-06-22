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Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş Huylu huyundan...
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

Tarihi 22 Haziran 2024

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Huylu huyundan...

Son mahalli seçimlerin kendine has yapısı sebebiyle beklenmedik bir başarıya kavuşan CHP'den gelen, 'sandıkta verilen mesajı aldıkları ve gerekeni yapacakları' şeklindeki açıklamaların suya yazılan yazı olup olmadığı, tartışmalı bir durum.
Genel başkan olduğunda eş genel başkanlık muhabbeti ile karşılaşan Özgür Özel'in, yerel seçimlerdeki başarı sonrası liderliğini pekiştirmek için attığı adımlar, dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanımızla görüşmelerinin sürece katkısı olduğu da söylenebilir.
Ancak, 'normalleşme' denilebilecek gelişmeleri 'yumuşama' olarak takdim etmeye çalışması, CHP'nin Türkiye'nin muhalefeti olmaya niyetlendiği beklentilerini suya düşürdü. Bu tavrın ardında yerel seçim sonuçlarını oldukça iyimser şekilde değerlendirmenin katkısı da vardı tabii. Oysa, CHP'nin aldığı oyları hesaplarken, DEM ve İyi Parti oylarının kalıcı olup olmadığına kafa yorulması gerekiyordu.
Geçmişte AK Parti ile aralarındaki görüşme trafiğinin kesilmesine daha çok CHP cenahının anlaşılmaz tutumunun sebep olduğu, malum. Şimdi, görüşmeler başlamış ve devamı da umuluyorken, muhatabını kızdıracak açıklamalar yapmanın bir samimiyet problemine işaret ettiği, açık.
Liderlik iddiasına katkı sağlayacağı için bir yandan normalleşme adımlarının sürmesini ister gibi görünen Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap sadedinde sarf ettiği, 'memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz' sözünü duyan birçok kişi, 'huylu huyundan vazgeçmez' deme ihtiyacı duymuştur muhtemelen.
Cumhur İttifakının arasına nifak sokarak, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini sakatlayabileceğini umanların bakışını yansıtan bu sözün, normalleşme konusunda bundan sonra atılabilecek adımlara etkisini zaman gösterecek.
Ancak, bazı çevrelerin algı oluşturma çabalarına destek için söylenen bu sözlerdeki asıl problem, 'bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz' cümlesinde gizli. CHP'nin, Türkiye'de var olduğunu iddia ettiği problemlerle ilgili farkındalığının sadece saymakla sınırlı olduğunun, çocuklar bile farkında çünkü.
Mevcut şartlar ve bu arada kirli bazı iş birlikleri neticesi kazanan CHP'li başkanların bir başarı hikayeleri olmadığı gibi bundan sonrası için de ümit vermediklerini, en iyi Özgür Özel biliyordur.
Eğer hakikaten birtakım başarılar gösterilebilirse, belediyelerdeki çalışmaların iktidara gelebilmek için ciddi bir referans olduğu, malum. Ancak CHP'nin 2019 ve son yerel seçimlerdeki 'başarısı'nın, belediyelerdeki çalışmalarla ilgisi olmadığını, hepimiz biliyoruz. Çünkü herhangi bir başarı yok!..
Özel, takımın iki forveti olduğunu söylediği İBB ve ABB başkanlarının, vaatlerini tutmadıkları gibi bir de hatırlamadıklarını unutmuş olmalı... Ama milletimiz unutmaz…

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