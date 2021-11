Küresel para cambazları ve…

İnsan ömrü oldukça yeni şeyler öğrenir. Ekonomi bilimi ile uğraşanlar da Türkiye'de yaşananlara bakarak, öğrenilmesi gereken başka şeyler olduğunu düşünmeye başlamışlardır.

Üretim ve istihdamın artması, cari açığın nerdeyse sıfırlanması, ihracatta rekor üstüne rekor kırılması gibi özellikleri ile büyüyen ve diğer birçok ülkeye nazaran öne çıkan bir ekonomimiz var… Ancak, bu durumda hiç değilse yerinde sayması gereken döviz fiyatları yükseliyor…

Dövizle ters bir yön izlediği bilinen Borsa'daki yükseliş, durumu daha da ilgi çekici hale getiren hususlardan… Ekonomi teorileri arasında böylesi durumlar için bir açıklama varsa da, muhtemelen 'istisnai hal' şeklinde bir kayıt düşülmüştür.

Yaşadığımız istisnai durumun teorik açıklaması her ne ise. Ama Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, olup bitenlerin, 'küresel para cambazları' ve onlara iş birliği yaparak 'kendi ülkelerini soymayı alışkanlık haline getirenlerin' marifeti olduğu, açık.

Cumhurbaşkanımızın Ulusa Sesleniş konuşmasındaki "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz" sözleri, yaşamakta olduğumuz sıra dışı durumla mücadelede kararlı olunduğunun göstergesi.

Aynı oyunu vesayete, terör örgütlerine karşı mücadelede ve darbe girişimlerinde gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanımız, konunun derinliğine de şöyle işaret ediyor:

"Türkiye'nin yaklaşık 200 yıldır başlattığı her kalkınma hamlesinin önünün darbeyle, vesayetle, krizle kesilerek IMF, Dünya Bankası ve mandacı iktisatçılarımız tarafından aksi istikametle yönlendirilmeye çalışıldığı gerçek işte budur. Biz geçmişte uzunca bir süre denenmiş ama bir türlü sonuç alınamamış yüksek faiz döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız."

"Uygulanan bu politikayla küresel finans çevrelerinin, ülkemizi bunca zamandır ekonomik boyundurukları altında tutanların ve onların içerideki tetikçilerinin şimşeklerini üzerimize çektiğimizin de elbette farkındayız" diyen Cumhurbaşkanımızın şu sözleri de çok dikkat çekici:

"Altını bir kez daha çizerek ifade etmek istiyorum. Bu politikayla biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı öyle bir anda da hayata geçirmiş değiliz. Bugüne kadar attığımız her adımın, inşa ettiğimiz her eser ve hizmetin, kurduğumuz her altyapının gerisindeki gayelerden biri de işte bugünlere hazırlık yapmaktır."

Cumhurbaşkanımızın, bundan sonrası ile ilgili sözleri de şu: