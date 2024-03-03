Ekrem Kızıltaş

Çaylarını içerken gelen Melih Bey'in selamını alan İhsan, neşeyle:

- Ha şöyle!.. Buraya geldiğinde dinlenmiş görelim seni yahu!.. Selim, ilave etti:

- Geldiğinde seni yorabilmek için elimizden geleni yapıyoruz zaten. İhsan ağabey çayını getirirken sen de sahadan haberler vermeye başla bari. Senin yorumlarını hasretle bekliyoruz çünkü… Melih Bey, gülümsedi:





- Şimdiden yorgunluk hissetmeye başladım. Neyse şaka bir yana, geçtiğimiz hafta Murat Kurum'un İstanbul'un trafiği ve ulaşımı ile ilgili projelerini sunduğu bir toplantı yanında, İstanbul'daki AK Partili ilçe belediye başkan adaylarından bazılarının proje ve meclis üyeleri aday tanıtım toplantılarını izledim. Bunların tamamının aynı zamanda Cumhur İttifakı adayları olduğunu biliyorsunuz. İzleyemediklerim hakkında da gerek medyadan ve gerekse katılanlardan bilgiler aldım. Özetle, 2019 seçimlerine nazaran muhteşem gelişmeler olduğunu söyleyebilirim… İhsan:

- Özetlemen, bazı detaylar vermeyeceğin manasına gelmiyor herhalde?..

- Detaylara girersek saatler sürer. Her bir adayın onlarca yeni projesi var. Yapılanların kısaca aktarılıp yapılacakların detaylı bir şekilde sunulduğu programlardı bunlar. Projelerin çeşitliliği ve güzelliği yanında asıl dikkat çekici olan, toplantıları izlemek için gelen AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı teşkilat mensuplarındaki müthiş coşku. Saha ile ilgili bir başka önemli husus da Cumhur İttifakı üyesi olarak MHP'nin de sahada hakikaten ciddi çalışmalar yapması… Mehmet:

- Zaten normal bir durum olsa da, bu hakikaten güzel. Bu arada Yeniden Refah'taki tavır değişikliğini neye yormak gerek?..

- Yeniden Refah da eninde sonunda bir siyasi parti ve kendileri açısından doğru olduğuna inandıkları kararlar alabilirler. Ancak genel seçimlerde kazandıran bir pozisyonda iken yerel seçimde, karşılanamayacak ölçüsüz taleplerde bulunduktan sonra kaybettiren olmaya niyetlenmeleri, kendileri açısından oldukça kötü sonuçlar doğurur bence. Öyle sanıyorum ki bu seçimde de beklediklerini kesinlikle bulamazlar... Mustafa:

- Bu arada İBB Başkanı da CHP içindeki operasyonlarını belirli bir aşamaya getirip, İstanbul'u nihayet hatırladı galiba?..

- Bir önceki seçimle ilgili vaatlerinin ancak yüzde 13'ünü yerine getirebilen İBB Başkanının, bundan sonrası ile ilgili vaatlerinin bir anlamı yok. Kendisine oy vermeye mecbur bırakılan hazır bir kitle olduğuna inanan İBB Başkanı yine de birtakım vaatler açıkladı tabii. Bunlar, gerçekten hizmeti önceleyen insanların gülüp geçeceği, ancak bazı sebeplerle İmamoğlu'na oy verecekleri kandırmaya yönelik vaatler. Kentsel dönüşüm vaatlerinin son sıralarında, mesela. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut olarak 115 bin adet yapmaya söz veren ve ancak 4 binini yapabilen birisine inanabilecek insanların olduğunu düşünebilmek bile üzücü… İhsan:

- Yaklaşık bir ay var önümüzde. Uygun bir üslup bulup, gerçeklerle aralarına perde inenlere bu durumu anlatmak gerek. Çünkü eninde sonunda kaybeden İstanbul, dolayısıyla orada yaşayanlar oluyor… Remzi:

- Sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok yerde aynı şey söz konusu. Ankara'da da vaatlerinin hiçbirisini yapamamış bir başkan tekrar aday. İzmir ile ilgili hizmetten bahsetmek kimsenin aklına bile gelmiyor zaten… Melih Bey:

- Ankara ve İzmir'le ilgili ve bu arada mesela Eskişehir, Adana, Antalya gibi yerlerle ilgili güzel gelişmeler olduğuna dair haberler de geliyor… Mustafa:





Yunanlılar bile anladılar!..

- Hadi hayırlısı bakalım. Hazır gelmişken, kafama takılan bir konuyu sormak istiyorum.

