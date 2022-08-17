Söz, söz değil…

Bazı sözler vardır ve kelimenin gerçek anlamıyla 'söz' filan değildir. Meşhur söz gereği, söyleyene bakarsınız, adam mı diye. Ancak, söz söz değilse, söyleyenler de ekseriyetle adam değildir…

İsminin önünde prof. unvanı da bulunan birisi, 'başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar' buyurmuş…

Bu söz, söz değil: Başörtülülerin psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olmalarını meslek etiğine aykırı bulan kişinin bu mesleklere etik belirleme yetkisi yok. Nötr olma da oldukça tartışmalı bir konu. Mesela, bu sözleri sarf edebilenin bu meslekleri icra etmesinin mümkün olmadığı, çünkü nötr olmadığı söylenebilir pekala. Her nasılsa sarf edilebilen bu sözlere her kesimden yoğun tepkilerin gelmesi de, söyleyenin nötr olmadığının delili.

Toplamı 84 milyon 681 bin 273 olup, bunların yüzde 50,1'ini yani 41.915.985'ini erkeklerin, yüzde 49,9'unu yani 41.698.377'sini kadınların oluşturduğu bir nüfusumuz var.

'Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olamaz, çünkü nötr olamazlar' iddiasındaki kişi, erkek ve kadın ayrımı yapmıyor. Yani bahsi geçenlerin kadın oldukları için erkeklere danışmanlık yapamayacaklarını söylemiyor. O zaman kendisi de kadınlara danışmanlık yapamazdı çünkü…

Danışanların erkek ya da kadın olmaları ile ilgili bir ayrım yapmadan 'başörtülülerin nötr olamayacaklarını' söylerken, belli ki daha çok kadın danışanlarla ilgili bir durumu vurgulamaya çalışıyor. Bu, ise tam manasıyla baltayı taşa vurmak manasına geliyor oysa!..

Prof. ünvanlı kişi bilmiyor olabilir belki. Ancak, ülkemizdeki kadınların büyük bir ekseriyeti başörtüsü kullananlardan oluşuyor. Bu konuda çeşitli rivayetler söz konusu olsa da, Türkiye'de başörtüsü kullanan kadınların oranının en azından yüzde 60 olduğunu biliyoruz.

Kaçınılmaz olarak akla gelen soru şu: Başörtüsüz kadınlar söz konusu olduğunda başörtülülerin nötr olamayacağı varsayılırsa, başörtülü kadınların danışan olması durumunda başörtüsüz psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanları nasıl nötr olabilirler ki?..

Görüyorsunuz ya, oldukça karmaşık bir mesele. Güzel olan ise insanımızın bu tür çağdışı konulara kafasını takmıyor oluşu. İlgili kişinin başörtülülere yönelik tavrının ticari bir yönü var mı bilmeyiz. Ama düşmanlığını başörtülülerin nötr olamayacakları iddiası üzerinden göstererek, kendi ayağına sıktığını söyleyebiliriz...

İsminin önünde prof. titri de bulunan kişinin ilmi haysiyeti varsa eğer, başörtüsüz olmanın nasıl olup da nötr olabilme kriteri sayıldığı konusunda yeni argümanlar üretmesi gerek...

'Başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanı meslek etiğine aykırı. Nötr olamazlar' şeklindeki lakırdıların 'söz' olmadığı konusunda mutabık olduğumuza göre, söyleyenin durumu sizin ferasetinize emanet…