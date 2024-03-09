Ekrem Kızıltaş

Ülkemizin yerel seçimlere doğru süren yolculuğunun tam bir karambolü andırdığını söylemek, mübalağa olmaz. Hizmet için değil daha çok bireysel hırsları tatmin için kazanmayı hedefleyen CHP'liler bunun en açık örneklerinden.

Genel seçimlerdeki ittifakı yerel seçimlerde oluşturamayan ve bu arada iç problemleri ile uğraşan CHP'nin, bazı yerleri kazanabilmek için tek şansı olduğuna inandığı DEM'le ilişkileri, karmaşık. Kent uzlaşısı adı altında pazarlanan lokal ittifakın, genel başkanın DEM'le ilişkilerin açık ve şeffaf olacağı vaadi ile uyuşmaması, problem. CHP listesinden gösterilen DEM'e yakın başkan ve meclis üyesi adaylarının eğer kazanırlarsa kendi partilerine geçebilme ihtimalleri söz konusu. Altılı masanın 7. üyesi olarak çok fazla dikkat çekmeyen iş birliğinin ayyuka çıkması, CHP tabanında yaşanacak tereddütlerin habercisi.

CHP milletvekili, grup başkan vekili ve Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili çıkışı, ortalığın ne kadar karışık olduğunun delillerinden.

Kazanırsa belediyenin kapılarının DEM Parti hariç herkese açık olacağını söyleyen Afyon CHP adayı Burcu Köksal'ın, Uşak'ta 'sürçü lisan ettiğini' ifade eden genel başkanına rağmen dik durması ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi, taze genel başkanın düpedüz yalan söylediğini ortaya çıkardı. İş bu kadarla kalmayıp, eş genel başkan edasıyla devreye giren İmamoğlu'nun, Köksal'ın kendisine başka bir iş ya da parti araması gerektiğini söylemesi, ortalığı iyice karıştırdı.

CHP'nin eş genel başkanı olup olmadığı tartışılan İBB Başkanı'nın, hizmetsiz beş yıldan sonra tekrar İBB başkanlığına soyunmuşken, sonrasına yönelik kişisel hesaplara ağırlık vermesi yanında partiye de yön vermeye çalışması, CHP için ciddi bir baş ağrısı.

Daha önce 'CHP'ye yakın davranmakla' itham ettiği MHP'den istifa eden, ancak 2019'da CHP'den aday olup seçilmekte beis görmeyen Mansur Yavaş'ın, Ankara ilçelerinde eski dava arkadaşlarını aday göstermesi de, CHP'de 'nereye gidiyoruz?' sorularının çoğalmasına vesile oldu.

'Tuvalet terliği de koysa CHP'ye oy veririm' ya da 'lağım suyu karışmış su içer yine de CHP'ye oy veririm' şeklindeki bildik CHP anlayışının bu defa da geçerli olup olmayacağını, herkesten çok CHP'liler merak ediyor olmalı.

Cumhur İttifakı'nda ise asayiş berkemal. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2019'da bir şekilde kaybedilen yerler yanında İzmir, Eskişehir ve benzeri bir şekilde kazanılıp hizmetle tanıştırılması hedeflenen yerlerdeki yoğun kampanyalar sürüyor. Zaten hizmetle tanışmış olan yerlerdeki Cumhur İttifakı adayları, mevcudun daha ilerisini hedefleyen uygulanabilir ve sürdürülebilir plan ve projelerle sahada.

Yeniden Refah'ın değişik yorumlarla karşılanan tutumu, kazandıran ve kazanan yerine kaybettiren rolüne soyunmanın sonuçları konusunda yeni bir örnek olmaya aday.