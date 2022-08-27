Empati mahrumları!..

Kan uyuşmazlığı sebebiyle, hayata milletimizle taban tabana zıt açıdan bakanlar, İmam-Hatip mensuplarını hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken bir şarkıcı müsveddesini de hemen sahiplendiler. Benzer durumlarda benzer davranışlar sergileme alışkanlıkları bilindiği için bu şaşırtıcı da olmadı üstelik…

Edebi edepsizden öğrenmekle alakalı hepimizin bildiği bazı sözler olsa da, ahlak konusunda karnesi kırıklarla dolu birisinin bu hususta konuşması anlamsız. Ancak, başarının çalışmak ve yaptığı için hakkını vermek yerine, mümkün olduğu kadar çıkıntılık yaparak kendisinden bahsettirmeye bağlı olduğuna inanan birisinin böyle ipe sapa gelmez sözler etmesi, çok da şaşırtıcı değil.

Görünüşte iktidara gelebilmek için çabalayan birtakım siyasi partilerin, milletimizin değerleri ile taban tabana zıt sözler edenlere sahip çıkmaktaki acelecilikleri de düşündürücü. İnsanımızın değerleri ile barışmak yerine mümkün olduğu kadar onları ortadan kaldırmaya odaklandıkları şeklindeki algının önlerindeki ne büyük engel olduğunu biliyorlar oysa.

Beklenen bu olduğu için, CHP'nin başını çektiği zihniyetin milletimizin tepkisini çeken davranışlara desteğine şaşırılmaması, vahim. Oysa İmam hatipler bu ülkenin okulları ve orada okuyan çocuklar da bu milletin çocukları. CHP ve benzer zihniyettekiler kabul etmese de, İmam hatipler bu ülkenin gerçeği. Yüzde 25 oy oranında tıkanıp kalmalarının temel sebeplerinden birisi de bunun farkında olmayışları zaten.

Bu kadarını hak edip etmediği, belki bir tartışma konusu. Ama şarkıcı sıfatıyla anılan kişinin tutuklanmasının sert bir uygulama olup olmadığına, başka açılardan da bakmak gerekiyor galiba. Ahlak ölçüleri tartışmalı birisinin sözlerinin herhangi bir önemi olmayabilir belki. Ancak bunun, isteyenin her aklına geleni söyleyebileceği ve herhangi bir müeyyide ile karşılaşmayacağı manasına gelmediğini hepimiz biliyoruz.

İmam Hatip mezunlarını hedef alan sözler, mesela lise ya da başka bir okul kitlesi için sarf edilmiş olsaydı ortalığı ayağa kaldıracağı kesin olanların ilgilinin tutuklanmasına şiddetli tepkiler göstermeleri, önemli bir kriter. Sempati duymasalar bile objektif davranarak İmam Hatiplere yönelik saldırıya karşı çıkmış olsalardı, bu konudaki sözleri daha da dikkat çekebilirdi belki…

Tutuklanma ile ilgili bunda sonraki gelişmelerin ne olacağı, mahkeme ile ilgili bir durum. Ancak işin bizi ilgilendiren yönü, sık sık bahsini etseler de empati yapma konusunda özürlü olanların bu konuda daha çok gayret etmeleri gerektiğinin iyice netleşmesi.

İnsanımızı, kendileri gibi düşünenler ve düşünmeyenler olarak ikiye ayırmaya ve kendilerinden görmediklerine yönelik bütün girişimlere mutlaka destek vermeye meyilli olan empati mahrumlarının, şartların değiştiğini ve objektif olmanın daha bir önem kazandığını artık anlamalarında fayda var…