İçimizden bazıları itibarsızlaştırmaya uğraşsalar da, Kaan uçağımız nerdeyse dünya çapında takdir toplamış durumda. Beni en çok şaşırtan ise geçen akşam A Haber'de izlediğim bir video oldu. Yunan TV'lerinden birisinde konuşan Yunanlı havacı bir general, bizdeki bazı emekli askerlerin, siyasetçilerin, gazetecilerin saçma sapan gerekçelerle eleştirmeye kalkıştıkları Kaan'la ilgili öyle güzel şeyler söyledi ki şaşırdım kaldım açıkçası… Melih Bey, gülerek:

- Onu ben de izledim. F-35'e benzettiği Kaan'ın Türkiye'nin 8 yıldır geliştirmeye çalıştığı çift motorlu bir jet olduğunu ve ilk uçuşunu yapan bu uçağın Türkiye'nin ve Erdoğan'ın söylediklerinin gerçekleştiğinin bir kanıtı olduğunu söylüyor, Papanikolaou isimli o general. İHA ve SİHA konusunda Bayraktar ve Akıncı'ya da değindikten sonra söylediği 'Türkiye'nin Batı silah sistemlerinden bağımsızlığı konusunda söylenenlerin gerçekleştiğini gördük' şeklindeki sözleri… İhsan:

- Türkiye'nin savunma sistemlerinin yüzde 80'inin artık Türk Savunma Sanayii tarafından desteklendiğine vurgu yapıp, bunun çok ciddi bir oran olduğunu vurgulaması da dikkat çekici bence… Selim, araya girerek:

- Ben görmedim o videoyu ama hemen bulup izlemek isterim. Bizden gözüken birilerinin sürekli olarak karalamaya çalıştığı muhteşem bir hava aracı konusunda bir Yunanlı generalin doğu şeyler söylemesi, hakikaten ilginç. Umarım Kaan hakkında atıp tutanlar da izler ve belki biraz yüzleri kızarır… Mehmet:

- İşte o biraz zor. Bizden gözüküp de yapılan her iyi şeyi eleştirir gibi yapıp karalayanlar, dışarıdan aldıkları emir gereği böyle yapıyorlar bence. Ülkemizin ve milletimizin gurur kaynaklarından birisi haline gelen Kaan hakkında atıp tutanların kimliklerini iyice analiz etmeli bence… Melih Bey:

- O oldukça uzun sürecek, zor bir iş. Bize düşen, milletçe iftihar ettiğimiz gelişmeleri insanımıza iyi anlatmak suretiyle, karalamaya çalışanların niyetlerinin kötü olduğunu anlatmak… Remzi, Melih Bey'e:





- Kaan meselesini anladık. Bu konuda verdiğin bilgiler, çevremizdekilere aktarabilmek açısından hakikaten işimize yarıyor. Daha önce de kısaca bahsettik ama 28 şubat vesilesiyle yapılan bazı tuhaf açıklamalar var. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanımızın rahmetli Erbakan Hoca'yı hapse attırmaya çabaladığına dair sözleri, bunlardan birisi. Daha da kötüsü, Erbakan Hoca'nın damadı Mehmet Altınöz'de bu sözleri doğrulayan şeyler söyledi. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin?..

- Saadet Genel Başkanı, herkesin bildiği bir hususta açıkça doğru olmayan şeyler söyledi. Damat Mehmet Altınöz de keza. Bu hususta Fatih Erbakan, durumun iddia edildiği gibi olmadığına dair bir açıklama yaptı zaten. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu o dönemlerde Erbakan Hoca'ya verilen hapis cezasını engellemek için çok çalıştığını ve bu olmayınca da hapse girmemesi için elinden geleni yaptığını, herkes ve özellikle de onu hapse attırmaya çalışanlar iyi biliyor. O dönemin gazeteleri de bunun delilleri ile dolu. Karamollaoğlu'nun iş birliği içinde olduğu CHP'lilerin, Erbakan Hoca'yı hapse tıkabilmek için ne kadar uğraştığını bu ülkede bilmeyen yokken, bu türden yalanlarla siyasi rant devşirmeye çalışmasını, milletimiz değerlendirir… İhsan:

- O dönem yaşananları yakından bilenleri de ciddi şekilde kızdırdı bu sözler. Dahası, Erbakan Hoca'nın süreç boyunca Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarının gösterdiği çabayı takdir ettiğine dair birçok şahitlik de gün yüzüne çıktı… Melih Bey:

- Bu doğru bir tespit. AK Parti'ye yönelik kapatma davası sırasında Erbakan Hoca'nın hukuk danışmanlarına AK Parti'ye yardımcı olunması yönünde emir verdiğine dair, daha önce pek bilinmeyen hususlar da ortaya çıktı böylelikle. Yani Karamollaoğlu, siyasi rant devşirmek isterken ciddi bir itibar kaybına uğradı… Saatine bakan Melih Bey:

- Şimdi, hanım beklediği için müsaade istemek durumundayım. Seçimlere yönelik çabalarımız iyi neticeler verirken, savunma sanayimizin Kaan ve benzeri ürünlerinin sayısı ve kabiliyetleri de artar, inşallah…

- İnşallah…