Milletimiz takipte!..

Özbekistan Semerkant'ta yapılan ŞİÖ Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Rusya ve Çin'in devlet başkanları; Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Belarus, Türkmenistan ve Tacikistan'ın cumhurbaşkanları yanında Pakistan ve Hindistan'ın başbakanları ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta da BM Genel Sekreteri, Ürdün Kralı, Katar Emiri, Libya, Guatemala, Finlandiya, Kırgızistan ve Avusturya devlet başkanları; Kazakistan ve Kore Cumhuriyeti cumhurbaşkanları; Gürcistan, Almanya, İspanya, İsrail, Japonya, Lübnan, Bangladeş ve Birleşik Krallık başbakanları ile görüşmeler yapan Cumhurbaşkanımız, ABD Kongresinin 3 üyesi, FIFA Başkanı ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'nı da kabul etti…

Bir haftalık bir zaman içerisinde gerçekleştirilen bu görüşmelerin, baş döndürücü bir performans olduğunu söylemek gereksiz. Her birisi kendi çapında önemli olan bu görüşmelerde, dünyanın daha yaşanabilir bir hale getirilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu da biliyoruz.

Görüşmelerde, mevcut küresel ya da bölgesel problemlerle ilgili olarak birilerinin arzu ettiklerinin değil adalet ve hakkaniyete dayalı çözüm odaklı tekliflerin gündeme getirilmesi, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan farkı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemizin geldiği yerin önemini gösteren bu durumun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin göğsünü kabartması gerekir… Söylemek acı, ama bizi temsil edenlerin nerdeyse kaale bile alınmadığı uluslararası toplantılar yerine, ülkemizin Başkanı'nın haklı olarak ilgi odağı olduğu toplantılar dönemine geçmiş olmamız, az bir şey değil…

Bu gelişmelerin, savaşmakta olan Rusya ve Ukrayna'yı ikna ederek tahıl koridorunun dünyayı sevindirecek şekilde açılması başta olmak üzere, ülkemizin izlediği adil ve hakkaniyetli politikaların neticesi olduğu, çok açık…

BM Genel Kurulu'nda diğer liderlerin yaptığı konuşmalardan, Cumhurbaşkanımızın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözünün iyice yayıldığı görülüyor. ABD Başkanı Biden'ın, BM ve Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılanması gerektiğini ima eden sözleri de, bazı şeylerin değişeceğine işaret…

Ülkemizin öneminin gittikçe arttığını gösteren bu gelişmelere kör ve sağır kalmayı itiyat edinen bir muhalefete sahip olmamız, hayatın bir başka gerçeği… Bırakın uzak coğrafyalardakileri, bizi hakikaten yakından ilgilendiren burnumuzun dibindeki gelişmelerden bile haberdar değilmiş gibi davranan bir muhalefet bu…

Kendilerini iktidara taşıyacağı düşüncesiyle tek laf bile edemedikleri dostlarının şımarttığı Yunanistan'ın açık düşmanlıklarını bile görmezden gelen CHP ve beraberindekiler, hala iktidara gelebilme hesabı yapabiliyorlar.

Bunlar milletimizi saf zannediyorlar galiba… Ancak, milletimiz takipte ve kimin ne yaptığının da farkında!..