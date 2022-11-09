Hayal kurmak bedava…

Türkiye'nin bugünü hakkında ciddi bilgileri ve geleceğine yönelik plan ve projeleri olmadığı gibi böyle bir şeye ihtiyaç da duymayan altılı masa mensuplarının, vaktiyle Sultan II. Abdülhamid Han'ı ve rahmetli Adnan Menderes'i işbaşından uzaklaştıranlarla aynı zihniyete oldukları, şüphesiz.

Her iki kesimden çeşitli isimlerin, 'maksadınıza ulaştınız, bundan sonra ne yapacaksınız?' şeklindeki sorulara, 'bizim hedefimiz Abdülhamid'i / Menderes'i göndermekti, sonrasını hiç düşünmemiştik' cevabını verdikleri, bilinir.

Sultan II. Abdülhamid'i tahtan indirenler, ülkeyi kısa sürede kaosla karşı karşıya bırakmış ve parçalanmasını hızlandırdıkları Osmanlı Devleti'nin yıkılışını seyretmekten başka bir şey yapamamışlardı… Darbe yapıp Adnan Menderes'i saçma sapan iddialarla asanlar da milletimizi, tek parti dönemindeki uygulamaları sebebiyle nefret ettiği CHP'ye yamamaya çalışmaktan başka bir şey yapamamışlardı.

Benzeri her girişim gibi 28 Şubat'ın da arkasında oldukları söylenebilecek olan bu zihniyet mensuplarının 15 Temmuz'daki hain kalkışmanın başarıya ulaşmadığı için üzüldüklerini tahmin etmek zor değil…

Bu zihniyet mesuplarının şimdiki hedefi de 20 yıldır ülkemize hizmet etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi. Altılı masa etrafında kümelenen irili ufaklı partilerden oluşanların gösterebildikleri tek hedef, 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar iktidara gelmesini önlemek', malum…

Zihniyet akrabası oldukları İttihatçılar, Milli Birlik Komitesi ve 28 Şubatçılar gibi, bunların da sonrasında ne yapacakları hakkında en ufak bir fikirleri yok. Üst akıldan bu hususta talimat bekledikleri için midir bilinmez, hedeflerine ulaştıktan sonra olacaklarla ilgili susmayı tercih ediyorlar…

Aylardır sürdürdükleri toplantılar sonrası, sadece Parlamanter Sistem'e dönmekte anlaşabilmiş gibiler. Parlamenter sistemin iyileştirilmiş mi yoksa güçlendirilmiş mi olacağı belirsizliği, kendilerinin de bilmediğini gösteriyor...

İçlerinden herhangi biri ağzını açtığında, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik husumetleri dışında ortak noktaları olmayanların arasındaki uyumsuzluk ayan beyan sırıtıyor. Kazanırlarsa ülkeyi aynı mantıkla idare edecekleri iddiasının, taraftarlarının bile telaşa kapılmasına sebep oluşu bundan…

Altılı ya da yedili masanın, devletini uyuşturucu ile cari açık kapatmakla suçlayan, alkışlayamadığı hizmet için 'geç kalındı' diyen ve aylarca toplandıktan sonra, 'kullanılacak yazı fontu, puntosu, satır aralığı, metinlerin dili ve köşe boşlukları gibi hususları belirledik' müjdesini verebilenlerden oluştuğunu, unutmamak gerek…

Türkiye'yi karalamakta birbirleriyle yarışanlar, milletimizin kendilerini iktidara getireceği hayali kurmaya devam edebilirler… Hayal kurmak bedava nasıl olsa…