Ekrem Kızıltaş

'Aynı anda 10 metro inşaatının sürdüğü şehir' iddiası, yerini '5 yeni metro hattı açıldı' iddiasına ve bu arada 'Kazandık- İstanbul kazandı!' sloganına terk etti… 'İstanbul kazandı!' aslında fena bir slogan değil. Ancak daha önceki birçok sloganda olduğu gibi, altı boş. Boş, çünkü İstanbul kazanmaktan çok kaybetti!.. Tıpkı 'her şey çok güzel olacak!' sözü gibi İstanbul kazandı sözü de anlamsız yani.

Taraftarları arasında 'Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, hatta İstanbul Havalimanı'nı İmamoğlu'nun yaptığına (!) inananlar olması şaşırtıcı değil. Ancak, geride kalan 4 yılın ardından İBB Başkanı'nın yaptıklarından çok yapmadıkları tartışılıyor ve bu durum CHP'liler arasında da yaygınlaşmakta.

'Sokaklara İBB gereken hizmeti vermediği için çıkamadığını' söyleyen diyen CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, 'İmamoğlu reklam, tanıtım, lansman, toplantı, PR konularında çok başarılı' şeklindeki ironik sözleri, bundan sonra yaşanacakların habercisi…

Algı ile İBB'ye başkan seçilen İmamoğlu, çalışmak yerine yine algı ile başarılı gözükme sevdasında. Her şeyin çok güzel olacağı vaadinde bulunduğu insanları hizmet yapmadığı halde algı ile her şeyin güzel olduğuna iknaya çabalayan İmamoğlu'nun, siyasi şizofrenlerin bile bile o kadar saf olmadığını kavraması çok sürmez.

İBB Başkanı'nın 2019 seçimleri öncesi verdiği ve büyük bir çoğunluğunu yerine getirmediği vaatler arşivlerde duruyor. İmamoğlu için asıl kötü haber ise, parti içi çekişmeler dolayısıyla kendisine diş bileyen bazı CHP'lilerin de bu konuda ciddi araştırmalar yapıyor olması.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile düzenledikleri 'İstanbul'un Kaybolan Yılları' konulu basın toplantısında, İBB Başkanı'nın hizmeti değil algıyı hedeflediğini net olarak ortaya koydu.

Her kesimden basın mensubuna, 4 yıl boyunca İBB yönetiminin 'yapmadıklarını' açıklayan Esenler Belediye Başkanı Göksu, 'İstanbul 4 yılda neler kaybetti, ne kadar geriye gitti?' ve 'İstanbul'da 4 yılda neler yapılabilirdi?' gibi sorulara da net cevaplar verdi.

'İBB'nin 4 senede kullandığı bütçeyle Yaklaşık 250 km ilave metro hattı yapılabileceğini ya da yaklaşık 300 bin konut inşa edilebileceğini' belirten Göksu, 'sadece 4 yılda reklam için harcanan 3.8 milyar TL ile mesela 2.533 adet konut, 31.276 araçlık otopark, 633 adet otobüs alınabileceğine' dikkat çekti.

Cumhur İttifakı ve CHP içi çekişmede İmamoğlu'nun karşısında olanlarca da gündeme getirilecek bu tablonun en vahim tarafı, İstanbul'un kaynaklarının hesapsızca heba edilmesi.

Atlama taşı olarak gördüğü İstanbul'a ve İstanbulluya kazandırmak yerine kaybettiren İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığa uzanabilir mi, bilinmez. Ancak, İBB Başkanlığını artık rüyasında bile göremeyeceği, kesin!..