Acemilik işte!..

Araba almaya niyetlenenlere 'geldiğimizde ÖTV'yi indireceğiz, birkaç ay otomobil almayın', Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavları için de 'girmeyin, sonra başka çözüm buluruz' demişti Kılıçdaroğlu. Ancak, Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut seferberliği için, 'bu kampanyadan konut almayın, yakında geliyoruz çok daha ucuza -ya da bedava- vereceğiz' benzeri laflar etmedi CHP Genel Başkanı…

Aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda 608 bin liraya 2+1, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 850 bin liraya 3+1 konutlar. 120 ayda 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 350 bin liradan başlayan fiyatlara da iş yerleri…

Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlayacak bir kampanya için, 'bu projeden ezilenlerin, yoksulların, evsizlerin yararlanması mümkün değil' diyebilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i es geçiyoruz.

Herhalde kampanyaya şaşırmış olduğundan, katılmama çağrısı yapmayı akıl edemeyen Kılıçdaroğlu, bir yandan 'yapamaz' derken, bir yandan da kampanya ile seçim öncesi para toplama hedeflendiği iddiasında bulunmayı tercih etti…

Muhalefetin bir itirazları olmadığı hatta benimsedikleri anlaşılan kampanyayı acemice iddialarla karalamaya çalışmaları, alışıldık bir durum. Halbuki, konuya 'neden 750 değil de 500 bin konut, neden 500 yerine 250 bin konut arsası, neden 100 yerine 50 bin işyeri, neden yüzde 5 yerine yüzde 10 peşinat ve neden 300 değil de 240 ay vade?..' gibi sorularla yaklaşabilseler, gerçek muhalefet yapmış olurlardı… Ne yaparsınız, acemilik başa bela!..

Yapabileceği sözü veren ve söz verdiğini de yapan AK Parti Hükümetlerinin şimdiye kadar yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 170 bin konut yaptığı, malum. Dev hastaneleri, on binlerce iş yerini, binlerce kamu binasını, stadyumları, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis de unutulmamalı…

Yaptıkları, yapacaklarının teminatı olduğuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Hükümeti'nin, 250 bini ilk iki senede olmak üzere 5 yılda toplam 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerini ve hatta daha fazlasını yapabileceği, açık ve net.

Kampanyaya katılmayın çağrısı yapamayan CHP Genel Başkanı'nın, 'seçim için para toplama' iddiası ise, tuhaf. Sıkıntılı dönemlerden başarıyla geçmemizi sağlayan iktidar, böyle bir hedefi olsaydı yapabilecek başka şeyler bulabilirdi.

Müracaatları Ekim sonunda bitip, ödemeleri sözleşmeler imzalandıktan sonra başlayacak ve ilk etabı da 2 senede tamamlanacak sosyal konutlar için büyük miktarda kaynak ayrılacağını bilmek için uzman olmaya gerek yok…

Ciddi manada bir yatırım gerektiren böylesi büyük bir projenin seçim için para toplama amacıyla yapıldığını iddia etmek, anlamsız. Kılıçdaroğlu, bunun yerine iktidarın seçim ekonomisi uygulayacağını söylese belki inandırıcı olabilirdi...

Ne diyorduk?.. Acemilik işte…