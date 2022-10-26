Düşünmek, üretmek, yarışmak…

Karın ilk olarak yağdığı, son olarak eridiği Çambaşı Yaylası'nda kayak turizmini geliştirmek için bungalovlar yapmak, normal… Ama, mesela mis gibi yakmak varken fındık kabuğundan aktif karbon ve hayvan yemi üretilmesi ve başka bazı gelişmeler, Ordu'da farklı bir şeyler olduğunun işareti…

Sabah İl Buluşmaları vesilesi ile gittiğimiz Ordu'da dolu dolu geçen iki günümüzden sonra, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Düşünen, üreten, yarışan Ordu' sloganının adeta dilime pelesenk olması boşuna değil…

Aralarındaki muhabbet ve uyumun dikkat çektiği Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de bazı kısımlarına eşlik ettiği gezide Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in anlattıkları, Ordu'da düşünüldüğünü, üretildiğini ve yarışıldığını gösteriyor…

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye'nin karşıladığı ve bunun büyük bölümünün Ordu'da yetiştirildiği, malum. Bir sanayi hammaddesi olarak yıllık yaklaşık 3 milyar dolar ihracat geliri sağlanan fındığın, eğer işlenirse 8 milyar dolarlık bir getirisi olabileceği, bilinen hususlardan…

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurul Kayası kazılarında bulunan 2 bin yüz yıllık heykelden esinlenip Kybele markası ile çikolata üretmeye başlaması, önemli adımlardan. Daha çok ısınmada kullanılan ve kilosu 2,5 liraya satılan fındık kabuğundan aktif karbon üretip, kilosunu 6 dolara satmak bir başka adım…

Yılın 11 ayı adeta kimsenin uğramadığı fındık bahçelerinde yetişebilecek diğer ürünlere kafa yormak da önemli bir iş. Fındık bahçelerinde yetiştirilen tavukların ürettiği yıllık yaklaşık 35 milyon gezen tavuk yumurtasını Türkiye pazarına sunmak, bu husustaki ilk adımlardan.

19 ilçesiyle, Oksijenin ve yeşilin bol bulunduğu Ordu'da, ailelere 20'şer koyunla birer koç dağıtılması, küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmaya yönelik bir girişim. Kaz yetiştiriciliğini teşvik için dağıtılan 4 bin kazın şimdiden 200 bine ulaştığını vurgularken, büyükbaş hayvancılıkla ilgili de çeşitli teşvikler uygulandığını, unutmayalım.

Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle gelenleri şaşırtan birçok husustan birisi de, meraklı Ordulu bir genç sayesinde Ordu ile Fatsa arasındaki bir plajın yurt içi ve dışından gelenleri ağırlayan bir sörf merkezi haline getirilmesi.

Bunlar oldukça yoğun geçen iki günlük gezide görüp duyduklarımızdan aklımda kalabilenler. 'Ordu nire, bu işler nire' denilebilecek diğer detayları ve geziye katılan ekibin gözlemlerini bugünkü Sabah'ta okuyabilirsiniz…

Özetle; ODTÜ, TUSAŞ, TÜBİTAK, ERDEMİR, MKE ve ETİBANK kurumlarda üst düzey görevlerden sonra 7 yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, ekibiyle birlikte Ordu'yu farklı bir lige taşıdığını söylemek gerek…

İşin en güzel tarafı, milletimize hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışıp çabalayanların memleketimizin birçok yerinde olması. Ordu, bunun örneklerinden birisi…