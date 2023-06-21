Halka hizmet Hakk’a hizmet…

Bağcılar Belediyesi'nin Malatya Battalgazi'de inşa ettirdiği 505 konutluk konteyner kentin hizmete girmesi vesilesiyle düzenlenen kardeşlik buluşmasını izlerken, yürekleri depremzedelerle beraber atanlarla öyle imiş gibi yapanların farkını net olarak görmek mümkün.



Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve diğer konuşmacıları izleyen 2 bine yakın insanın yüzünde çadırlardan konteynerlere geçişin verdiği mutluluk okunuyordu.

Battalgazi'deki konteyner kent, depremlerin ilk gününden beri bütün gücüyle bölgede bulunan Bağcılar Belediyesi'nin önemli faaliyetlerinden. İçinde kreş, çamaşırhane, erkek ve hanım mescitleri bulunan 505 konutluk 'Geçici Barınma Merkezi', belediye imkanları yanında Bağcılar'daki hayırseverlerin ve STK'ların katkıları ile inşa edilmiş.

Kardeşlik Buluşması'ndaki konuşmalarda, depremzedelere yönelik ilginin hayatları normale dönenen kadar devam edeceği önemle vurgulandı. Böylelikle, hizmetlerde aksama olabileceğinden ürkenlerin yüreklerine su serpildi. Abdullah Özdemir ve heyetinin hediyeleri ama daha ziyade Başkan'ın sözünü verdiği bisikletler sebebiyle çocuklarımız çok daha fazla mutluydu.

Battalgazi ağırlıklı olmak üzere Malatya'daki kısa turumuzda, asrın felaketi olarak da adlandırılan 6 Şubat depreminde 1.237 vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirde rutin hizmetler yanında yaraların sarılması faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini gördük.

Ağır hasarlı ve 2000 öncesi yapılmış orta hasarlı binaların yıkılması, öncelikli işlerden. Yanlarındaki sağlam yapılar sebebiyle bunların yıkılmasının dikkatli yapılması mecburiyeti var. Halen yıkılmayı bekleyen 40 binden fazla bina, Malatya'da zorlu bir sürece işaret ediyor.

Kalıcı konutlarla ilgili hakikaten yoğun bir çalışma var. Malatya'da ilk etapta temeli atılan 5 bin civarındaki konutun gece gündüz demeden süren inşaatı bitmek üzere. Mevcutların kabaları bitmek üzere iken, yenilerinin inşasına da yakında başlanıyor. Bu da, yaklaşık 60 konteyner kentte barınan 70 bin insanımızın yakında kalıcı konutlara geçmeye başlayacakları manasına geliyor.

Malatya'daki geçen bir günün ön önemli hasılası, milletimizin 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile çalışanları takdir etmekte asla ihmalkarlık göstermediğini bir kez daha anlamak oldu. Başta Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki oy oranları, insanımızın yaptıklarını anlatmaya adeta utananlar ve hiçbir şey yapmadıkları halde fatura kesmeye kalkışanlar arasındaki farkı çok iyi değerlendirdiğinin de en açık delili…

Altı kuvvetlice çizilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de, deprem mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili çalışmaların meşhur söyleyişle, 'pazara kadar değil mezara kadar' olduğunun iyice netleşmesi…