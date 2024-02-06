Ekrem Kızıltaş

Bağcılar Belediyesi'nin, ilçedeki STK'lar ve iş adamlarının da katkılarıyla Malatya'nın merkez Battalgazi İlçesi'nde yaptırdığı Geçici Konaklama Merkezi'ne giderken şahit olduklarımız, deprem yaraların sarılmasında büyük mesafeler alındığını gösteriyor.

Adıyaman Malatya arasında ve özellikle de Malatya'ya girişte havalimanı yakınlarındaki inşaat yoğunluğu, kalıcı konutlar konusundaki sözlerin yerine getirildiğine işaret.

Bölgede AK Partili belediyelerce yapılanlardan birisi olan Bağcılar Belediyesi Geçici Konaklama Merkezi, 505 konteynerden oluşuyor ve 2 bin 500 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. AFAD'ın yönettiği ve anaokulu da bulunan konteyner kente desteklerini sürdürdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, misafirler kalıcı konutlara geçene kadar da desteklemeye devam edeceklerini söylüyor.

Konteyner kentini ziyarete için gelen Başkan Abdullah Özdemir'in, merkezin sakinleri ve özellikle de kısa bir süre 500 bisiklet hediye ettiği çocuklar tarafından sitayişle karşılandığını da not etmek gerek.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilimizi ve 14 milyon kişiyi etkilediği günün yıldönümünde, geride kalan bir yıl boyunca yaşananları hatırlamamak mümkün değil.

Sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tam manasıyla bir can pazarı yaşandığını ve netice olarak 53.537 insanımız hayatını kaybederken 108 bin kişinin de yaralandığını, biliyoruz.

Kar ve tipi sebebiyle zaten müsait olmayan hava şartlarına, çok geniş bir coğrafyada arama kurtarma faaliyetlerine katılması gerekenlerin de mağduriyet yaşamaları, durumu iyice zorlaştıran unsurlardan.

Bir yıl sonra dinlediğimiz şahitler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle depremin hemen ardından harekete geçen devletin, hızlı bir şekilde müdahaleye başladığını vurguluyor. Çok geniş bir alanın etkilendiği anlaşılınca, ülkemizin her tarafından ekiplerin daha gün doğmadan sevke başlandığı da, gerçek.

Kar, tipi ve deprem sebebiyle yolların tahrip olduğu ve toplamda 250 bin binanın etkilendiği bölgede, arama kurtarma çalışmalarının dünyanın hemen her ülkesinden ekiplerin de dahil olmasıyla ilk günden itibaren yoğun bir şekilde yürütüldüğünü de unutmayalım.

Şahitler, bölgedeki birliklerden gelen askerlerin, kamu görevlilerinin ve insanımızın, günün ilk saatlerinde başlayan çalışmalarda yer aldıklarını vurguluyorlar…

Karakış şartlarında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, milyonlarca insanın barınma, gıda, giyim ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için insanüstü bir çabanın gösterildiğini de artık net olarak biliyoruz…

Yapılanları itibarsızlaştırmaya çalışanların melanetlerini hala sürdürdüklerini ve yaraların sarılması konusundaki başarıyı gölgelemeye çalıştıklarını da unutmayalım…