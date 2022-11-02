Geçmiş olsun!..

'NASIL olsa Türkiye'nin otomobilini yapamazlar' diye düşünüyorlardı... Öyle ya 1961'de Devrim Otomobili'nin üretimini için ilk adımların atılmasına mani olamamışlar ama, seri üretime geçilmesini engellemişlerdi.

Togg süreci başlatılıp otomobille ilgili detaylar netleşmeye başladığında bile, nasıl olsa bir şekilde mani olunur düşüncesi ile hareket ediyorlardı muhtemelen.

Geçmişte hep öyle olmuş ve ülkemiz ve milletimiz için atılan birçok güzel adım, bir şekilde durdurulmuştu çünkü… Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından inmesine canı sıkılanlara baktığımızda değişik kategoriler görüyoruz. Yapılabileceğine inanmayanı, Türkiye'nin yapamayacağını düşüneni, yapılmasına sevinse de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış olmasına bozulanı yanında her nedense düpedüz otomobil yapmamamız gerektiği kanaatinde olanları bile var içlerinde… Şimdi işin züğürt tesellisi kısmındayız. Yapılmasını engelleyemeyen ve Otomobil denince, muhtemelen sadece direksiyon sallamak akıllarına gelebilen birileri, bir otomobilden daha fazlası olduğu söylenen Togg'u itibarsızlaştırmak için birbirleriyle yarışıyorlar adeta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti açısından tartışılmaz bir başarı olan Togg'a çamur atmaya çalışanlar, söylediklerinin herhangi bir kıymeti harbiyesi olmadığını biliyor ama yine de melanetlerinden geri durmuyorlar.

Sadece sosyal medyada kalmayıp bazı gazete ve televizyonlarda da sürdürülen itibarsızlaştırma kampanyası milletimiz tarafından bıyık altı gülümsemelerle takip ediliyor.

Togg'a kara çalmak üzere görevlendirildikleri anlaşılanların ortak vasıfları da, otomobil üretimi ile ilgili cehaletleri.

Sadece yüzleri kızarmadan yalan söyleyebildikleri için sözlerine yer verilenlerin temel argümanları Togg'un yerlilik oranı. Öncelikli problem ise, bu konuda mangalda kül bırakmayan ve Türkiye'nin Otomobili'nin yerlilik oranı ile ilgili olumsuz yorumlarda bulunanların yerli ve milli olmayışları. Almanlar başta olmak üzere bu sektörde üretim yapan ülkelerin yerlilik diye bir dertleri yok. Türkiye'de patentle üretimi yapılan araçlar da dahil olmak üzere, birçok ülkenin otomobil markasının parçalarının ülkemizde üretildiği de malum… Togg'un Türkiye'nin seri üretimi yapılan ilk otomobili olduğu hususuna itiraz edenler, ayrı bir alem.

Bunlar, ilk seri üretim otomobil olarak lanse ettikleri Anadol'un görmezden gelindiği kanaatinde.

Kimse görmezden gelmiyor. Ancak, 1966'da üretimine başlanan Anadol, İngiliz Reliant firmasınca tasarlanan ve Ford Otosan'ın bu firmadan aldığı lisansla ürettiği bir araçtı. Şasi, motor ve şanzıman da Ford Motor Company'den temin ediliyordu… Tüm mülkiyet hakları ile bizim olan Togg, sahasında bir ilk yani… Yapılanları hep engellemeye çalışanlara, geçmiş olsun… Eski Türkiye'de olmadığımız gerçeğine de alışsınlar artık…