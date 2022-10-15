Elektrik tarlası…

Van'ın Tuşba İlçesi Arısu mevkiinde Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden RHG EnerTürk'ün Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını izlerken, davetliler arasında dünün Türkiyesi'ni düşünenler vardı muhtemelen…

Barajlar, kömür ya da doğal gazla çalışan santraller yerine, elektriğin illerde ve ilçelerde motorin ya da fuel oille çalışan fabrikalardan elde edildiği günler çok uzak değil. O günlerde yaşanan ve saatler, günler hatta bazen haftalar sürebilen kesintiler ve arızalar da tabii…

Değişik kaynaklardan üretilen elektriğin, ülkeyi çepeçevre saran enterkonnekte sistemle dağıtıldığı ve düğmelere bastığımızda lambalarımızın yandığı, makinelerimizin çalıştığı günlerdeyiz, şükür. Ancak, hemen her zaman problem olan enerji meselesinin, son senelerdeki gelişmeler sebebiyle çok daha büyük bir önem kazandığının da farkındayız.

Halen doğal gazın ağırlıklı olduğu elektrik üretimimizde, yerli ve ithal kömür ve hidrolik yanında son senelerde rüzgar ve güneş başta olmak üzere değişik kaynakların devreye girdiği ve bu konuda ciddi gelişmeler yaşandığı, malum.

Yenilenebilir kaynaklar olarak bilinen su, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleden elektrik elde etmek, çevre yanında ülkemizin önemli sıkıntılarından cari açığın ortadan kalkması açısından da oldukça önemli. Salgın ve ardından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle enerji fiyatları yükselince, nerdeyse sıfırlanan cari açığımızın arttığı, malum…

Kısa bir süre öncesine kadar enerji üretiminde 'diğerleri' kategorisinde gösterilen rüzgar ve güneş enerjisi konusunda son senelerdeki gelişmeler hakikaten yüz güldürücü. 'Elektrik tarlası' diyebileceğimiz GES'ler ve 'elektrik ağacı' diyebileceğimiz RES'lerin sayıları gittikçe yükseliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle artık elektrik ihtiyacımızın yüzde 15'ini karşılayan rüzgar ve güneş elektrik üretimi yanında, bunların tesislerinde yerliliğin artması ve hatta ihraç noktasına gelinmesi, bir başka gelişme.

Tarımsal özelliği olmayan 110 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda kurulan RHG EnerTürk Enerji Van Arısu Güneş Enerjisi Santrali, Yıllık 115.250 megavatsaat enerji üretimi ile yıllık yaklaşık 44 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.

Güneşli gün sayısı bakımından Türkiye'nin en önemli 3. kenti olan Van'daki tesiste, güneşin hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet panel mevcut. 13 farklı RES, HES ve GES santrali olan EnerTürk Enerji, 534 MWm olan kurulu gücünü 849 MWm'ye ulaştırmayı hedefliyor…

Su, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimimizin artması, doğal gaz ve ithal kömür ihtiyacımızın azalması manasına geliyor. Bu, aynı zamanda cari açığımızın ortadan kalkması ve elektrik için ödeyeceğimiz faturaların daha da düşmesi demek…