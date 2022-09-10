Figüran açığı…

CHP'nin başını çektiği ittifakın ikinci büyük üyesi İP'in, seçimlere yönelik atraksiyonlarının dikkat çekici olanlarından birisi, grup toplantılarında ya da çeşitli ziyaretlerde mağduriyet edebiyatı için birilerine mikrofon vermek…

Zaman benzer organizasyonlara imza atan CHP cenahı daha çok yalan ve kirletme işine ağırlık verdiği için şimdilerde İyi Parti'nin gösterilerine eleman desteği sağlamaya öncelik veriyor. İyi Parti ve CHP arasındaki bu iş birliğinin problemli tarafı, elemanların birer figüran olduklarının hemencecik ortaya çıkması.

CHP'nin çeşitli şekillerde İP'in gösterileri için temin ettiği elemanlar hakikaten iyi görüntü veriyor ve ezberletilenleri da başarılı bir şekilde okuyorlar. Bahsettikleri gibi mesela öğrencilik ya da çiftçilikle bir alakaları olmadığının ortaya çıkarılması da en fazla birkaç saat alıyor.

İP'in 'mağdur üniversite öğrencisi" diye takdim ettiği kişinin CHP Gençlik kolları tarafından gönderildiği anlaşılmıştı. Mağdur çiftçi diye takdim edilip, adalet nutukları da atan ancak tehdit, zorbalık, sarkıntılık gibi suçlardan yargılandığı ortaya çıkan kişi gibi. Güya Aydınlı çiftçileri temsil iddiasıyla kürsüye çıkarılan M. R. K.'nın da bir figüran olduğu, kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Akşener'in Adana ziyaretinde, 'para etmiyor' diye önüne soğan döken kişinin üretici ya da tüccar olmayıp, rol kestiği anlaşıldı. Emekli olan bu kişinin döktüğü soğanları sonra toplaması da günlerce konuşuldu. Pideci olduğunu söyleyerek, kürsüde 'dükkanı kapatacağını' söyleyen de, CHP ilçe teşkilat yöneticisi idi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in gezilerinde arzu ettiği gibi konuşanların genellikle figüran olmaları, işin bir yönü. Arzu ettiği gibi konuşmayanların başlarına gelenler ise ayrı bir problem. Akşener tarafından fırçalanarak vartayı hafif atlatanlar yanında küfürlere maruz kalan hatta darp edilenler olduğu, malum…

Çeşitli sıkıntıların yaşandığı ve hakikaten mağdurların bulunduğu ülkemizde, dertlerini anlatabilecek insanlar yerine ısrarla figüran kullanan İP'in ve CHP'nin her defasında baltayı taşa vurmaları, ibretlik.

İlgili partiler derdini anlatabilecek insan bulmakta zorlanmalarının esas sebebi, mağduriyetlerin iddia edildiği kadar vahim olmaması ile ilgili. Gerçekler yerine işlerine yarayacağını düşündükleri olumsuz algılar peşinde koşanların ise doğrulara değil, bunların inkarı ya da eğip bükülmesiyle elde edilecek olumsuz algılara ihtiyaçları var!..

CHP ve başını çektiği ittifak, gerçekleri boş verip olumsuz algılarla siyaseti tercih ediyor. Ancak, her şeyin farkında olan milletimizin lafa değil işe odaklandığının farkında bile değiller…

Memlekette vasıflı eleman açığı olduğu, malum. Ancak CHP ve İP'in problemi, işlerine yarayacak şekilde konuşup foyası ortaya çıkmayacak figüranlar bulmak…

Bulduklarında da iş işten geçmiş olacak herhalde…