Ülke gerçeklerine Fransız olmak!..

Seçimleri nasıl kazanabileceklerinden çok kazandıklarında neler yapacaklarına odaklanan CHP ve etrafındakilere, bir türlü yükseltemedikleri oylarının bir yandan düşmeye başladığı kötü haberini vermekte fayda var…

Aylardır toplanıp durmalarına rağmen henüz adaylarını bile belirleyememiş olmaları, ayrı bir mesele. Ancak, güçlendirerek mi yoksa iyileştirerek mi getirecekleri belirsiz olan parlamenter sisteme geçiş dışında hala dişe dokunur herhangi bir şey söyleyebilmiş değiller.

Salgın şartları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle karşı karşıya kalınan olumsuzlukların, kendilerini bir şekilde iktidara taşıyabileceğine güvenenler, sadece şikayet ederek oy devşirilemeyeceğinin henüz farkında değiller.

Pahalılıktan yakınanların teveccühü için mevcut şartları değerlendirip, bunların sonuçları ile nasıl baş edilebileceğine yoğunlaşmaları gerektiğini herhalde biliyor olmalılar. Bu durumda çok önemli (!) başka işlerle uğraştıkları için, asıl yapmaları gerekenlere bir türlü vakit bulamıyorlar demektir.

Hayat pahalılığı olduğunun herkes gibi mevcut iktidar da farkında. Bu sebeple, özellikle dar ve sabit gelirlileri enflasyonun olumsuz etkilerinden koruyabilmek için yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve daha fazlasının yapılmasına çalışıldığı, malum.

Olumsuz gelişmelerle ilgili olarak (6+1)'in sadece laf üretip herhangi bir çözüm önermemesi ve durumu objektif olarak tespit edip değerlendiren iktidarın, çözüme yönelik hızlı ve yerinde adımlar atması, gelişmelerin en dikkat çekici yanı.

Milletimizin içerideki gelişmelere odaklandığı, doğru. Ama çok sayıda insanımızın etrafımızdaki gelişmelere dikkat kesildiği de bir vakıa… Suriye'deki gelişmeler, ülkemizin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki enerji hakları, Libya ile yapılan anlaşmalar, Azerbaycan ile ilgili gelişmeler ve benzeri birçok husus, (6+1)'in ilgi alanına girmiyor olsa da, bunların tam olarak ne demek olduğunu iyi bilen insanımız çok…

Başta ABD'nin silah deposu haline getirdiği Yunanistan'ın tahrikleri olmak üzere ülkemizi ilgilendiren konularda konuşmayan ya da konuştuklarında bir çuval inciri berbat edenler, bir de milletimizin kendilerini iktidara getirebileceği rüyasını görüyorlar…

CHP ve beraberindekiler, kendilerini buluşturan iradeyi kızdırmamak için önemli konularda herhangi bir açıklama yapmamaya dikkat ediyorlar belli ki. Ancak, bu aldırmazlığın, 6'lı masanın yumuşak karnı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle giderlerse önümüzdeki süreçte çok daha fazla oy kaybedebileceklerini söylemek, hiç mübalağalı olmaz…

Ülkemize yönelik hesapları olan mihraklardan herhangi bir farkları olmadığı için dış politika ile ilgili tutumlarını anlamak zor. Ülke gerçeklerine de Fransız gibi yaklaşan CHP ve beraberindekilerin, kendini darı ambarında zanneden aç tavuktan pek farkları yok!..