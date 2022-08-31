Yatsıya kalmadan sönen mumlar…

Milyonlar, on milyonlar, havada uçuşuyor. Çamur atmaya düşkün birileri, SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve başka bazı isimleri zikrederek, milyonlarca rüşvet alındığını iddia ediyor.

Mal bulmuş mağribi gibi konuya dahil olanlar, husumet duydukları bazı kişilerin ve bu arada Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Serhat Aybayrak'ın ismini de dahil edip, ortalığı karıştırmaya çabalıyorlar.

Derken, yanlış herhangi bir şeyin olmadığı ortaya çıkıyor. SPK'nın hakkında yaptığı yerinde işlemin iptalini sağlamak için rüşvet verdiği söylenen, 'hayır, vermedim' diyor. Ortaya atılan isimlerin de, aile mahremiyetine saygısı olmayan birinin şahsi husumeti ve çıkar hesapları sebebiyle hedef seçildikleri anlaşılıyor…

Siyasi rant bekleyişindeki ana muhalefet lideri başta olmak üzere bazı siyasiler, sahiplerinin sesi medya mensupları ve buluttan nem kapan mafyatik isimlerden oluşan öküz altında buzağı arama meraklıları, kendilerine ekmek çıkar düşüncesiyle konuyu kaşımayı sürdürüyor. Çamur at, yapışmasa da izi kalır, temel hareket noktaları.

Her birisi kendilerine has sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı husumeti ile yanıp tutuşanların, yaklaşan seçimler sebebiyle ataklarına hız verdikleri malum.

İşin en dikkat çekici tarafı, bu atakların tamamının yalan, iftira, çarpıtma ve pireyi deve yapar şekilde mübalağalardan oluşması. Saldırıların hemen tamamının, sahiplerinin ellerinde patlayıp aleyhlerine dönmesi, işin güzel tarafı. Bunun başlıca sebebi, gerek kendi başlarına ve gerekse 'dost' oldukları dış mihrakların emirleri ile yaptıkları saldırıların doğrulara istinat etmemesi…

AK Parti iktidarına sürekli olarak saldırmayı varlıklarının temeli kabul eden, ancak saldırılarına zemin teşkil edebilecek herhangi bir sebep bulamayanların alakasız onlarca konuyu aynı anda gündeme getirmeleri, inandırıcı olma kaygısından.

Hemen bütün saldırılarda, mumları daha yatsıya kalmadan sönen yalancıların, 'çamur at, yapışmazsa izi kalır' anlayışı ile yollarına devamdan başka çareleri de yok.

Tıpkı CHP'nin başını çektiği altılı (ya da yedili) masadakiler gibi; birbirlerine benzemeyen ancak AK Parti düşmanlığında ittifak edebilenlerin, saldırılarda kullanacakları malzeme konusunda yardımlaşmaları, malum.

Yalanlara yeni yalanlar ilavesiyle saldırıları renklendirmeye çalışanların zaman zaman ortalığı karıştırabildikleri de vaki. Ancak gerçekler hemen ortaya çıkıyor ve sosyal medyanın başlatıp bir kısım medyanın köpürttüğü yalanları söyleyenlerin mumu, yatsıya kalmadan sönüyor…

Yalancıların mumu yatsıya kalmadan sönse de, yalanların siyasi şizofrenler de bulunan CHP kitlesi ve benzerleri tarafından sürekli dolaşımda tutulmaya çalışıldığını unutmadan gerçekleri anlatmaya devam etmek, önemli…